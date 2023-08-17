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Российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении
Российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении - РИА Новости, 17.08.2023
Российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении
Украинские военные на купянском направлении потеряли за сутки до 125 человек, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T13:42
2023-08-17T13:42
2023-08-17T13:42
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинские военные на купянском направлении потеряли за сутки до 125 человек, сообщили в четверг в Минобороны РФ."За сутки уничтожено до 125 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходный миномет "Тюльпан", артиллерийская система М777, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", - сказали в ведомстве.Там отметили, что на купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю.Сообщается, что в течение суток отражены шесть атак штурмовых групп 14-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад Украины в районах населенных пунктов Ольшана, Синьковка Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики.
харьковская область
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харьковская область, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении
Минобороны: ВС России отразили за сутки шесть атак на Купянском направлении