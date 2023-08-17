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Пушилин оценил восстановление аэропорта Донецка в миллиарды рублей

Пушилин оценил восстановление аэропорта Донецка в миллиарды рублей - РИА Новости, 17.08.2023

Пушилин оценил восстановление аэропорта Донецка в миллиарды рублей

Несколько миллиардов рублей потребуется на восстановление аэропорта Донецка с учетом причиненных из-за агрессии Украины разрушений, сообщил врио главы ДНР Денис РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T18:06

2023-08-17T18:06

2023-08-17T18:06

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

денис пушилин

экономика

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Несколько миллиардов рублей потребуется на восстановление аэропорта Донецка с учетом причиненных из-за агрессии Украины разрушений, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что аэропорт Донецка сильно поврежден, но в ближайшие 5 лет его планируется восстановить. "Это очень дорогостоящие проекты с учетом тех разрушений, которые принесла агрессия со стороны Украины в отношении в том числе и аэропорта. Конечно же, пойдет несколько миллиардов (рублей)", - сказал Пушилин журналистам, добавив, что более точную цифру назовут специалисты.

https://ria.ru/20230814/mariupol-1889905584.html

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Кирилл Волков

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