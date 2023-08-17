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Около 300 автобусов приобретут для районов Нижегородской области - РИА Новости, 17.08.2023
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Нижегородская область
 
19:35 17.08.2023 (обновлено: 19:38 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/avtobusy-1890699604.html
Около 300 автобусов приобретут для районов Нижегородской области
Около 300 автобусов приобретут для районов Нижегородской области - РИА Новости, 17.08.2023
Около 300 автобусов приобретут для районов Нижегородской области
Около 300 новых пассажирских автобусов приобретут для 32 муниципалитетов Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T19:35
2023-08-17T19:38
нижегородская область
жкх
глеб никитин
марат хуснуллин
россия
богородск
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Около 300 новых пассажирских автобусов приобретут для 32 муниципалитетов Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Продолжаем работу над улучшением качества объектов транспортной сети. Вопросы обновления общественного транспорта неоднократно поднимали и главы округов, и жители в соцсетях. Мы с коллегами доказали на федеральном уровне необходимость финансовой поддержки для решения этого вопроса", - приводит пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области. В июле этого года в ходе президиума правительственной комиссии по региональному развитию было принято решение о выделении Нижегородской области 1,1 миллиарда рублей на закупку 173 автобусов. В августе комиссия по региональному развитию в Российской Федерации под руководством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина приняла решение об одобрении заявки Нижегородской области на выделение специального казначейского кредита для обновления подвижного состава общественного транспорта – регион получит дополнительно 500 миллионов рублей на покупку еще 128 автобусов для муниципальных маршрутов. "Парк общественного транспорта обновится в 32 муниципалитетах Нижегородской области. Благодаря федеральной финансовой поддержке будут закуплены около 300 пассажирских автобусов. Примерно 80% техники будет использовано на муниципальных маршрутах, около 20% - на межрайонных", - сообщил Никитин. Автобусы поступят в Богородск, Городец, Балахну, Арзамас, Кстово, Павлово, Чкаловск, Кулебаки, Шарангу, Спасское, Вознесенское, Гагино, Урень, Воскресенское, Семёнов, Бутурлино, Красные Баки, Лысково, Ветлугу, Вад, Перевоз, Сосновское, Дивеево, Первомайск, Сокольское, Шатки, Ковернино, Навашино, Ардатов, Вачу, Дальнее Константиново, Сеченово. Отмечается, что перечень может быть расширен. "Поручил профильным ведомствам ускориться с закупкой, чтобы первые автобусы пришли к нам уже в этом году", - добавил Никитин.
https://ria.ru/20230808/pfki-1888931328.html
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нижегородская область, жкх, глеб никитин, марат хуснуллин, россия, богородск
Нижегородская область, ЖКХ, Глеб Никитин, Марат Хуснуллин, Россия, Богородск, Нижегородская область
Около 300 автобусов приобретут для районов Нижегородской области

Около 300 автобусов приобретут для районов Нижегородской области

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на Канавинский мост в Нижнем Новгороде
Вид на Канавинский мост в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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Вид на Канавинский мост в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Около 300 новых пассажирских автобусов приобретут для 32 муниципалитетов Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Продолжаем работу над улучшением качества объектов транспортной сети. Вопросы обновления общественного транспорта неоднократно поднимали и главы округов, и жители в соцсетях. Мы с коллегами доказали на федеральном уровне необходимость финансовой поддержки для решения этого вопроса", - приводит пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области.
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В июле этого года в ходе президиума правительственной комиссии по региональному развитию было принято решение о выделении Нижегородской области 1,1 миллиарда рублей на закупку 173 автобусов. В августе комиссия по региональному развитию в Российской Федерации под руководством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина приняла решение об одобрении заявки Нижегородской области на выделение специального казначейского кредита для обновления подвижного состава общественного транспорта – регион получит дополнительно 500 миллионов рублей на покупку еще 128 автобусов для муниципальных маршрутов.
"Парк общественного транспорта обновится в 32 муниципалитетах Нижегородской области. Благодаря федеральной финансовой поддержке будут закуплены около 300 пассажирских автобусов. Примерно 80% техники будет использовано на муниципальных маршрутах, около 20% - на межрайонных", - сообщил Никитин.
Автобусы поступят в Богородск, Городец, Балахну, Арзамас, Кстово, Павлово, Чкаловск, Кулебаки, Шарангу, Спасское, Вознесенское, Гагино, Урень, Воскресенское, Семёнов, Бутурлино, Красные Баки, Лысково, Ветлугу, Вад, Перевоз, Сосновское, Дивеево, Первомайск, Сокольское, Шатки, Ковернино, Навашино, Ардатов, Вачу, Дальнее Константиново, Сеченово. Отмечается, что перечень может быть расширен.
"Поручил профильным ведомствам ускориться с закупкой, чтобы первые автобусы пришли к нам уже в этом году", - добавил Никитин.
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Нижегородская областьНижегородская областьЖКХГлеб НикитинМарат ХуснуллинРоссияБогородск
 
 
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