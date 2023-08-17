https://ria.ru/20230817/armiya-1890647451.html

На "Армии — 2023" наградили победителей конкурса IT-проектов

На "Армии — 2023" наградили победителей конкурса IT-проектов - РИА Новости, 17.08.2023

На "Армии — 2023" наградили победителей конкурса IT-проектов

Награждение по итогам конкурса "Лучший проект в сфере информационных технологий в интересах обеспечения обороны и безопасности" прошло в рамках Международного... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T15:45

2023-08-17T15:45

2023-08-17T15:45

вооруженные силы рф

форум "армия — 2023"

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская обл), 17 авг - РИА Новости. Награждение по итогам конкурса "Лучший проект в сфере информационных технологий в интересах обеспечения обороны и безопасности" прошло в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023". Награды победителям вручил руководитель департамента информационных систем министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Олег Масленников. Призеры и лауреаты конкурса были награждены дипломами и памятными подарками. Конкурсная комиссия присудила подполковнику Андрею Тимакову из Московской военной артиллерийской академии первый приз в номинации "Лучший авторский проект". Второе место получил Дмитрий Огибин, представляющий Общевойсковую военную академию ВС РФ. Третье место занял полковник Олег Третьяков из Краснодарского высшего военного училища им. С.М. Штеменко. В текущем году на рассмотрение конкурсной комиссии было допущено 99 работ, что превысило показатели прошлого года. Экспертизу проектов провела межведомственная комиссия из 73 ведущих ученых и специалистов федеральных органов исполнительной власти, военного управления, научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений и воинских частей. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

https://ria.ru/20230817/gosoboronzakaz-1890596499.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, форум "армия — 2023", безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)