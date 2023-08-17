https://ria.ru/20230817/aeroport-1890684269.html
Пушилин оценил восстановление аэропорта Донецка в миллиарды рублей
Пушилин оценил восстановление аэропорта Донецка в миллиарды рублей - РИА Новости, 17.08.2023
Пушилин оценил восстановление аэропорта Донецка в миллиарды рублей
Несколько миллиардов рублей потребуется на восстановление аэропорта Донецка с учетом причиненных из-за агрессии Украины разрушений, сообщил врио главы ДНР Денис РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:06
2023-08-17T18:06
2023-08-17T18:06
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
экономика
россия
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791147789_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_a257e8f7745b45029c072cfe169a7380.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Несколько миллиардов рублей потребуется на восстановление аэропорта Донецка с учетом причиненных из-за агрессии Украины разрушений, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что аэропорт Донецка сильно поврежден, но в ближайшие 5 лет его планируется восстановить. "Это очень дорогостоящие проекты с учетом тех разрушений, которые принесла агрессия со стороны Украины в отношении в том числе и аэропорта. Конечно же, пойдет несколько миллиардов (рублей)", - сказал Пушилин журналистам, добавив, что более точную цифру назовут специалисты.
https://ria.ru/20230814/mariupol-1889905584.html
донецк
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791147789_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_45c5a34f3a7570faa700a6468655ae78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, экономика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Экономика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин оценил восстановление аэропорта Донецка в миллиарды рублей
Пушилин: на отстройку аэропорта Донецка понадобится несколько миллиардов рублей
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Несколько миллиардов рублей потребуется на восстановление аэропорта Донецка с учетом причиненных из-за агрессии Украины разрушений, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что аэропорт Донецка сильно поврежден, но в ближайшие 5 лет его планируется восстановить.
"Это очень дорогостоящие проекты с учетом тех разрушений, которые принесла агрессия со стороны Украины в отношении в том числе и аэропорта. Конечно же, пойдет несколько миллиардов (рублей)", - сказал Пушилин журналистам, добавив, что более точную цифру назовут специалисты.
Восстанавливать аэропорт Мариуполя в ближайшие два года не планируют