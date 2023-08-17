https://ria.ru/20230817/bayden-1890720380.html

СМИ: Байден запретил советникам обсуждать юридические претензии к его сыну

СМИ: Байден запретил советникам обсуждать юридические претензии к его сыну - РИА Новости, 17.08.2023

СМИ: Байден запретил советникам обсуждать юридические претензии к его сыну

Советники президента США Джо Байдена не обсуждают с ним юридические претензии к его сыну Хантеру, называя эту тему запретной, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T23:08

2023-08-17T23:08

2023-08-17T23:13

сша

джо байден

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хантер байден

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Советники президента США Джо Байдена не обсуждают с ним юридические претензии к его сыну Хантеру, называя эту тему запретной, сообщает телеканал CNN. "Советники Байдена признают, что тема является в основном запретной в общении с президентом, что повышает перспективы возникновения слепого пятна в преддверии жесткой кампании против республиканцев, для которых ничто не будет за рамками", - сообщает телеканал. Телеканал цитирует неназванного советника президента, который заявил, что на встречах в рамках кампании по переизбранию Байдена на выборах 2024 года Хантера просто не обсуждают. "Эту тему просто не рассматривают", - заявил источник. Сын действующего президента США Хантер Байден заработал более 5,5 миллиона долларов, в том числе в украинской компании Burisma за два года, когда он допустил неуплату налогов и злоупотреблял алкоголем и наркотиками, следует из его договоренностей с американской прокуратурой. В рамках проводимого республиканцами расследования, было установлено, что семья Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента США получала миллионы долларов зарубежного финансирования. Хантеру Байдену, который является первым в истории ребенком действующего президента США, против которого были выдвинуты обвинения, вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы. Хантер Байден пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем "вычеркнуть" данное обвинение из судебной истории в случае, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации. Как ожидалось, сделку должны были официально рассмотреть на заседании в июле, однако судья Мэриэллен Норейка выразила обеспокоенность условиями соглашения, тем самым поставив ее на паузу. Ранее в августе стало известно, что обвинение и защита по делу Хантера Байдена находятся в тупике и не пришли к договоренности ни о сделке со следствием по налоговым преступлениям, ни о досудебном соглашении по незаконному хранению оружия.

https://ria.ru/20230125/bayden-1847159737.html

https://ria.ru/20230618/bayden-1878897167.html

https://ria.ru/20230701/amerika-1881560017.html

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