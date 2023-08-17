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Следствие попросило арестовать обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале - РИА Новости, 17.08.2023
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15:23 17.08.2023 (обновлено: 15:25 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/arest-1890639015.html
Следствие попросило арестовать обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале
Следствие попросило арестовать обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале - РИА Новости, 17.08.2023
Следствие попросило арестовать обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте Эльдара Насрулаева, которого следствие считает причастным к взрыву в Махачкале, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:23
2023-08-17T15:25
махачкала
москва
происшествия
чп на азс в махачкале
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте Эльдара Насрулаева, которого следствие считает причастным к взрыву в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Следствие просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Насрулаеву Эльдару Теймуровичу, обвиняемому по ч. 3 ст. 238 УК РФ, на срок до 14 октября", - сказал собеседник агентства.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.По данным источника РИА Новости, Насрулаев, предположительно, хранил взорвавшуюся селитру.
https://ria.ru/20230817/makhachkala-1890632046.html
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махачкала, москва, происшествия, чп на азс в махачкале
Махачкала, Москва, Происшествия, ЧП на АЗС в Махачкале
Следствие попросило арестовать обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале

Следствие ходатайствовало об аресте обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте Эльдара Насрулаева, которого следствие считает причастным к взрыву в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Следствие просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Насрулаеву Эльдару Теймуровичу, обвиняемому по ч. 3 ст. 238 УК РФ, на срок до 14 октября", - сказал собеседник агентства.
Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
По данным источника РИА Новости, Насрулаев, предположительно, хранил взорвавшуюся селитру.
Разрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Глава Дагестана заявил, что большинство людей при взрыве погибли сразу
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