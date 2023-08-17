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Лефортовский суд арестовал иностранца по обвинению в шпионаже - РИА Новости, 17.08.2023
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21:33 17.08.2023 (обновлено: 22:58 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/arest-1890712358.html
Лефортовский суд арестовал иностранца по обвинению в шпионаже
Лефортовский суд арестовал иностранца по обвинению в шпионаже - РИА Новости, 17.08.2023
Лефортовский суд арестовал иностранца по обвинению в шпионаже
Лефортовский суд Москвы арестовал иностранного гражданина по фамилии Спектор в рамках уголовного дела о шпионаже, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T21:33
2023-08-17T22:58
происшествия
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россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал иностранного гражданина по фамилии Спектор в рамках уголовного дела о шпионаже, сообщили РИА Новости в суде."Спектору Е.М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности.По статье УК РФ "Шпионаж" мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.Однофамилец Спектора с похожими инициалами – фигурант дела экс-помощницы бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Джин Спектор 17 июня 2021 был приговорен Останкинским судом Москвы к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке в особо крупном размере. Он ранее полностью признал вину, его дело выделили в отдельное производство. Позже апелляция отменила это решение и отправила дело на новое рассмотрение. После повторного разбирательства он получил три года и шесть месяцев лишения свободы.
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происшествия, москва, россия, аркадий дворкович, анастасия алексеева
Происшествия, Москва, Россия, Аркадий Дворкович, Анастасия Алексеева
Лефортовский суд арестовал иностранца по обвинению в шпионаже

В Москве арестовали американца по делу о шпионаже

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал иностранного гражданина по фамилии Спектор в рамках уголовного дела о шпионаже, сообщили РИА Новости в суде.
"Спектору Е.М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности.
По статье УК РФ "Шпионаж" мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Однофамилец Спектора с похожими инициалами – фигурант дела экс-помощницы бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Джин Спектор 17 июня 2021 был приговорен Останкинским судом Москвы к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке в особо крупном размере. Он ранее полностью признал вину, его дело выделили в отдельное производство. Позже апелляция отменила это решение и отправила дело на новое рассмотрение. После повторного разбирательства он получил три года и шесть месяцев лишения свободы.
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