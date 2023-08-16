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Глава МИД Индии объяснил отказ пригласить Зеленского на саммит G20 - РИА Новости, 17.08.2023
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17:34 16.08.2023 (обновлено: 01:36 17.08.2023)
https://ria.ru/20230816/zelenskiy-1890453317.html
Глава МИД Индии объяснил отказ пригласить Зеленского на саммит G20
Глава МИД Индии объяснил отказ пригласить Зеленского на саммит G20 - РИА Новости, 17.08.2023
Глава МИД Индии объяснил отказ пригласить Зеленского на саммит G20
Президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, так как на мероприятии будут обсуждать проблемы глобального экономического роста, заявил... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-16T17:34
2023-08-17T01:36
индия
нью-дели
украина
владимир зеленский
субраманиам джайшанкар
большая двадцатка
оон
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 авг — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, так как на мероприятии будут обсуждать проблемы глобального экономического роста, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар."Это саммит для обсуждения проблем энергетики, удобрений и поставок продовольствия", — отметил дипломат.Джайшанкар подчеркнул, что предстоящая встреча лидеров стран G20 — не Совет Безопасности ООН и что "Большая двадцатка" не занимается вопросами глобальной безопасности.В январе официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что Украины нет в числе приглашенных стран на саммит G20, который пройдет в Нью-Дели в сентябре.Индия с 1 декабря приняла председательство в "Большой двадцатке". Она будет председательствовать один год — с 1 декабря 2022-го по 30 ноября 2023-го. Ожидается, что в этот период Индия проведет более 200 встреч "Группы двадцати" по всей стране. Саммит G20 на уровне глав государств и правительств запланирован на 9 и 10 сентября в Нью-Дели.
https://ria.ru/20230727/putin-1886551898.html
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индия, нью-дели, украина, владимир зеленский, субраманиам джайшанкар, большая двадцатка, оон
Индия, Нью-Дели, Украина, Владимир Зеленский, Субраманиам Джайшанкар, Большая двадцатка, ООН
Глава МИД Индии объяснил отказ пригласить Зеленского на саммит G20

Глава МИД Индии подтвердил, что Зеленского не пригласили на саммит G20

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 авг — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, так как на мероприятии будут обсуждать проблемы глобального экономического роста, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
«
"Это саммит для обсуждения проблем энергетики, удобрений и поставок продовольствия", — отметил дипломат.
Джайшанкар подчеркнул, что предстоящая встреча лидеров стран G20 — не Совет Безопасности ООН и что "Большая двадцатка" не занимается вопросами глобальной безопасности.
В январе официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что Украины нет в числе приглашенных стран на саммит G20, который пройдет в Нью-Дели в сентябре.
Индия с 1 декабря приняла председательство в "Большой двадцатке". Она будет председательствовать один год — с 1 декабря 2022-го по 30 ноября 2023-го. Ожидается, что в этот период Индия проведет более 200 встреч "Группы двадцати" по всей стране. Саммит G20 на уровне глав государств и правительств запланирован на 9 и 10 сентября в Нью-Дели.
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ИндияНью-ДелиУкраинаВладимир ЗеленскийСубраманиам ДжайшанкарБольшая двадцаткаООН
 
 
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