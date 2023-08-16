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Умер бывший командующий Восточным военным округом Геннадий Жидко

Умер бывший командующий Восточным военным округом Геннадий Жидко - РИА Новости, 16.08.2023

Умер бывший командующий Восточным военным округом Геннадий Жидко

В Москве после продолжительной болезни умер Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:11

2023-08-16T15:11

2023-08-16T16:01

геннадий жидко

вооруженные силы рф

безопасность

россия

михаил дегтярев

сирия

москва

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Москве после продолжительной болезни умер Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в Telegram-канале."В Сирии Геннадий Валериевич руководил штабом группировки наших войск, в Хабаровске занимал должность командующего войсками Восточного военного округа, в Москве — заместителя министра обороны России", — написал глава региона.Губернатор подчеркнул, что был знаком с военным, который был внимателен к нуждам солдат и требователен в службе. "Именно таких командиров называют полководцами", — добавил Дегтярев.Геннадий Жидко родился 12 сентября 1965 года в городе Янгиабад (Узбекская ССР), окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. В 2016 году занимал должность начальника штаба группировки Вооруженных сил России в Сирии, в 2018-м — командующего войсками Восточного военного округа. В 2021 году Жидко назначили замминистра обороны, а в 2022-м — вновь командующим войсками Восточного военного округа.

россия

сирия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

геннадий жидко, вооруженные силы рф, безопасность, россия, михаил дегтярев, сирия, москва