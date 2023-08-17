https://ria.ru/20230817/armiya-1890689715.html

На "Армии — 2023" представили тканевый пистолет, останавливающий кровь

На "Армии — 2023" представили тканевый пистолет, останавливающий кровь - РИА Новости, 17.08.2023

На "Армии — 2023" представили тканевый пистолет, останавливающий кровь

Ручной автономный комплекс "Тканевый пистолет", способный с помощью биополимерного геля останавливать кровотечения и лечить раны был представлен специалистами... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T18:35

2023-08-17T18:35

2023-08-17T18:35

россия

кубинка

форум "армия — 2023"

безопасность

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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 17 авг - РИА Новости. Ручной автономный комплекс "Тканевый пистолет", способный с помощью биополимерного геля останавливать кровотечения и лечить раны был представлен специалистами военного инновационного технополиса "Эра", участвующими в научно-деловой программе форума "Армия-2023", сообщили в Минобороны РФ. "В этом году военный наукоград представил на выставке более 60 экспонатов своих инновационных разработок. Целый ряд из них в условиях проведения специальной военной операции обретает сегодня крайне важное значение. В числе таких изобретений, например, ручной автономный комплекс "Тканевый пистолет", который останавливает кровотечение и лечит раны гелем из биополимеров и лекарственными препаратами", - говорится в сообщении. Отмечается, что ультразвуковая система распыления фокусирует струю в одной точке, благодаря чему нанесенный гель затвердевает с внешней стороны, оставаясь жидким внутри. "Тканевый пистолет" имеет огромное преимущество над традиционными методами лечения, так как помогает восстанавливать раны значительно быстрее", - добавили в Минобороны. Специалисты технополиса также представили учебно-тренировочный комплекс для отработки поражения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) из стрелкового оружия. По данным министерства, комплекс "дает возможность получить полный опыт стрельбы по БПЛА без использования боевых патронов и уничтожения мишени". Кроме того, для обучения военнослужащих войск связи был разработан комплекс "Аватар", который с использованием виртуального полигона позволяет бойцам отработать поставленные задачи. "Аватар" позволит сократить время обучения, способствует выработке точности выполнения задач, а также слаженности экипажа. А главное его преимущество в отсутствии необходимости использовать большие площади для проведения военных учений", - оценили разработку в оборонном ведомстве. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

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россия

кубинка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, кубинка, форум "армия — 2023", безопасность