https://ria.ru/20230817/agent-1890547325.html

В Псковской области вычислили агента СБУ

В Псковской области вычислили агента СБУ - РИА Новости, 17.08.2023

В Псковской области вычислили агента СБУ

Агента украинских спецслужб вычислили в Псковской области: по заданию куратора гражданин Украины пытался въехать в Россию, чтобы разведать данные о... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T10:28

2023-08-17T10:28

2023-08-17T11:25

псковская область

украина

служба безопасности украины

фсб

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Агента украинских спецслужб вычислили в Псковской области: по заданию куратора гражданин Украины пытался въехать в Россию, чтобы разведать данные о пограничниках и настроениях и местной общине, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону в четверг. Задержание произошло еще в мае, однако УФСБ сообщает о нем только сейчас. "Управление ФСБ России по Псковской области пресекло попытку сбора гражданином Украины сведений в интересах специальных служб Украины. Уроженец Днепропетровска задержан на въезде в Россию", - отметил собеседник агентства. Мужчину задержали на границе в Печорском районе. Как удалось установить, кадровый сотрудник СБУ поручил уроженцу Днепропетровска собрать информацию о военнослужащих пограничных органов, а также об украинцах, сотрудничающих с российскими правоохранительными органами. После предъявления доказательств задержанный сознался, что состоит в агентурном аппарате СБУ с октября прошлого года. В Россию следовал по заданию для сбора сведений, однако не успел ни собрать данные, ни передать. Сотрудники УФСБ по Псковской области объявили гражданину Украины официальное предостережение о "недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж)". Въезд в страну иностранцу закрыт до 2053 года.

https://ria.ru/20230727/terakt-1886708952.html

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псковская область, украина, служба безопасности украины, фсб, безопасность