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Развитие спутниковой связи повысит безопасность туризма в горах Адыгеи - РИА Новости, 17.08.2023
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Республика Адыгея
 
16:33 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/adygeya-1890660156.html
Развитие спутниковой связи повысит безопасность туризма в горах Адыгеи
Развитие спутниковой связи повысит безопасность туризма в горах Адыгеи - РИА Новости, 17.08.2023
Развитие спутниковой связи повысит безопасность туризма в горах Адыгеи
Развитие связи через систему низкоорбитальных российских спутников, работа которой в четверг опробирована в горах Адыгеи, повысит безопасность туристов на... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:33
2023-08-17T16:33
республика адыгея
майкоп
россия
мурат кумпилов
дмитрий чернышенко
спутники
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МАЙКОП, 17 авг - РИА Новости. Развитие связи через систему низкоорбитальных российских спутников, работа которой в четверг опробирована в горах Адыгеи, повысит безопасность туристов на маршрутах, заявил глава республики Мурат Кумпилов. По итогам первого сеанса спутниковой связи между Москвой и Адыгеей с использованием низкоорбитальной спутниковой группировки, который состоялся в четверг, Кумпилов отметил, что республика заинтересована в использовании всех возможностей для развития цифровизации региона. По его словам, это особенно актуально в связи с активным освоением горных территорий в рамках развития туризма, в том числе работ по созданию экокурорта "Лагонаки". "Внедрение перспективных систем спутников связи на территории Адыгеи позволит ощутимо увеличить охват горной части республики услугами связи, что повлияет на создание комфортных условий отдыха и повышение безопасности пребывания на туристских маршрутах", – отметил Кумпилов. Первый сеанс связи с использованием низкоорбитальных спутников прошел в режиме видеоконференции между вице-премьером РФ Дмитрий Чернышенко, который находился в Москве в Центре управления полетами, и министром цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Адыгеи Заурбеком Шу, находившимся у подножия горы Фишт. По словам Чернышенко, низкоорбитальная спутниковая группировка, создаваемая компанией "Бюро 1440", станет действенным инструментом устранения цифрового неравенства, который обеспечит дешевой спутниковой связью те уголки страны, куда никогда не будет экономически целесообразно тянуть оптику. Компания планирует с 2025 года запускать на орбиту по 10-12 ракет в год, каждая из которых нести около 15 спутников, а к 2035 году довести объем группировки до более чем 900 низкоорбитальных спутников.
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майкоп, россия, мурат кумпилов, дмитрий чернышенко, спутники
Республика Адыгея, Майкоп, Россия, Мурат Кумпилов, Дмитрий Чернышенко, спутники

Развитие спутниковой связи повысит безопасность туризма в горах Адыгеи

© Фото : Официальный сайт органов власти Республики АдыгеяГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : Официальный сайт органов власти Республики Адыгея
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
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МАЙКОП, 17 авг - РИА Новости. Развитие связи через систему низкоорбитальных российских спутников, работа которой в четверг опробирована в горах Адыгеи, повысит безопасность туристов на маршрутах, заявил глава республики Мурат Кумпилов.
По итогам первого сеанса спутниковой связи между Москвой и Адыгеей с использованием низкоорбитальной спутниковой группировки, который состоялся в четверг, Кумпилов отметил, что республика заинтересована в использовании всех возможностей для развития цифровизации региона. По его словам, это особенно актуально в связи с активным освоением горных территорий в рамках развития туризма, в том числе работ по созданию экокурорта "Лагонаки".
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"Внедрение перспективных систем спутников связи на территории Адыгеи позволит ощутимо увеличить охват горной части республики услугами связи, что повлияет на создание комфортных условий отдыха и повышение безопасности пребывания на туристских маршрутах", – отметил Кумпилов.
Первый сеанс связи с использованием низкоорбитальных спутников прошел в режиме видеоконференции между вице-премьером РФ Дмитрий Чернышенко, который находился в Москве в Центре управления полетами, и министром цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Адыгеи Заурбеком Шу, находившимся у подножия горы Фишт. По словам Чернышенко, низкоорбитальная спутниковая группировка, создаваемая компанией "Бюро 1440", станет действенным инструментом устранения цифрового неравенства, который обеспечит дешевой спутниковой связью те уголки страны, куда никогда не будет экономически целесообразно тянуть оптику. Компания планирует с 2025 года запускать на орбиту по 10-12 ракет в год, каждая из которых нести около 15 спутников, а к 2035 году довести объем группировки до более чем 900 низкоорбитальных спутников.
 
Республика АдыгеяМайкопРоссияМурат КумпиловДмитрий Чернышенкоспутники
 
 
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