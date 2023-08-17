https://ria.ru/20230817/belgorod-1890654037.html

Гладков рассказал о завершении ремонта моста в белгородской деревне

Гладков рассказал о завершении ремонта моста в белгородской деревне - РИА Новости, 17.08.2023

Гладков рассказал о завершении ремонта моста в белгородской деревне

Жители поселка Ивня Белгородской области готовятся к открытию нового пешеходно-прогулочного моста через пруд в центре поселка, который сооружен вместо старой... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T16:09

2023-08-17T16:09

2023-08-17T16:09

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

белгород

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БЕЛГОРОД, 17 авг – РИА Новости. Жители поселка Ивня Белгородской области готовятся к открытию нового пешеходно-прогулочного моста через пруд в центре поселка, который сооружен вместо старой понтонной конструкции, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "В посёлке Ивня завершился ремонт пешеходного моста через пруд в центре посёлка. На сегодняшний день из старого опасного мостового сооружения мы имеем очень удобный и современный пешеходный мост, который станет радостью и украшением для всех жителей и гостей посёлка", - сообщил Гладков и добавил, что открытие нового моста состоится в ближайшие дни. Строители не только соорудили новый мост, но и смонтировали малые архитектурные формы. Также проведены работы по наведению порядка в прибрежной зоне, уборке камыша, поросли и мусора. Открытие нового моста запланировано на пятницу. Новый пешеходно-прогулочный мост обустроен в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и горсреда". Современная конструкция выполнена по последним технологиям. Также завершены работы по устройству смотровой площадки, системы электроснабжения и видеонаблюдения. При этом власти района определились и с судьбой старого понтонного моста. "Скажу сразу, выкидывать и продавать ничего не будем! Мост будет жить и приносить пользу людям нашего района. По этому поводу принято несколько решений", - написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава района Игорь Щепин. По его словам, житель села Хомутцы осенью 2022 года обратился к главе на личном приёме с просьбой оказать содействие в устройстве понтонного моста через болотистую местность. Этот мост ему жизненно необходим, так как является единственным путём, соединяющим место его жительства с территорией села. После того, как глава района лично проинспектировал изношенную конструкцию, он пообещал, что как только будет построен новый мост, часть старой конструкции передадут для обустройства необходимого участка. "Однако не весь мост будет передан в село Хомутцы. Главы Курасовского, Покровского сельских поселений, посёлка Ивня также получат части старой конструкции. В ближайшее время мы передадим необходимое количество пролётов обратившимся. Они обретут вторую жизнь на реке в разных уголках нашего района", - написал глава района.

https://ria.ru/20230816/gladkov-1890477365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, вячеслав гладков, белгород