https://ria.ru/20230816/zhaloba-1890390131.html

Поджигатель Корана в Чечне пожаловался на то, что его избил сын Кадырова

Поджигатель Корана в Чечне пожаловался на то, что его избил сын Кадырова - РИА Новости, 16.08.2023

Поджигатель Корана в Чечне пожаловался на то, что его избил сын Кадырова

В Чечне будет организована проверка после жалобы задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиты Журавеля о том, что его в грозненском СИЗО якобы избил сын... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T13:35

2023-08-16T13:35

2023-08-16T13:35

происшествия

чеченская республика (чечня)

следственный комитет россии (ск рф)

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 16 авг – РИА Новости. В Чечне будет организована проверка после жалобы задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиты Журавеля о том, что его в грозненском СИЗО якобы избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщил журналистам чеченский омбудсмен Мансур Солтаев. "Распространяется активно информация, что якобы в СИЗО Чеченской Республики избит Никита Журавлеев, это тот, кто сжег Коран… На мое имя поступило обращение. Также мне поручил уполномоченный по правам человека РФ проверить данную информацию. Я сегодня выехал, непосредственно пообщался с Никитой Журавелем по данному вопросу", - рассказал он. По словам Солтаева, Журавель рассказал ему, что при личной встрече с Кадыровым, когда тот вышел, его якобы избил сын главы Чечни. "Якобы бил по рукам, по ногам. И непосредственно в общении он (Журавель – ред.) передал свое обращение, заявление на имя уполномоченного по правам человека РФ (Татьяны) Москальковой", - сообщил чеченский омбудсмен. "Я думаю, органы будут заниматься, далее уже будет непосредственно работа МВД, конкретно следственных органов", - добавил он. Сотлаев представил журналистам заявление Журавеля, в котором, в частности, указывается, что во время встречи с Кадыровым он "принес свои извинения в том, что совершил преступление против мусульман", и "искренне раскаялся в совершенном преступлении", а также утверждается, что "после ухода Р.А. Кадырова его сын <…> избил меня, нанося удары по туловищу и по ногам". Журавель просит "разобраться, за что его избили, ведь человеку свойственно ошибаться, в том числе и мне". По словам омбудсмена, в Чечне никто не может быть подвергнут истязаниям и избиению. "По каждому факту будет проведена конкретная проверка", - заявил он. В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая, где у грозненского СИЗО его встретили возмущенные жители региона с плакатами "Руки прочь от Корана".

https://ria.ru/20230702/kadyrov-1881791931.html

https://ria.ru/20230704/kadyrov-1882213405.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, чеченская республика (чечня), следственный комитет россии (ск рф), рамзан кадыров