https://ria.ru/20230817/ataka-1890721829.html
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
В Белгородской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.08.2023
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
Средства ПВО вечером в четверг обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T23:30
2023-08-17T23:30
2023-08-17T23:50
украина
белгородская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888375142_466:622:2166:1578_1920x0_80_0_0_0311fdca25d8820c4c34b45602fd2119.jpg
МОСКВА 17 авг — РИА Новости. Средства ПВО вечером в четверг обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России."В 22:22 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, пострадавших и разрушений нет.В четверг вечером губернатор Вячеслав Гладков заявил, что система ПВО сбила дрон над селом Никольское в Шебекинском городском округе.Это уже вторая за сутки попытка ВСУ атаковать российский регион. Как сообщили в Минобороны, около девяти утра силы противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа, никто не пострадал.Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением БПЛА. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230816/bespilotnik-1890364462.html
украина
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888375142_338:433:2167:1804_1920x0_80_0_0_a527a976a086002740eda7644f7a0087.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Украина, Белгородская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
МО РФ: в Белгородской области сбили украинский БПЛА