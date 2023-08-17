https://ria.ru/20230817/bespilotnik-1890721292.html

В Белгородской области системы ПВО сбили беспилотник

В Белгородской области системы ПВО сбили беспилотник - РИА Новости, 17.08.2023

В Белгородской области системы ПВО сбили беспилотник

Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, написал в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T23:19

2023-08-17T23:19

2023-08-17T23:19

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, написал в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. "В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА над селом Никольское. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в своем телеграм-канале. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20230817/prilozhenie-1890558706.html

белгородская область

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков