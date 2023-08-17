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В Псковской области вычислили агента СБУ - РИА Новости, 17.08.2023
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10:28 17.08.2023 (обновлено: 11:25 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/agent-1890547325.html
В Псковской области вычислили агента СБУ
В Псковской области вычислили агента СБУ - РИА Новости, 17.08.2023
В Псковской области вычислили агента СБУ
Агента украинских спецслужб вычислили в Псковской области: по заданию куратора гражданин Украины пытался въехать в Россию, чтобы разведать данные о... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T10:28
2023-08-17T11:25
псковская область
украина
служба безопасности украины
фсб
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Агента украинских спецслужб вычислили в Псковской области: по заданию куратора гражданин Украины пытался въехать в Россию, чтобы разведать данные о пограничниках и настроениях и местной общине, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону в четверг. Задержание произошло еще в мае, однако УФСБ сообщает о нем только сейчас. "Управление ФСБ России по Псковской области пресекло попытку сбора гражданином Украины сведений в интересах специальных служб Украины. Уроженец Днепропетровска задержан на въезде в Россию", - отметил собеседник агентства. Мужчину задержали на границе в Печорском районе. Как удалось установить, кадровый сотрудник СБУ поручил уроженцу Днепропетровска собрать информацию о военнослужащих пограничных органов, а также об украинцах, сотрудничающих с российскими правоохранительными органами. После предъявления доказательств задержанный сознался, что состоит в агентурном аппарате СБУ с октября прошлого года. В Россию следовал по заданию для сбора сведений, однако не успел ни собрать данные, ни передать. Сотрудники УФСБ по Псковской области объявили гражданину Украины официальное предостережение о "недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж)". Въезд в страну иностранцу закрыт до 2053 года.
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псковская область, украина, служба безопасности украины, фсб, безопасность
Псковская область, Украина, Служба безопасности Украины, ФСБ, Безопасность
В Псковской области вычислили агента СБУ

В Псковской области ФСБ задержала украинца за шпионаж

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Агента украинских спецслужб вычислили в Псковской области: по заданию куратора гражданин Украины пытался въехать в Россию, чтобы разведать данные о пограничниках и настроениях и местной общине, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону в четверг.
Задержание произошло еще в мае, однако УФСБ сообщает о нем только сейчас.
«
"Управление ФСБ России по Псковской области пресекло попытку сбора гражданином Украины сведений в интересах специальных служб Украины. Уроженец Днепропетровска задержан на въезде в Россию", - отметил собеседник агентства.
Мужчину задержали на границе в Печорском районе. Как удалось установить, кадровый сотрудник СБУ поручил уроженцу Днепропетровска собрать информацию о военнослужащих пограничных органов, а также об украинцах, сотрудничающих с российскими правоохранительными органами.
После предъявления доказательств задержанный сознался, что состоит в агентурном аппарате СБУ с октября прошлого года. В Россию следовал по заданию для сбора сведений, однако не успел ни собрать данные, ни передать.
Сотрудники УФСБ по Псковской области объявили гражданину Украины официальное предостережение о "недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж)". Въезд в страну иностранцу закрыт до 2053 года.
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Псковская областьУкраинаСлужба безопасности УкраиныФСББезопасность
 
 
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