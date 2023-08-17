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Пушилин оценил восстановление аэропорта Донецка в миллиарды рублей - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:06 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/aeroport-1890684269.html
Пушилин оценил восстановление аэропорта Донецка в миллиарды рублей
Пушилин оценил восстановление аэропорта Донецка в миллиарды рублей - РИА Новости, 17.08.2023
Пушилин оценил восстановление аэропорта Донецка в миллиарды рублей
Несколько миллиардов рублей потребуется на восстановление аэропорта Донецка с учетом причиненных из-за агрессии Украины разрушений, сообщил врио главы ДНР Денис РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:06
2023-08-17T18:06
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
экономика
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Несколько миллиардов рублей потребуется на восстановление аэропорта Донецка с учетом причиненных из-за агрессии Украины разрушений, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что аэропорт Донецка сильно поврежден, но в ближайшие 5 лет его планируется восстановить. "Это очень дорогостоящие проекты с учетом тех разрушений, которые принесла агрессия со стороны Украины в отношении в том числе и аэропорта. Конечно же, пойдет несколько миллиардов (рублей)", - сказал Пушилин журналистам, добавив, что более точную цифру назовут специалисты.
https://ria.ru/20230814/mariupol-1889905584.html
донецк
донецкая народная республика
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Экономика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин оценил восстановление аэропорта Донецка в миллиарды рублей

Пушилин: на отстройку аэропорта Донецка понадобится несколько миллиардов рублей

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкГраффити, символизирующее погибших детей за время конфликта на Донбассе, на стене разрушенного аэропорта Донецка
Граффити, символизирующее погибших детей за время конфликта на Донбассе, на стене разрушенного аэропорта Донецка - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Граффити, символизирующее погибших детей за время конфликта на Донбассе, на стене разрушенного аэропорта Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Несколько миллиардов рублей потребуется на восстановление аэропорта Донецка с учетом причиненных из-за агрессии Украины разрушений, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что аэропорт Донецка сильно поврежден, но в ближайшие 5 лет его планируется восстановить.
"Это очень дорогостоящие проекты с учетом тех разрушений, которые принесла агрессия со стороны Украины в отношении в том числе и аэропорта. Конечно же, пойдет несколько миллиардов (рублей)", - сказал Пушилин журналистам, добавив, что более точную цифру назовут специалисты.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЭкономикаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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