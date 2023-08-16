https://ria.ru/20230816/zhaloba-1890390131.html
Поджигатель Корана в Чечне пожаловался на то, что его избил сын Кадырова
Поджигатель Корана в Чечне пожаловался на то, что его избил сын Кадырова - РИА Новости, 16.08.2023
Поджигатель Корана в Чечне пожаловался на то, что его избил сын Кадырова
В Чечне будет организована проверка после жалобы задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиты Журавеля о том, что его в грозненском СИЗО якобы избил сын... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:35
2023-08-16T13:35
2023-08-16T13:35
происшествия
чеченская республика (чечня)
следственный комитет россии (ск рф)
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ГРОЗНЫЙ, 16 авг – РИА Новости. В Чечне будет организована проверка после жалобы задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиты Журавеля о том, что его в грозненском СИЗО якобы избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщил журналистам чеченский омбудсмен Мансур Солтаев. "Распространяется активно информация, что якобы в СИЗО Чеченской Республики избит Никита Журавлеев, это тот, кто сжег Коран… На мое имя поступило обращение. Также мне поручил уполномоченный по правам человека РФ проверить данную информацию. Я сегодня выехал, непосредственно пообщался с Никитой Журавелем по данному вопросу", - рассказал он. По словам Солтаева, Журавель рассказал ему, что при личной встрече с Кадыровым, когда тот вышел, его якобы избил сын главы Чечни. "Якобы бил по рукам, по ногам. И непосредственно в общении он (Журавель – ред.) передал свое обращение, заявление на имя уполномоченного по правам человека РФ (Татьяны) Москальковой", - сообщил чеченский омбудсмен. "Я думаю, органы будут заниматься, далее уже будет непосредственно работа МВД, конкретно следственных органов", - добавил он. Сотлаев представил журналистам заявление Журавеля, в котором, в частности, указывается, что во время встречи с Кадыровым он "принес свои извинения в том, что совершил преступление против мусульман", и "искренне раскаялся в совершенном преступлении", а также утверждается, что "после ухода Р.А. Кадырова его сын <…> избил меня, нанося удары по туловищу и по ногам". Журавель просит "разобраться, за что его избили, ведь человеку свойственно ошибаться, в том числе и мне". По словам омбудсмена, в Чечне никто не может быть подвергнут истязаниям и избиению. "По каждому факту будет проведена конкретная проверка", - заявил он. В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая, где у грозненского СИЗО его встретили возмущенные жители региона с плакатами "Руки прочь от Корана".
https://ria.ru/20230702/kadyrov-1881791931.html
https://ria.ru/20230704/kadyrov-1882213405.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чеченская республика (чечня), следственный комитет россии (ск рф), рамзан кадыров
Происшествия, Чеченская республика (Чечня), Следственный комитет России (СК РФ), Рамзан Кадыров
Поджигатель Корана в Чечне пожаловался на то, что его избил сын Кадырова
В Чечне проверят жалобу поджигателя Корана, что его якобы избил сын Кадырова
ГРОЗНЫЙ, 16 авг – РИА Новости. В Чечне будет организована проверка после жалобы задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиты Журавеля о том, что его в грозненском СИЗО якобы избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщил журналистам чеченский омбудсмен Мансур Солтаев.
"Распространяется активно информация, что якобы в СИЗО Чеченской Республики избит Никита Журавлеев, это тот, кто сжег Коран… На мое имя поступило обращение. Также мне поручил уполномоченный по правам человека РФ
проверить данную информацию. Я сегодня выехал, непосредственно пообщался с Никитой Журавелем по данному вопросу", - рассказал он.
По словам Солтаева, Журавель рассказал ему, что при личной встрече с Кадыровым, когда тот вышел, его якобы избил сын главы Чечни. "Якобы бил по рукам, по ногам. И непосредственно в общении он (Журавель – ред.) передал свое обращение, заявление на имя уполномоченного по правам человека РФ (Татьяны) Москальковой", - сообщил чеченский омбудсмен.
"Я думаю, органы будут заниматься, далее уже будет непосредственно работа МВД, конкретно следственных органов", - добавил он.
Кадыров опроверг слухи о своей болезни и исчезновении Делимханова
Сотлаев представил журналистам заявление Журавеля, в котором, в частности, указывается, что во время встречи с Кадыровым он "принес свои извинения в том, что совершил преступление против мусульман", и "искренне раскаялся в совершенном преступлении", а также утверждается, что "после ухода Р.А. Кадырова его сын <…> избил меня, нанося удары по туловищу и по ногам". Журавель просит "разобраться, за что его избили, ведь человеку свойственно ошибаться, в том числе и мне".
По словам омбудсмена, в Чечне никто не может быть подвергнут истязаниям и избиению. "По каждому факту будет проведена конкретная проверка", - заявил он.
В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК
, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая, где у грозненского СИЗО его встретили возмущенные жители региона с плакатами "Руки прочь от Корана".
Кадыров поручил установить личности напавших на журналистку Милашину