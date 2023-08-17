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Антонов назвал приоритетом возвращение россиян из американских тюрем - РИА Новости, 17.08.2023
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00:42 17.08.2023 (обновлено: 00:53 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/antonov-1890515916.html
Антонов назвал приоритетом возвращение россиян из американских тюрем
Антонов назвал приоритетом возвращение россиян из американских тюрем - РИА Новости, 17.08.2023
Антонов назвал приоритетом возвращение россиян из американских тюрем
Россия выступает за скорейшее возвращение всех российских граждан, содержащихся в американских тюрьмах, и считает это безусловным приоритетом, сообщил посол РФ... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T00:42
2023-08-17T00:53
в мире
россия
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Россия выступает за скорейшее возвращение всех российских граждан, содержащихся в американских тюрьмах, и считает это безусловным приоритетом, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов."Мы выступаем за скорейшее возвращение всех росграждан, содержащихся в американских тюрьмах. Для нас это безусловный приоритет", - заявил глава российской дипмиссии.Антонов добавил, что считает неприемлемыми спекуляции в американской прессе о том, что РФ якобы не заинтересована в возвращении своих соотечественников, заключенных в США.Вместе с тем, по словам дипломата, Россия требует от США прекратить практику "охоты" за россиянами в "третьих" странах и никогда не согласится с таким подходом американских властей."Для нас судьба каждого росгражданина, томящегося в американских застенках, находится в фокусе внимания. Пристально следим за состоянием здоровья и условием содержания соотечественников", - подчеркнул он.Антонов также призвал американских политиков и СМИ дать "возможность для спокойной работы компетентных органов двух стран". "Перестаньте играть на судьбах людей и оставьте поиск необходимых "развязок" профессионалам", - резюмировал российский посол.
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в мире, россия, анатолий антонов, сша
В мире, Россия, Анатолий Антонов, США
Антонов назвал приоритетом возвращение россиян из американских тюрем

Антонов: Россия выступает за скорейшее возвращение своих граждан из тюрем в США

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Россия выступает за скорейшее возвращение всех российских граждан, содержащихся в американских тюрьмах, и считает это безусловным приоритетом, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
«
"Мы выступаем за скорейшее возвращение всех росграждан, содержащихся в американских тюрьмах. Для нас это безусловный приоритет", - заявил глава российской дипмиссии.
Антонов добавил, что считает неприемлемыми спекуляции в американской прессе о том, что РФ якобы не заинтересована в возвращении своих соотечественников, заключенных в США.
Вместе с тем, по словам дипломата, Россия требует от США прекратить практику "охоты" за россиянами в "третьих" странах и никогда не согласится с таким подходом американских властей.
"Для нас судьба каждого росгражданина, томящегося в американских застенках, находится в фокусе внимания. Пристально следим за состоянием здоровья и условием содержания соотечественников", - подчеркнул он.
Антонов также призвал американских политиков и СМИ дать "возможность для спокойной работы компетентных органов двух стран". "Перестаньте играть на судьбах людей и оставьте поиск необходимых "развязок" профессионалам", - резюмировал российский посол.
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