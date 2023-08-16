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Умер бывший командующий Восточным военным округом Геннадий Жидко - РИА Новости, 16.08.2023
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15:11 16.08.2023 (обновлено: 16:01 16.08.2023)
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Умер бывший командующий Восточным военным округом Геннадий Жидко
Умер бывший командующий Восточным военным округом Геннадий Жидко - РИА Новости, 16.08.2023
Умер бывший командующий Восточным военным округом Геннадий Жидко
В Москве после продолжительной болезни умер Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:11
2023-08-16T16:01
геннадий жидко
вооруженные силы рф
безопасность
россия
михаил дегтярев
сирия
москва
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Москве после продолжительной болезни умер Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в Telegram-канале.&quot;В Сирии Геннадий Валериевич руководил штабом группировки наших войск, в Хабаровске занимал должность командующего войсками Восточного военного округа, в Москве — заместителя министра обороны России&quot;, — написал глава региона.Губернатор подчеркнул, что был знаком с военным, который был внимателен к нуждам солдат и требователен в службе. "Именно таких командиров называют полководцами", — добавил Дегтярев.Геннадий Жидко родился 12 сентября 1965 года в городе Янгиабад (Узбекская ССР), окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. В 2016 году занимал должность начальника штаба группировки Вооруженных сил России в Сирии, в 2018-м — командующего войсками Восточного военного округа. В 2021 году Жидко назначили замминистра обороны, а в 2022-м — вновь командующим войсками Восточного военного округа.
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геннадий жидко, вооруженные силы рф, безопасность, россия, михаил дегтярев, сирия, москва
Геннадий Жидко, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Михаил Дегтярев, Сирия, Москва
Умер бывший командующий Восточным военным округом Геннадий Жидко

Генерал-полковник, Герой России Геннадий Жидко умер на 58-м году жизни

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкКомандующий войсками Восточного военного округа, Герой Российской Федерации генерал-полковник Геннадий Жидко
Командующий войсками Восточного военного округа, Герой Российской Федерации генерал-полковник Геннадий Жидко - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Командующий войсками Восточного военного округа, Герой Российской Федерации генерал-полковник Геннадий Жидко. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Москве после продолжительной болезни умер Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в Telegram-канале.
«

"В Сирии Геннадий Валериевич руководил штабом группировки наших войск, в Хабаровске занимал должность командующего войсками Восточного военного округа, в Москве — заместителя министра обороны России", — написал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что был знаком с военным, который был внимателен к нуждам солдат и требователен в службе.
"Именно таких командиров называют полководцами", — добавил Дегтярев.
Геннадий Жидко родился 12 сентября 1965 года в городе Янгиабад (Узбекская ССР), окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. В 2016 году занимал должность начальника штаба группировки Вооруженных сил России в Сирии, в 2018-м — командующего войсками Восточного военного округа. В 2021 году Жидко назначили замминистра обороны, а в 2022-м — вновь командующим войсками Восточного военного округа.
 
Геннадий ЖидкоВооруженные силы РФБезопасностьРоссияМихаил ДегтяревСирияМосква
 
 
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