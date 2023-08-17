https://ria.ru/20230817/arest-1890712358.html

Лефортовский суд арестовал иностранца по обвинению в шпионаже

Лефортовский суд арестовал иностранца по обвинению в шпионаже - РИА Новости, 17.08.2023

Лефортовский суд арестовал иностранца по обвинению в шпионаже

Лефортовский суд Москвы арестовал иностранного гражданина по фамилии Спектор в рамках уголовного дела о шпионаже, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T21:33

2023-08-17T21:33

2023-08-17T22:58

происшествия

москва

россия

аркадий дворкович

анастасия алексеева

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал иностранного гражданина по фамилии Спектор в рамках уголовного дела о шпионаже, сообщили РИА Новости в суде."Спектору Е.М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности.По статье УК РФ "Шпионаж" мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.Однофамилец Спектора с похожими инициалами – фигурант дела экс-помощницы бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Джин Спектор 17 июня 2021 был приговорен Останкинским судом Москвы к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке в особо крупном размере. Он ранее полностью признал вину, его дело выделили в отдельное производство. Позже апелляция отменила это решение и отправила дело на новое рассмотрение. После повторного разбирательства он получил три года и шесть месяцев лишения свободы.

https://ria.ru/20230817/shpion-1890522853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, москва, россия, аркадий дворкович, анастасия алексеева