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На "Армии — 2023" представили тканевый пистолет, останавливающий кровь - РИА Новости, 17.08.2023
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18:35 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/armiya-1890689715.html
На "Армии — 2023" представили тканевый пистолет, останавливающий кровь
На "Армии — 2023" представили тканевый пистолет, останавливающий кровь - РИА Новости, 17.08.2023
На "Армии — 2023" представили тканевый пистолет, останавливающий кровь
Ручной автономный комплекс "Тканевый пистолет", способный с помощью биополимерного геля останавливать кровотечения и лечить раны был представлен специалистами... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:35
2023-08-17T18:35
россия
кубинка
форум "армия — 2023"
безопасность
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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 17 авг - РИА Новости. Ручной автономный комплекс "Тканевый пистолет", способный с помощью биополимерного геля останавливать кровотечения и лечить раны был представлен специалистами военного инновационного технополиса "Эра", участвующими в научно-деловой программе форума "Армия-2023", сообщили в Минобороны РФ. "В этом году военный наукоград представил на выставке более 60 экспонатов своих инновационных разработок. Целый ряд из них в условиях проведения специальной военной операции обретает сегодня крайне важное значение. В числе таких изобретений, например, ручной автономный комплекс "Тканевый пистолет", который останавливает кровотечение и лечит раны гелем из биополимеров и лекарственными препаратами", - говорится в сообщении. Отмечается, что ультразвуковая система распыления фокусирует струю в одной точке, благодаря чему нанесенный гель затвердевает с внешней стороны, оставаясь жидким внутри. "Тканевый пистолет" имеет огромное преимущество над традиционными методами лечения, так как помогает восстанавливать раны значительно быстрее", - добавили в Минобороны. Специалисты технополиса также представили учебно-тренировочный комплекс для отработки поражения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) из стрелкового оружия. По данным министерства, комплекс "дает возможность получить полный опыт стрельбы по БПЛА без использования боевых патронов и уничтожения мишени". Кроме того, для обучения военнослужащих войск связи был разработан комплекс "Аватар", который с использованием виртуального полигона позволяет бойцам отработать поставленные задачи. "Аватар" позволит сократить время обучения, способствует выработке точности выполнения задач, а также слаженности экипажа. А главное его преимущество в отсутствии необходимости использовать большие площади для проведения военных учений", - оценили разработку в оборонном ведомстве. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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россия, кубинка, форум "армия — 2023", безопасность
Россия, Кубинка, Форум "Армия — 2023", Безопасность
На "Армии — 2023" представили тканевый пистолет, останавливающий кровь

На "Армии — 2023" представили ручной тканевый пистолет, способный лечить раны

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМеждународный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 17 авг - РИА Новости. Ручной автономный комплекс "Тканевый пистолет", способный с помощью биополимерного геля останавливать кровотечения и лечить раны был представлен специалистами военного инновационного технополиса "Эра", участвующими в научно-деловой программе форума "Армия-2023", сообщили в Минобороны РФ.
"В этом году военный наукоград представил на выставке более 60 экспонатов своих инновационных разработок. Целый ряд из них в условиях проведения специальной военной операции обретает сегодня крайне важное значение. В числе таких изобретений, например, ручной автономный комплекс "Тканевый пистолет", который останавливает кровотечение и лечит раны гелем из биополимеров и лекарственными препаратами", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что ультразвуковая система распыления фокусирует струю в одной точке, благодаря чему нанесенный гель затвердевает с внешней стороны, оставаясь жидким внутри. "Тканевый пистолет" имеет огромное преимущество над традиционными методами лечения, так как помогает восстанавливать раны значительно быстрее", - добавили в Минобороны.
Специалисты технополиса также представили учебно-тренировочный комплекс для отработки поражения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) из стрелкового оружия. По данным министерства, комплекс "дает возможность получить полный опыт стрельбы по БПЛА без использования боевых патронов и уничтожения мишени".
Кроме того, для обучения военнослужащих войск связи был разработан комплекс "Аватар", который с использованием виртуального полигона позволяет бойцам отработать поставленные задачи. "Аватар" позволит сократить время обучения, способствует выработке точности выполнения задач, а также слаженности экипажа. А главное его преимущество в отсутствии необходимости использовать большие площади для проведения военных учений", - оценили разработку в оборонном ведомстве.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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