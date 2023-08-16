https://ria.ru/20230816/zelenskiy-1890426517.html

Смоленский депутат Зеленский прокомментировал скандал со своей фамилией

Смоленский депутат Зеленский прокомментировал скандал со своей фамилией - РИА Новости, 16.08.2023

Смоленский депутат Зеленский прокомментировал скандал со своей фамилией

Кандидат в Смоленскую облдуму от партии "Единая Россия", депутат Смоленского горсовета Александр Зеленский не несёт ответственности за однофамильцев, включая... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:44

2023-08-16T15:44

2023-08-16T15:50

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Кандидат в Смоленскую облдуму от партии "Единая Россия", депутат Смоленского горсовета Александр Зеленский не несёт ответственности за однофамильцев, включая Владимира Зеленского, и отказываться от своей фамилии не намерен, несмотря на критику, сообщили РИА Новости в пресс-службе смоленского регионального отделения "Единой России" (ЕР). Ранее телеграм-канал "Важное в Смоленске" опубликовал видеозапись встречи врио губернатора Смоленской области и кандидата на предстоящие выборы главы региона Василия Анохина с избирателями. Пожилой участник встречи возмутился, что в выборах в облдуму, которые проходят одновременно с губернаторскими, баллотируется кандидат от ЕР с фамилией Зеленский. По мнению пенсионера, такое совпадение "оскорбительно для участников СВО и патриотов", поэтому кандидата следует снять, или же он должен сменить фамилию. Анохин передал микрофон спикеру Смоленской облдумы Игорю Ляхову, который подчеркнул, что "каждый гражданин может избираться независимо от фамилии" и призвал "не преследовать людей по фамилии". Недовольный пенсионер покинул зал. По данным смоленского избиркома, в облдуму баллотируется единоросс Александр Зеленский. В региональном отделении ЕР пояснили РИА Новости, что "фамилия кандидата не может быть основанием для снятия с выборов – это противоречит законодательству". Там отметили, что ранее сам Александр Зеленский уже отвечал на вопросы, связанные с фамилией. "Его родословная ведет к кубанским казакам, за своих однофамильцев смолянин ответственности нести не может. Кроме того, он подчеркивает, что в его роду предателей никогда не было, и отказываться от своей фамилии кандидат не намерен", - сообщили в пресс-службе. Также в региональном отделении партии подчеркнули, что в 2020 году Александр Зеленский был избран депутатом Смоленского городского совета, где и продолжает представлять интересы жителей. В конце марта губернатор Смоленской области Алексей Островский подал в отставку по собственному желанию, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Василия Анохина. Досрочные выборы главы региона депутаты Смоленской областной думы назначили на единый день голосования, 10 сентября. Также в этот день жителям региона предстоит выбрать депутатов облдумы.

https://ria.ru/20230724/smolensk-1885945804.html

https://ria.ru/20230320/ostrovskiy-1859221685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, смоленская область, россия, смоленская областная дума