https://ria.ru/20230816/zelenskiy-1890426517.html
Смоленский депутат Зеленский прокомментировал скандал со своей фамилией
Смоленский депутат Зеленский прокомментировал скандал со своей фамилией - РИА Новости, 16.08.2023
Смоленский депутат Зеленский прокомментировал скандал со своей фамилией
Кандидат в Смоленскую облдуму от партии "Единая Россия", депутат Смоленского горсовета Александр Зеленский не несёт ответственности за однофамильцев, включая... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:44
2023-08-16T15:44
2023-08-16T15:50
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россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Кандидат в Смоленскую облдуму от партии "Единая Россия", депутат Смоленского горсовета Александр Зеленский не несёт ответственности за однофамильцев, включая Владимира Зеленского, и отказываться от своей фамилии не намерен, несмотря на критику, сообщили РИА Новости в пресс-службе смоленского регионального отделения "Единой России" (ЕР). Ранее телеграм-канал "Важное в Смоленске" опубликовал видеозапись встречи врио губернатора Смоленской области и кандидата на предстоящие выборы главы региона Василия Анохина с избирателями. Пожилой участник встречи возмутился, что в выборах в облдуму, которые проходят одновременно с губернаторскими, баллотируется кандидат от ЕР с фамилией Зеленский. По мнению пенсионера, такое совпадение "оскорбительно для участников СВО и патриотов", поэтому кандидата следует снять, или же он должен сменить фамилию. Анохин передал микрофон спикеру Смоленской облдумы Игорю Ляхову, который подчеркнул, что "каждый гражданин может избираться независимо от фамилии" и призвал "не преследовать людей по фамилии". Недовольный пенсионер покинул зал. По данным смоленского избиркома, в облдуму баллотируется единоросс Александр Зеленский. В региональном отделении ЕР пояснили РИА Новости, что "фамилия кандидата не может быть основанием для снятия с выборов – это противоречит законодательству". Там отметили, что ранее сам Александр Зеленский уже отвечал на вопросы, связанные с фамилией. "Его родословная ведет к кубанским казакам, за своих однофамильцев смолянин ответственности нести не может. Кроме того, он подчеркивает, что в его роду предателей никогда не было, и отказываться от своей фамилии кандидат не намерен", - сообщили в пресс-службе. Также в региональном отделении партии подчеркнули, что в 2020 году Александр Зеленский был избран депутатом Смоленского городского совета, где и продолжает представлять интересы жителей. В конце марта губернатор Смоленской области Алексей Островский подал в отставку по собственному желанию, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Василия Анохина. Досрочные выборы главы региона депутаты Смоленской областной думы назначили на единый день голосования, 10 сентября. Также в этот день жителям региона предстоит выбрать депутатов облдумы.
https://ria.ru/20230724/smolensk-1885945804.html
https://ria.ru/20230320/ostrovskiy-1859221685.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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политика, смоленская область, россия, смоленская областная дума
Политика, Смоленская область, Россия, Смоленская областная Дума
Смоленский депутат Зеленский прокомментировал скандал со своей фамилией
Смоленский депутат Зеленский заявил, что не отвечает за деяния однофамильцев
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Кандидат в Смоленскую облдуму от партии "Единая Россия", депутат Смоленского горсовета Александр Зеленский не несёт ответственности за однофамильцев, включая Владимира Зеленского, и отказываться от своей фамилии не намерен, несмотря на критику, сообщили РИА Новости в пресс-службе смоленского регионального отделения "Единой России" (ЕР).
Ранее телеграм-канал "Важное в Смоленске" опубликовал видеозапись встречи врио губернатора Смоленской области и кандидата на предстоящие выборы главы региона Василия Анохина
с избирателями. Пожилой участник встречи возмутился, что в выборах в облдуму, которые проходят одновременно с губернаторскими, баллотируется кандидат от ЕР с фамилией Зеленский. По мнению пенсионера, такое совпадение "оскорбительно для участников СВО и патриотов", поэтому кандидата следует снять, или же он должен сменить фамилию. Анохин передал микрофон спикеру Смоленской облдумы Игорю Ляхову, который подчеркнул, что "каждый гражданин может избираться независимо от фамилии" и призвал "не преследовать людей по фамилии". Недовольный пенсионер покинул зал. По данным смоленского избиркома, в облдуму баллотируется единоросс Александр Зеленский.
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В региональном отделении ЕР пояснили РИА Новости, что "фамилия кандидата не может быть основанием для снятия с выборов – это противоречит законодательству". Там отметили, что ранее сам Александр Зеленский уже отвечал на вопросы, связанные с фамилией.
"Его родословная ведет к кубанским казакам, за своих однофамильцев смолянин ответственности нести не может. Кроме того, он подчеркивает, что в его роду предателей никогда не было, и отказываться от своей фамилии кандидат не намерен", - сообщили в пресс-службе. Также в региональном отделении партии подчеркнули, что в 2020 году Александр Зеленский был избран депутатом Смоленского городского совета, где и продолжает представлять интересы жителей.
В конце марта губернатор Смоленской области Алексей Островский
подал в отставку по собственному желанию, президент России Владимир Путин
подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Василия Анохина. Досрочные выборы главы региона депутаты Смоленской областной думы
назначили на единый день голосования, 10 сентября. Также в этот день жителям региона предстоит выбрать депутатов облдумы.
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