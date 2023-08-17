https://ria.ru/20230817/aviakompanii-1890609758.html
Минтранс: российские авиакомпании при рейсах за рубеж обойдутся без SITA
Минтранс: российские авиакомпании при рейсах за рубеж обойдутся без SITA - РИА Новости, 17.08.2023
Минтранс: российские авиакомпании при рейсах за рубеж обойдутся без SITA
Вопрос о каналах обмена информацией для международных полетов российских перевозчиков после ухода из России швейцарского провайдера услуг для гражданской... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:37
2023-08-17T14:37
2023-08-17T14:37
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
международная ассоциация воздушного транспорта
аэрофлот
министерство транспорта рф (минтранс россии)
авиакомпании
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881371184_134:0:2678:1431_1920x0_80_0_0_faa2ba5862b8d9c235485e1534921245.jpg
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Вопрос о каналах обмена информацией для международных полетов российских перевозчиков после ухода из России швейцарского провайдера услуг для гражданской авиации SITA решен с большинством государств, с остальными странами продолжаются переговоры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. "Для международных перевозок предстоит обеспечить обмен информацией между российской и зарубежными сетями и организовать альтернативные каналы связи. Для большинства государств, в которые осуществляются полеты, этот вопрос решен, с остальными же продолжаются переговоры ", – сообщили в Минтрансе РФ в четверг. Там пояснили, что ведомство целенаправленно и последовательно занимается решением вопросов импортонезависимости отраслевых ИТ-решений. "Под эгидой Индустриального центра компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений "Авиационный транспорт" при участии ПАО "Аэрофлот" подведомственным Минтрансу ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" была разработана и в настоящее время эксплуатируется информационная система "Авиационная сервисная платформа", – отметили в Минтрансе. Она в том числе реализует сервисы обмена сообщениями форматов IATA и EDIFACT, аналогичные решениям компаний SITA, и уже используется некоторыми российскими авиакомпаниями при выполнении внутренних и отдельных международных рейсов. "Для работы системы была развернута высокопроизводительная защищенная телекоммуникационная сеть, созданная с использованием отечественных технологий криптозащиты. Сегодня услуги уже предоставляются пяти авиакомпаниям и 39 аэропортам в России и за рубежом. Работы по подключению других авиапредприятий России и дружественных стран продолжаются", – пояснили в министерстве. Риски, связанные с функционированием внутренних воздушных перевозок, сняты, подчеркнули в Минтрансе РФ, отметив, что работа по миграции авиакомпаний и аэропортов на отечественную систему продолжается в ускоренном режиме.Ранее в четверг издание РБК со ссылкой на источники написало, что российские и иностранные авиакомпании, летающие между РФ и зарубежными странами, осенью могут столкнуться со сложностями в обеспечении таких перелетов из-за отключения России от телекоммуникационных каналов, принадлежащих глобальному провайдеру услуг для гражданской авиации – швейцарской компании SITA. Издание отмечало, что это традиционный и самый распространенный инструмент в мировой гражданской авиации для обмена информацией, в том числе между авиакомпаниями и аэропортами.
https://ria.ru/20230817/sita-1890572323.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881371184_170:0:2671:1876_1920x0_80_0_0_ad56e3312ec3d60bc41f5eef12a149d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, международная ассоциация воздушного транспорта, аэрофлот, министерство транспорта рф (минтранс россии), авиакомпании, аэропорты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Международная ассоциация воздушного транспорта, Аэрофлот, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), авиакомпании, Аэропорты
Минтранс: российские авиакомпании при рейсах за рубеж обойдутся без SITA
Авиавласти решили вопрос по замене SITA для рейсов за рубеж с большинством стран
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Вопрос о каналах обмена информацией для международных полетов российских перевозчиков после ухода из России швейцарского провайдера услуг для гражданской авиации SITA решен с большинством государств, с остальными странами продолжаются переговоры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.
"Для международных перевозок предстоит обеспечить обмен информацией между российской и зарубежными сетями и организовать альтернативные каналы связи. Для большинства государств, в которые осуществляются полеты, этот вопрос решен, с остальными же продолжаются переговоры ", – сообщили в Минтрансе РФ в четверг.
Там пояснили, что ведомство целенаправленно и последовательно занимается решением вопросов импортонезависимости отраслевых ИТ-решений.
"Под эгидой Индустриального центра компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений "Авиационный транспорт" при участии ПАО "Аэрофлот
" подведомственным Минтрансу ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" была разработана и в настоящее время эксплуатируется информационная система "Авиационная сервисная платформа", – отметили в Минтрансе.
Она в том числе реализует сервисы обмена сообщениями форматов IATA
и EDIFACT, аналогичные решениям компаний SITA, и уже используется некоторыми российскими авиакомпаниями при выполнении внутренних и отдельных международных рейсов.
"Для работы системы была развернута высокопроизводительная защищенная телекоммуникационная сеть, созданная с использованием отечественных технологий криптозащиты. Сегодня услуги уже предоставляются пяти авиакомпаниям и 39 аэропортам в России и за рубежом. Работы по подключению других авиапредприятий России и дружественных стран продолжаются", – пояснили в министерстве.
Риски, связанные с функционированием внутренних воздушных перевозок, сняты, подчеркнули в Минтрансе РФ, отметив, что работа по миграции авиакомпаний и аэропортов на отечественную систему продолжается в ускоренном режиме.
Ранее в четверг издание РБК
со ссылкой на источники написало
, что российские и иностранные авиакомпании, летающие между РФ и зарубежными странами, осенью могут столкнуться со сложностями в обеспечении таких перелетов из-за отключения России от телекоммуникационных каналов, принадлежащих глобальному провайдеру услуг для гражданской авиации – швейцарской компании SITA. Издание отмечало, что это традиционный и самый распространенный инструмент в мировой гражданской авиации для обмена информацией, в том числе между авиакомпаниями и аэропортами.
Росавиация прокомментировала отключение страны от "авиационного SWIFT"