https://ria.ru/20230817/arest-1890712358.html
Лефортовский суд арестовал иностранца по обвинению в шпионаже
Лефортовский суд арестовал иностранца по обвинению в шпионаже - РИА Новости, 17.08.2023
Лефортовский суд арестовал иностранца по обвинению в шпионаже
Лефортовский суд Москвы арестовал иностранного гражданина по фамилии Спектор в рамках уголовного дела о шпионаже, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T21:33
2023-08-17T21:33
2023-08-17T22:58
происшествия
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россия
аркадий дворкович
анастасия алексеева
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал иностранного гражданина по фамилии Спектор в рамках уголовного дела о шпионаже, сообщили РИА Новости в суде."Спектору Е.М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности.По статье УК РФ "Шпионаж" мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.Однофамилец Спектора с похожими инициалами – фигурант дела экс-помощницы бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Джин Спектор 17 июня 2021 был приговорен Останкинским судом Москвы к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке в особо крупном размере. Он ранее полностью признал вину, его дело выделили в отдельное производство. Позже апелляция отменила это решение и отправила дело на новое рассмотрение. После повторного разбирательства он получил три года и шесть месяцев лишения свободы.
https://ria.ru/20230817/shpion-1890522853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, аркадий дворкович, анастасия алексеева
Происшествия, Москва, Россия, Аркадий Дворкович, Анастасия Алексеева
Лефортовский суд арестовал иностранца по обвинению в шпионаже
В Москве арестовали американца по делу о шпионаже