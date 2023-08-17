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В Псковской области вычислили агента СБУ
В Псковской области вычислили агента СБУ - РИА Новости, 17.08.2023
В Псковской области вычислили агента СБУ
Агента украинских спецслужб вычислили в Псковской области: по заданию куратора гражданин Украины пытался въехать в Россию, чтобы разведать данные о... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T10:28
2023-08-17T10:28
2023-08-17T11:25
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служба безопасности украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Агента украинских спецслужб вычислили в Псковской области: по заданию куратора гражданин Украины пытался въехать в Россию, чтобы разведать данные о пограничниках и настроениях и местной общине, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону в четверг. Задержание произошло еще в мае, однако УФСБ сообщает о нем только сейчас. "Управление ФСБ России по Псковской области пресекло попытку сбора гражданином Украины сведений в интересах специальных служб Украины. Уроженец Днепропетровска задержан на въезде в Россию", - отметил собеседник агентства. Мужчину задержали на границе в Печорском районе. Как удалось установить, кадровый сотрудник СБУ поручил уроженцу Днепропетровска собрать информацию о военнослужащих пограничных органов, а также об украинцах, сотрудничающих с российскими правоохранительными органами. После предъявления доказательств задержанный сознался, что состоит в агентурном аппарате СБУ с октября прошлого года. В Россию следовал по заданию для сбора сведений, однако не успел ни собрать данные, ни передать. Сотрудники УФСБ по Псковской области объявили гражданину Украины официальное предостережение о "недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж)". Въезд в страну иностранцу закрыт до 2053 года.
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псковская область, украина, служба безопасности украины, фсб, безопасность
Псковская область, Украина, Служба безопасности Украины, ФСБ, Безопасность
В Псковской области вычислили агента СБУ
В Псковской области ФСБ задержала украинца за шпионаж
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Агента украинских спецслужб вычислили в Псковской области: по заданию куратора гражданин Украины пытался въехать в Россию, чтобы разведать данные о пограничниках и настроениях и местной общине, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону в четверг.
Задержание произошло еще в мае, однако УФСБ сообщает о нем только сейчас.
«
"Управление ФСБ
России по Псковской области пресекло попытку сбора гражданином Украины сведений в интересах специальных служб Украины. Уроженец Днепропетровска
задержан на въезде в Россию", - отметил собеседник агентства.
Мужчину задержали на границе в Печорском районе. Как удалось установить, кадровый сотрудник СБУ
поручил уроженцу Днепропетровска собрать информацию о военнослужащих пограничных органов, а также об украинцах, сотрудничающих с российскими правоохранительными органами.
После предъявления доказательств задержанный сознался, что состоит в агентурном аппарате СБУ с октября прошлого года. В Россию следовал по заданию для сбора сведений, однако не успел ни собрать данные, ни передать.
Сотрудники УФСБ по Псковской области объявили гражданину Украины официальное предостережение о "недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж)". Въезд в страну иностранцу закрыт до 2053 года.
Задержанный ФСБ агент признался, что готовил теракт по заданию СБУ