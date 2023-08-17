https://ria.ru/20230817/bespilotnik-1890541801.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 17.08.2023

Над Белгородской областью сбили беспилотник

В небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник, заявили в Минобороны. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T09:55

2023-08-17T09:55

2023-08-17T10:08

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник, заявили в Минобороны.По информации ведомства, сегодня около девяти утра киевский режим попытался устроить очередную террористическую атаку при помощи БПЛА самолетного типа."Средствами ПВО украинский ударный БПЛА был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.При этом, по данным Минобороны, никто не пострадал, разрушений также нет.Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. В регионе действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230816/bespilotnik-1890364462.html

белгородская область

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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность