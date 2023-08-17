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В Белгородской области системы ПВО сбили беспилотник - РИА Новости, 17.08.2023
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23:19 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/bespilotnik-1890721292.html
В Белгородской области системы ПВО сбили беспилотник
В Белгородской области системы ПВО сбили беспилотник - РИА Новости, 17.08.2023
В Белгородской области системы ПВО сбили беспилотник
Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, написал в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T23:19
2023-08-17T23:19
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, написал в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. "В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА над селом Никольское. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в своем телеграм-канале. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области системы ПВО сбили беспилотник

Системы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области, никто не пострадал

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, написал в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА над селом Никольское. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
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ПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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