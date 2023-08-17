https://ria.ru/20230817/ataka-1890562612.html

ВС России отбили атаку ВСУ на танках и бронемашинах на подступах к Работино

ВС России отбили атаку ВСУ на танках и бронемашинах на подступах к Работино - РИА Новости, 17.08.2023

ВС России отбили атаку ВСУ на танках и бронемашинах на подступах к Работино

Атака украинских войск на танках и бронемашинах отбита на подступах к запорожскому селу Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T11:28

2023-08-17T11:28

2023-08-17T11:28

специальная военная операция на украине

россия

пятихатки

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Атака украинских войск на танках и бронемашинах отбита на подступах к запорожскому селу Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Утром противник предпринял попытку атаковать наши позиции на танках и американских бронемашинах Stryker, но был остановлен на подступах к Работино. Бои шли несколько часов, украинские боевики получили по ушам и отошли, по ним сейчас отрабатывает наша авиация", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, ожесточенные бои продолжаются и на времевском направлении. "Урожайное и Старомайорское не находятся под контролем ВСУ, несмотря на заявления председателей режима Зеленского", - подчеркнул Рогов. Стабильной и контролируемой остается обстановка в районе села Пятихатки, попытки продвижения украинских войск пресекаются ударами артиллерии, добавил собеседник. Минобороны РФ в своей сводке в среду сообщило, что российские военные на запорожском направлении отразили две атаки ВСУ, в том числе в районе Работино.

https://ria.ru/20230814/lnr-1889998363.html

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пятихатки

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россия, пятихатки, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность