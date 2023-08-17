https://ria.ru/20230817/aviakompanii-1890609758.html

Минтранс: российские авиакомпании при рейсах за рубеж обойдутся без SITA

Минтранс: российские авиакомпании при рейсах за рубеж обойдутся без SITA - РИА Новости, 17.08.2023

Минтранс: российские авиакомпании при рейсах за рубеж обойдутся без SITA

Вопрос о каналах обмена информацией для международных полетов российских перевозчиков после ухода из России швейцарского провайдера услуг для гражданской... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T14:37

2023-08-17T14:37

2023-08-17T14:37

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Вопрос о каналах обмена информацией для международных полетов российских перевозчиков после ухода из России швейцарского провайдера услуг для гражданской авиации SITA решен с большинством государств, с остальными странами продолжаются переговоры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. "Для международных перевозок предстоит обеспечить обмен информацией между российской и зарубежными сетями и организовать альтернативные каналы связи. Для большинства государств, в которые осуществляются полеты, этот вопрос решен, с остальными же продолжаются переговоры ", – сообщили в Минтрансе РФ в четверг. Там пояснили, что ведомство целенаправленно и последовательно занимается решением вопросов импортонезависимости отраслевых ИТ-решений. "Под эгидой Индустриального центра компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений "Авиационный транспорт" при участии ПАО "Аэрофлот" подведомственным Минтрансу ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" была разработана и в настоящее время эксплуатируется информационная система "Авиационная сервисная платформа", – отметили в Минтрансе. Она в том числе реализует сервисы обмена сообщениями форматов IATA и EDIFACT, аналогичные решениям компаний SITA, и уже используется некоторыми российскими авиакомпаниями при выполнении внутренних и отдельных международных рейсов. "Для работы системы была развернута высокопроизводительная защищенная телекоммуникационная сеть, созданная с использованием отечественных технологий криптозащиты. Сегодня услуги уже предоставляются пяти авиакомпаниям и 39 аэропортам в России и за рубежом. Работы по подключению других авиапредприятий России и дружественных стран продолжаются", – пояснили в министерстве. Риски, связанные с функционированием внутренних воздушных перевозок, сняты, подчеркнули в Минтрансе РФ, отметив, что работа по миграции авиакомпаний и аэропортов на отечественную систему продолжается в ускоренном режиме.Ранее в четверг издание РБК со ссылкой на источники написало, что российские и иностранные авиакомпании, летающие между РФ и зарубежными странами, осенью могут столкнуться со сложностями в обеспечении таких перелетов из-за отключения России от телекоммуникационных каналов, принадлежащих глобальному провайдеру услуг для гражданской авиации – швейцарской компании SITA. Издание отмечало, что это традиционный и самый распространенный инструмент в мировой гражданской авиации для обмена информацией, в том числе между авиакомпаниями и аэропортами.

https://ria.ru/20230817/sita-1890572323.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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