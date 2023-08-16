Умер бывший командующий Восточным военным округом Геннадий Жидко
Генерал-полковник, Герой России Геннадий Жидко умер на 58-м году жизни
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкКомандующий войсками Восточного военного округа, Герой Российской Федерации генерал-полковник Геннадий Жидко
Командующий войсками Восточного военного округа, Герой Российской Федерации генерал-полковник Геннадий Жидко. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Москве после продолжительной болезни умер Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в Telegram-канале.
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"В Сирии Геннадий Валериевич руководил штабом группировки наших войск, в Хабаровске занимал должность командующего войсками Восточного военного округа, в Москве — заместителя министра обороны России", — написал глава региона.
Губернатор подчеркнул, что был знаком с военным, который был внимателен к нуждам солдат и требователен в службе.
"Именно таких командиров называют полководцами", — добавил Дегтярев.
Геннадий Жидко родился 12 сентября 1965 года в городе Янгиабад (Узбекская ССР), окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. В 2016 году занимал должность начальника штаба группировки Вооруженных сил России в Сирии, в 2018-м — командующего войсками Восточного военного округа. В 2021 году Жидко назначили замминистра обороны, а в 2022-м — вновь командующим войсками Восточного военного округа.