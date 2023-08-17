https://ria.ru/20230817/antonov-1890523568.html

Антонов осудил CNN за отказ дать оценки гибели семьи на Крымском мосту

Антонов осудил CNN за отказ дать оценки гибели семьи на Крымском мосту - РИА Новости, 17.08.2023

Антонов осудил CNN за отказ дать оценки гибели семьи на Крымском мосту

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал кадры атаки украинских надводных беспилотников на Крымский мост, показанные телеканалом CNN в среду, и обратил... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T04:58

2023-08-17T04:58

2023-08-17T04:58

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следственный комитет россии (ск рф)

крымский мост

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал кадры атаки украинских надводных беспилотников на Крымский мост, показанные телеканалом CNN в среду, и обратил внимание на то, что американские журналисты не дали никаких оценок теракту, устроенному Украиной, в результате которого погибла семья, а ребенок остался сиротой. "Примечательно, что телеканал не дал оценки действиям украинских бандитов. При этом мы помним, как журналисты медиаресурса регулярно в репортажах из "горячих" точек нарочито демонстрируют свою озабоченность судьбами простых людей, их страданиями. Мост через Керченский пролив давно не используется для транспортировки грузов для нужд ВС РФ. Удар по нему – откровенный теракт, в результате которого погибла семья, ребенок остался сиротой", - говорится в заявлении посла, опубликованном в его телеграм-канале. Антонов напомнил, что украинское контрнаступление провалилось и повлекло за собой десятки тысяч смертей, а "западная техника не только не спасла ситуацию", но и "показала все свои недостатки на поле боя". "Опросы общественного мнения в Соединенных Штатах показывают растущее неприятие простыми американцами политики "накачки" режима Зеленского оружием. Все больше слышится оправданных претензий к администрации по подталкиванию США к прямому конфликту с Россией. Однако это опасная внешнеполитическая линия с непредсказуемыми последствиями", - добавил он. Ранее видео атаки на Крымский мост опубликовал телеканал CNN. Глава СБУ Василий Малюк заявил в среду, что за атаками на Крымский мост 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года стоит Киев, а ведомство передало американскому каналу видео нападения. При этом в материале CNN использованы кадры июльского нападения с камер с моста. Каким образом они оказались в распоряжении СБУ, телеканал не объясняет. Национальный антитеррористический комитет РФ 17 июля сообщил, что Киев в три ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту. Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава СБУ Малюк 26 июля заявил, что за подрывом Крымского моста осенью 2022 года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства. Десятого октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы, ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20230816/krymskiy-most-1890388439.html

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в мире, россия, сша, анатолий антонов, владимир путин, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), крымский мост