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В Турции жителей 49 провинций предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 16.08.2023
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22:15 16.08.2023 (обновлено: 22:23 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/zhara-1890507419.html
В Турции жителей 49 провинций предупредили о сильной жаре
В Турции жителей 49 провинций предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 16.08.2023
В Турции жителей 49 провинций предупредили о сильной жаре
Главное метеорологическое управление Турции предупредило о высокой температуре воздуха в 49 провинциях страны в связи с аномальной жарой, призвало население... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T22:15
2023-08-16T22:23
в мире
турция
эскишехир (провинция)
анкара (провинция)
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АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Главное метеорологическое управление Турции предупредило о высокой температуре воздуха в 49 провинциях страны в связи с аномальной жарой, призвало население быть осторожным и беречься от солнечных ударов, сообщил телеканал TV100. Во вторник был установлен новый температурный рекорд в истории страны - термометры показали 49,5 градуса в провинции Эскишехир западнее Анкары. "Главное метеорологическое управление (MGM) выпустило предупреждение о высокой температуре воздуха в 49 провинциях в связи с аномальной жарой. Ожидается, что температура воздуха поднимется до 35 градусов и выше, поэтому граждан, проживающих в этих провинциях, просят быть осторожными и беречься от солнечных ударов", - передает телеканал. "В связи с сильной жарой нашим гражданам, особенно страдающим хроническими заболеваниями, пожилым людям и детям, следует быть внимательными и осторожными в период с 11 до 16 часов, которые являются самыми жаркими часами дня", - говорится в предупреждении метеорологов. По прогнозам специалистов, самая высокая температура воздуха, 43 градуса, ожидается в провинциях Батман, Кахраманмараш, Шанлыурфа и Денизли. Эксперт по метеорологии, профессор Орхан Шен ранее сообщал, что в Центральной Анатолии, Центральной Эгеиде и Юго-Восточной Анатолии жара сохранится до воскресенья. В регионе Мраморного моря, в том числе в Стамбуле, температура в рамках нормы - порядка 28-30 градусов, но с влажностью не менее 80%.
https://ria.ru/20230815/zhara-1890313009.html
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в мире, турция, эскишехир (провинция), анкара (провинция)
В мире, Турция, Эскишехир (провинция), Анкара (провинция)
В Турции жителей 49 провинций предупредили о сильной жаре

Власти Турции предупредили жителей 49 провинций о жаре и угрозе солнечных ударов

© iStock.com / Lumos AjansУлицы в городе Каш, Турция
Улицы в городе Каш, Турция - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© iStock.com / Lumos Ajans
Улицы в городе Каш, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Главное метеорологическое управление Турции предупредило о высокой температуре воздуха в 49 провинциях страны в связи с аномальной жарой, призвало население быть осторожным и беречься от солнечных ударов, сообщил телеканал TV100.
Во вторник был установлен новый температурный рекорд в истории страны - термометры показали 49,5 градуса в провинции Эскишехир западнее Анкары.
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«
"Главное метеорологическое управление (MGM) выпустило предупреждение о высокой температуре воздуха в 49 провинциях в связи с аномальной жарой. Ожидается, что температура воздуха поднимется до 35 градусов и выше, поэтому граждан, проживающих в этих провинциях, просят быть осторожными и беречься от солнечных ударов", - передает телеканал.
«
"В связи с сильной жарой нашим гражданам, особенно страдающим хроническими заболеваниями, пожилым людям и детям, следует быть внимательными и осторожными в период с 11 до 16 часов, которые являются самыми жаркими часами дня", - говорится в предупреждении метеорологов.
По прогнозам специалистов, самая высокая температура воздуха, 43 градуса, ожидается в провинциях Батман, Кахраманмараш, Шанлыурфа и Денизли.
Эксперт по метеорологии, профессор Орхан Шен ранее сообщал, что в Центральной Анатолии, Центральной Эгеиде и Юго-Восточной Анатолии жара сохранится до воскресенья. В регионе Мраморного моря, в том числе в Стамбуле, температура в рамках нормы - порядка 28-30 градусов, но с влажностью не менее 80%.
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