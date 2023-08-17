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Российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении

Российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении - РИА Новости, 17.08.2023

Российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении

Украинские военные на купянском направлении потеряли за сутки до 125 человек, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T13:42

2023-08-17T13:42

2023-08-17T13:42

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы рф

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинские военные на купянском направлении потеряли за сутки до 125 человек, сообщили в четверг в Минобороны РФ."За сутки уничтожено до 125 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходный миномет "Тюльпан", артиллерийская система М777, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", - сказали в ведомстве.Там отметили, что на купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю.Сообщается, что в течение суток отражены шесть атак штурмовых групп 14-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад Украины в районах населенных пунктов Ольшана, Синьковка Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики.

харьковская область

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харьковская область, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)