Рейтинг@Mail.ru
Курские власти опровергли сообщения об эвакуации из районов АЭС - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/aes-1890608267.html
Курские власти опровергли сообщения об эвакуации из районов АЭС
Курские власти опровергли сообщения об эвакуации из районов АЭС - РИА Новости, 17.08.2023
Курские власти опровергли сообщения об эвакуации из районов АЭС
Вброс в отношении Курской АЭС и якобы эвакуации людей, распространяемый украинским сегментом соцсетей, не содержит под собой никаких оснований и является... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T13:36
2023-08-17T13:36
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
курская аэс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36707/79/367077949_0:21:800:471_1920x0_80_0_0_7d2eaa063de4c41bb6b32330a6aba490.jpg
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Вброс в отношении Курской АЭС и якобы эвакуации людей, распространяемый украинским сегментом соцсетей, не содержит под собой никаких оснований и является провокацией, сообщает Центр обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Курской области. На своей странице в "ВКонтакте" ЦОД ГОЧС Курской области сообщил, что украинскими телеграм-каналами со ссылкой на "План эвакуационных мероприятий Курской области" распространяется недостоверная информацию о якобы "планируемой провокации на Курской АЭС и эвакуации "избранной" части населения". "Никакой эвакуации на Курской АЭС и провокаций России не планируется. Ссылка на "План эвакуационных мероприятий" является стандартным региональным документом, применяемым для регулирования эвакуации в случае ЧП. Вбросы заведомо ложной информации создаются для того, чтобы вызвать у населения панику", - говорится в сообщении. ЦОД ГОЧС Курской области просит жителей быть бдительными, сохранять спокойствие, а также доверять только проверенной информации из официальных источников. "Не поддавайтесь на провокации!" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230714/ataka-1884166476.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36707/79/367077949_38:0:749:533_1920x0_80_0_0_e13ade4a343a064f3177a1e9ab1fa6de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, россия, курская аэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Курская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
Курские власти опровергли сообщения об эвакуации из районов АЭС

Курские власти назвали сообщения об эвакуации из районов АЭС украинским вбросом

© Фото : Архив центра общественной информации Курской атомной станцииОбщий план Курской атомной электростанции
Общий план Курской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : Архив центра общественной информации Курской атомной станции
Общий план Курской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Вброс в отношении Курской АЭС и якобы эвакуации людей, распространяемый украинским сегментом соцсетей, не содержит под собой никаких оснований и является провокацией, сообщает Центр обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Курской области.
На своей странице в "ВКонтакте" ЦОД ГОЧС Курской области сообщил, что украинскими телеграм-каналами со ссылкой на "План эвакуационных мероприятий Курской области" распространяется недостоверная информацию о якобы "планируемой провокации на Курской АЭС и эвакуации "избранной" части населения".
"Никакой эвакуации на Курской АЭС и провокаций России не планируется. Ссылка на "План эвакуационных мероприятий" является стандартным региональным документом, применяемым для регулирования эвакуации в случае ЧП. Вбросы заведомо ложной информации создаются для того, чтобы вызвать у населения панику", - говорится в сообщении.
ЦОД ГОЧС Курской области просит жителей быть бдительными, сохранять спокойствие, а также доверять только проверенной информации из официальных источников. "Не поддавайтесь на провокации!" - говорится в сообщении.
Курская АЭС-2 в селе Макаровка в Курчатовском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
В Кремле прокомментировали попытку атаки дронами Курской АЭС
14 июля, 12:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияКурская АЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала