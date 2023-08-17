https://ria.ru/20230817/bayden-1890571995.html

Пир во время чумы. Циничный поступок Байдена ужаснул США

Пир во время чумы. Циничный поступок Байдена ужаснул США - РИА Новости, 17.08.2023

Пир во время чумы. Циничный поступок Байдена ужаснул США

Отдых президента США Джо Байдена на пляже в то время, как на Гавайях сражаются с пожарами, возмутил журналистов Fox News и простых американцев. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T11:54

2023-08-17T11:54

2023-08-17T13:21

в мире

сша

гавайи

джо байден

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Отдых президента США Джо Байдена на пляже в то время, как на Гавайях сражаются с пожарами, возмутил журналистов Fox News и простых американцев."Прошла уже почти неделя с тех пор, как разрушительное пламя превратило в развалины целый город. И пока на Гавайях считали погибших, Байден играл в Делавэре роль пляжного бездельника. Он несколько часов расслаблялся в шезлонге, наслаждаясь солнышком", — заявила ведущая телеканала.Fox News напомнил, что позже Байден высказался о трагедии и выразил готовность предоставить необходимую помощь. Тем не менее даже это он сделал с помощью телесуфлера, заметила ведущая.Американцев также шокировало равнодушие президента."Это отвратительно. Он подождал окончания отпуска, чтобы дать хоть какой-то комментарий", — написал один из пользователей."Фото Джо Байдена на шезлонге олицетворяют все его президентство", — заметил второй."Если бы у Байдена была хоть крупица совести, он бы ушел из политики еще сорок лет назад", — поддержал третий."Джо просто сидит на пляже, не проявляя ни сострадания, ни сочувствия. Отвратительно и позорно", — возмутился зритель."По правде говоря, Джо даже не подозревает, что Гавайи — один из штатов нашей страны", — заключили участники дискуссии.Лесные пожары на островах Мауи и Большой начались из-за жары и сильного ветра, принесенного ураганом "Дора". Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Число жертв пожаров уже достигло 110 человек.

https://ria.ru/20230815/bayden-1890305039.html

https://ria.ru/20230817/bayden-1890519839.html

https://ria.ru/20230816/bayden-1890318847.html

сша

гавайи

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