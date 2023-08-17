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ВС России отбили атаку ВСУ на танках и бронемашинах на подступах к Работино - РИА Новости, 17.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:28 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/ataka-1890562612.html
ВС России отбили атаку ВСУ на танках и бронемашинах на подступах к Работино
ВС России отбили атаку ВСУ на танках и бронемашинах на подступах к Работино - РИА Новости, 17.08.2023
ВС России отбили атаку ВСУ на танках и бронемашинах на подступах к Работино
Атака украинских войск на танках и бронемашинах отбита на подступах к запорожскому селу Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:28
2023-08-17T11:28
специальная военная операция на украине
россия
пятихатки
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Атака украинских войск на танках и бронемашинах отбита на подступах к запорожскому селу Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Утром противник предпринял попытку атаковать наши позиции на танках и американских бронемашинах Stryker, но был остановлен на подступах к Работино. Бои шли несколько часов, украинские боевики получили по ушам и отошли, по ним сейчас отрабатывает наша авиация", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, ожесточенные бои продолжаются и на времевском направлении. "Урожайное и Старомайорское не находятся под контролем ВСУ, несмотря на заявления председателей режима Зеленского", - подчеркнул Рогов. Стабильной и контролируемой остается обстановка в районе села Пятихатки, попытки продвижения украинских войск пресекаются ударами артиллерии, добавил собеседник. Минобороны РФ в своей сводке в среду сообщило, что российские военные на запорожском направлении отразили две атаки ВСУ, в том числе в районе Работино.
https://ria.ru/20230814/lnr-1889998363.html
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россия, пятихатки, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Пятихатки, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России отбили атаку ВСУ на танках и бронемашинах на подступах к Работино

Рогов: на подступах к селу Работино отразили атаку ВСУ на танках и бронемашинах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Атака украинских войск на танках и бронемашинах отбита на подступах к запорожскому селу Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Утром противник предпринял попытку атаковать наши позиции на танках и американских бронемашинах Stryker, но был остановлен на подступах к Работино. Бои шли несколько часов, украинские боевики получили по ушам и отошли, по ним сейчас отрабатывает наша авиация", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, ожесточенные бои продолжаются и на времевском направлении. "Урожайное и Старомайорское не находятся под контролем ВСУ, несмотря на заявления председателей режима Зеленского", - подчеркнул Рогов.
Стабильной и контролируемой остается обстановка в районе села Пятихатки, попытки продвижения украинских войск пресекаются ударами артиллерии, добавил собеседник.
Минобороны РФ в своей сводке в среду сообщило, что российские военные на запорожском направлении отразили две атаки ВСУ, в том числе в районе Работино.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияПятихаткиВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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