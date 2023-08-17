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Пир во время чумы. Циничный поступок Байдена ужаснул США - РИА Новости, 17.08.2023
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11:54 17.08.2023 (обновлено: 13:21 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/bayden-1890571995.html
Пир во время чумы. Циничный поступок Байдена ужаснул США
Пир во время чумы. Циничный поступок Байдена ужаснул США - РИА Новости, 17.08.2023
Пир во время чумы. Циничный поступок Байдена ужаснул США
Отдых президента США Джо Байдена на пляже в то время, как на Гавайях сражаются с пожарами, возмутил журналистов Fox News и простых американцев. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:54
2023-08-17T13:21
в мире
сша
гавайи
джо байден
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Отдых президента США Джо Байдена на пляже в то время, как на Гавайях сражаются с пожарами, возмутил журналистов Fox News и простых американцев."Прошла уже почти неделя с тех пор, как разрушительное пламя превратило в развалины целый город. И пока на Гавайях считали погибших, Байден играл в Делавэре роль пляжного бездельника. Он несколько часов расслаблялся в шезлонге, наслаждаясь солнышком", — заявила ведущая телеканала.Fox News напомнил, что позже Байден высказался о трагедии и выразил готовность предоставить необходимую помощь. Тем не менее даже это он сделал с помощью телесуфлера, заметила ведущая.Американцев также шокировало равнодушие президента."Это отвратительно. Он подождал окончания отпуска, чтобы дать хоть какой-то комментарий", — написал один из пользователей."Фото Джо Байдена на шезлонге олицетворяют все его президентство", — заметил второй."Если бы у Байдена была хоть крупица совести, он бы ушел из политики еще сорок лет назад", — поддержал третий."Джо просто сидит на пляже, не проявляя ни сострадания, ни сочувствия. Отвратительно и позорно", — возмутился зритель."По правде говоря, Джо даже не подозревает, что Гавайи — один из штатов нашей страны", — заключили участники дискуссии.Лесные пожары на островах Мауи и Большой начались из-за жары и сильного ветра, принесенного ураганом "Дора". Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Число жертв пожаров уже достигло 110 человек.
https://ria.ru/20230815/bayden-1890305039.html
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в мире, сша, гавайи, джо байден
В мире, США, Гавайи, Джо Байден
Пир во время чумы. Циничный поступок Байдена ужаснул США

Fox News: Байден отдыхает на пляже, пока на Гавайях бушуют пожары

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Отдых президента США Джо Байдена на пляже в то время, как на Гавайях сражаются с пожарами, возмутил журналистов Fox News и простых американцев.
"Прошла уже почти неделя с тех пор, как разрушительное пламя превратило в развалины целый город. И пока на Гавайях считали погибших, Байден играл в Делавэре роль пляжного бездельника. Он несколько часов расслаблялся в шезлонге, наслаждаясь солнышком", — заявила ведущая телеканала.
Fox News напомнил, что позже Байден высказался о трагедии и выразил готовность предоставить необходимую помощь. Тем не менее даже это он сделал с помощью телесуфлера, заметила ведущая.
Американцев также шокировало равнодушие президента.
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"Это отвратительно. Он подождал окончания отпуска, чтобы дать хоть какой-то комментарий", — написал один из пользователей.
"Фото Джо Байдена на шезлонге олицетворяют все его президентство", — заметил второй.
"Если бы у Байдена была хоть крупица совести, он бы ушел из политики еще сорок лет назад", — поддержал третий.
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"Джо просто сидит на пляже, не проявляя ни сострадания, ни сочувствия. Отвратительно и позорно", — возмутился зритель.
"По правде говоря, Джо даже не подозревает, что Гавайи — один из штатов нашей страны", — заключили участники дискуссии.
Лесные пожары на островах Мауи и Большой начались из-за жары и сильного ветра, принесенного ураганом "Дора". Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Число жертв пожаров уже достигло 110 человек.
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