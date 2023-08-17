https://ria.ru/20230817/ataka-1890721829.html

В Белгородской области сбили украинский беспилотник

В Белгородской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.08.2023

В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Средства ПВО вечером в четверг обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T23:30

2023-08-17T23:30

2023-08-17T23:50

украина

белгородская область

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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МОСКВА 17 авг — РИА Новости. Средства ПВО вечером в четверг обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России."В 22:22 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, пострадавших и разрушений нет.В четверг вечером губернатор Вячеслав Гладков заявил, что система ПВО сбила дрон над селом Никольское в Шебекинском городском округе.Это уже вторая за сутки попытка ВСУ атаковать российский регион. Как сообщили в Минобороны, около девяти утра силы противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа, никто не пострадал.Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением БПЛА. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230816/bespilotnik-1890364462.html

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украина, белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вячеслав гладков