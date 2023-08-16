Посол в Анкаре призвал не преувеличивать значение экспорта зерна с Украины
Ерхов: доля Украины на мировом рынке пшеницы не превышает пяти процентов
© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Преувеличивать значение украинского экспорта зерна не стоит, доля Украины на мировом рынке пшеницы не более 5%, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в интервью агентству Ihlas (İHA).
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
"Не стоит и преувеличивать значение украинского экспорта зерна. За год действия "Черноморской инициативы" из портов Одессы, Черноморска и Южного было вывезено около 33 миллионов тонн зерновых, доля пшеницы составила всего 8,8 миллионов тонн. При этом объемы общемирового зернового экспорта составляют 422,4 миллиона тонн, в том числе 205,6 миллиона тонн пшеницы", - заявил посол.
"Еще несколько цифр: доля Украины на мировом рынке пшеницы – не более 5%, тогда как России - 20%. Давайте называть вещи своими именами: именно Россия вносит колоссальный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, а заявления, что, мол, только украинское зерно кормит голодающих по всему миру, не соответствуют действительности", - добавил он.