https://ria.ru/20230817/arest-1890639015.html

Следствие попросило арестовать обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале

Следствие попросило арестовать обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале - РИА Новости, 17.08.2023

Следствие попросило арестовать обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте Эльдара Насрулаева, которого следствие считает причастным к взрыву в Махачкале, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T15:23

2023-08-17T15:23

2023-08-17T15:25

махачкала

москва

происшествия

чп на азс в махачкале

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте Эльдара Насрулаева, которого следствие считает причастным к взрыву в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Следствие просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Насрулаеву Эльдару Теймуровичу, обвиняемому по ч. 3 ст. 238 УК РФ, на срок до 14 октября", - сказал собеседник агентства.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.По данным источника РИА Новости, Насрулаев, предположительно, хранил взорвавшуюся селитру.

https://ria.ru/20230817/makhachkala-1890632046.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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