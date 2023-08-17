https://ria.ru/20230817/bespilotnik-1890541801.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 17.08.2023
Над Белгородской областью сбили беспилотник
В небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник, заявили в Минобороны. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T09:55
2023-08-17T09:55
2023-08-17T10:08
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник, заявили в Минобороны.По информации ведомства, сегодня около девяти утра киевский режим попытался устроить очередную террористическую атаку при помощи БПЛА самолетного типа."Средствами ПВО украинский ударный БПЛА был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.При этом, по данным Минобороны, никто не пострадал, разрушений также нет.Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. В регионе действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230816/bespilotnik-1890364462.html
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью