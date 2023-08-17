https://ria.ru/20230817/aes-1890608267.html

Курские власти опровергли сообщения об эвакуации из районов АЭС

Курские власти опровергли сообщения об эвакуации из районов АЭС - РИА Новости, 17.08.2023

Курские власти опровергли сообщения об эвакуации из районов АЭС

Вброс в отношении Курской АЭС и якобы эвакуации людей, распространяемый украинским сегментом соцсетей, не содержит под собой никаких оснований и является... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T13:36

2023-08-17T13:36

2023-08-17T13:36

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

курская аэс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Вброс в отношении Курской АЭС и якобы эвакуации людей, распространяемый украинским сегментом соцсетей, не содержит под собой никаких оснований и является провокацией, сообщает Центр обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Курской области. На своей странице в "ВКонтакте" ЦОД ГОЧС Курской области сообщил, что украинскими телеграм-каналами со ссылкой на "План эвакуационных мероприятий Курской области" распространяется недостоверная информацию о якобы "планируемой провокации на Курской АЭС и эвакуации "избранной" части населения". "Никакой эвакуации на Курской АЭС и провокаций России не планируется. Ссылка на "План эвакуационных мероприятий" является стандартным региональным документом, применяемым для регулирования эвакуации в случае ЧП. Вбросы заведомо ложной информации создаются для того, чтобы вызвать у населения панику", - говорится в сообщении. ЦОД ГОЧС Курской области просит жителей быть бдительными, сохранять спокойствие, а также доверять только проверенной информации из официальных источников. "Не поддавайтесь на провокации!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230714/ataka-1884166476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, курская область, россия, курская аэс, ситуация в днр и лнр