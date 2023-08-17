https://ria.ru/20230817/antonov-1890515916.html
Антонов назвал приоритетом возвращение россиян из американских тюрем
Антонов назвал приоритетом возвращение россиян из американских тюрем - РИА Новости, 17.08.2023
Антонов назвал приоритетом возвращение россиян из американских тюрем
Россия выступает за скорейшее возвращение всех российских граждан, содержащихся в американских тюрьмах, и считает это безусловным приоритетом, сообщил посол РФ... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T00:42
2023-08-17T00:42
2023-08-17T00:53
в мире
россия
анатолий антонов
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769786526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0016b3b22cbce8ea8e02032d8885504.jpg
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Россия выступает за скорейшее возвращение всех российских граждан, содержащихся в американских тюрьмах, и считает это безусловным приоритетом, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов."Мы выступаем за скорейшее возвращение всех росграждан, содержащихся в американских тюрьмах. Для нас это безусловный приоритет", - заявил глава российской дипмиссии.Антонов добавил, что считает неприемлемыми спекуляции в американской прессе о том, что РФ якобы не заинтересована в возвращении своих соотечественников, заключенных в США.Вместе с тем, по словам дипломата, Россия требует от США прекратить практику "охоты" за россиянами в "третьих" странах и никогда не согласится с таким подходом американских властей."Для нас судьба каждого росгражданина, томящегося в американских застенках, находится в фокусе внимания. Пристально следим за состоянием здоровья и условием содержания соотечественников", - подчеркнул он.Антонов также призвал американских политиков и СМИ дать "возможность для спокойной работы компетентных органов двух стран". "Перестаньте играть на судьбах людей и оставьте поиск необходимых "развязок" профессионалам", - резюмировал российский посол.
https://ria.ru/20230816/shpion-1890511929.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769786526_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_f4a432c57084762e7b8c64b85cee3f72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, анатолий антонов, сша
В мире, Россия, Анатолий Антонов, США
Антонов назвал приоритетом возвращение россиян из американских тюрем
Антонов: Россия выступает за скорейшее возвращение своих граждан из тюрем в США
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Россия выступает за скорейшее возвращение всех российских граждан, содержащихся в американских тюрьмах, и считает это безусловным приоритетом, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
«
"Мы выступаем за скорейшее возвращение всех росграждан, содержащихся в американских тюрьмах. Для нас это безусловный приоритет", - заявил глава российской дипмиссии.
Антонов добавил, что считает неприемлемыми спекуляции в американской прессе о том, что РФ якобы не заинтересована в возвращении своих соотечественников, заключенных в США
.
Вместе с тем, по словам дипломата, Россия требует от США прекратить практику "охоты" за россиянами в "третьих" странах и никогда не согласится с таким подходом американских властей.
"Для нас судьба каждого росгражданина, томящегося в американских застенках, находится в фокусе внимания. Пристально следим за состоянием здоровья и условием содержания соотечественников", - подчеркнул он.
Антонов также призвал американских политиков и СМИ дать "возможность для спокойной работы компетентных органов двух стран". "Перестаньте играть на судьбах людей и оставьте поиск необходимых "развязок" профессионалам", - резюмировал российский посол.
СМИ: Блинкен поговорил с обвиненным в России в шпионаже американцем