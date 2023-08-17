https://ria.ru/20230817/agressiya-1890700563.html
Лукашенко рассказал, как Белоруссия ответит на возможную агрессию
Лукашенко рассказал, как Белоруссия ответит на возможную агрессию - РИА Новости, 17.08.2023
Лукашенко рассказал, как Белоруссия ответит на возможную агрессию
Если Польша, страны Балтии и Украина совершат агрессию против Белоруссии, ответ будет мгновенным, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T19:41
2023-08-17T19:41
2023-08-17T20:36
польша
украина
белоруссия
александр лукашенко
нато
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МИНСК, 17 авг — РИА Новости. Если Польша, страны Балтии и Украина совершат агрессию против Белоруссии, ответ будет мгновенным, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко."Угроза может быть одна – агрессия против нашей страны. Если агрессия, даже со стороны Украины, не дай бог, со стороны Польши, Литвы, Латвии, начнется против нашей страны, мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть", - заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, отвечая на вопрос, при каких условиях Белоруссия может нанести удары по странам Балтии и Польше.Лукашенко многозначительно заметил, что у Белоруссии "кое-что есть" в военном плане. "Удар будет неприемлемый", - подчеркнул белорусский президент. "Мы не соревнуемся с ними – Польша, Литва, Латвия, за ними НАТО стоит. Мы понимаем – силы несоизмеримы. Но мы нанесем для них неприемлемый удар, и они получат неприемлемый ущерб, урон. Вот на чем базируется наша концепция безопасности", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890698267.html
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польша, украина, белоруссия, александр лукашенко, нато
Польша, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, НАТО
Лукашенко рассказал, как Белоруссия ответит на возможную агрессию
Лукашенко пообещал мгновенный ответ на агрессию Польши или стран Балтии