https://ria.ru/20230817/aes-1890608267.html
Курские власти опровергли сообщения об эвакуации из районов АЭС
Курские власти опровергли сообщения об эвакуации из районов АЭС - РИА Новости, 17.08.2023
Курские власти опровергли сообщения об эвакуации из районов АЭС
Вброс в отношении Курской АЭС и якобы эвакуации людей, распространяемый украинским сегментом соцсетей, не содержит под собой никаких оснований и является... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T13:36
2023-08-17T13:36
2023-08-17T13:36
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
курская аэс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Вброс в отношении Курской АЭС и якобы эвакуации людей, распространяемый украинским сегментом соцсетей, не содержит под собой никаких оснований и является провокацией, сообщает Центр обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Курской области. На своей странице в "ВКонтакте" ЦОД ГОЧС Курской области сообщил, что украинскими телеграм-каналами со ссылкой на "План эвакуационных мероприятий Курской области" распространяется недостоверная информацию о якобы "планируемой провокации на Курской АЭС и эвакуации "избранной" части населения". "Никакой эвакуации на Курской АЭС и провокаций России не планируется. Ссылка на "План эвакуационных мероприятий" является стандартным региональным документом, применяемым для регулирования эвакуации в случае ЧП. Вбросы заведомо ложной информации создаются для того, чтобы вызвать у населения панику", - говорится в сообщении. ЦОД ГОЧС Курской области просит жителей быть бдительными, сохранять спокойствие, а также доверять только проверенной информации из официальных источников. "Не поддавайтесь на провокации!" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230714/ataka-1884166476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, россия, курская аэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Курская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
Курские власти опровергли сообщения об эвакуации из районов АЭС
Курские власти назвали сообщения об эвакуации из районов АЭС украинским вбросом
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Вброс в отношении Курской АЭС и якобы эвакуации людей, распространяемый украинским сегментом соцсетей, не содержит под собой никаких оснований и является провокацией, сообщает Центр обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Курской области.
На своей странице в "ВКонтакте" ЦОД ГОЧС Курской области сообщил, что украинскими телеграм-каналами со ссылкой на "План эвакуационных мероприятий Курской области" распространяется недостоверная информацию о якобы "планируемой провокации на Курской АЭС и эвакуации "избранной" части населения".
"Никакой эвакуации на Курской АЭС и провокаций России не планируется. Ссылка на "План эвакуационных мероприятий" является стандартным региональным документом, применяемым для регулирования эвакуации в случае ЧП. Вбросы заведомо ложной информации создаются для того, чтобы вызвать у населения панику", - говорится в сообщении.
ЦОД ГОЧС Курской области просит жителей быть бдительными, сохранять спокойствие, а также доверять только проверенной информации из официальных источников. "Не поддавайтесь на провокации!" - говорится в сообщении.
В Кремле прокомментировали попытку атаки дронами Курской АЭС