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Посольство России раскрыло подробности удара по заводу SKF на Украине - РИА Новости, 16.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:23 16.08.2023 (обновлено: 19:39 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/zavod-1890488146.html
Посольство России раскрыло подробности удара по заводу SKF на Украине
Посольство России раскрыло подробности удара по заводу SKF на Украине - РИА Новости, 16.08.2023
Посольство России раскрыло подробности удара по заводу SKF на Украине
Обстрелянный в Луцке на западе Украины завод по производству подшипников шведской компании SKF является частью украинского военно-промышленного комплекса,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T19:23
2023-08-16T19:39
специальная военная операция на украине
россия
украина
стокгольм (город)
укроборонпром
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Обстрелянный в Луцке на западе Украины завод по производству подшипников шведской компании SKF является частью украинского военно-промышленного комплекса, сообщило в среду в телеграм-канале посольство России в Стокгольме. "В СМИ Швеции прошла информация о нанесенном Россией ударе по заводу компании "SKF" в Луцке. Само собой, журналисты тут же обвинили нашу страну в ракетных атаках по гражданским объектам, которым якобы и являлось это дочернее предприятие шведского производителя подшипников. Местные авторы, однако, намеренно умолчали о другой вчерашней новости: Минобороны России сообщило, что в ночь с 14 на 15 августа Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли очередной удар по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Не улавливаете связь? Тогда поясним: этот завод в Луцке - часть украинского ВПК, он производил подшипники для "Укроборонпрома". В шведской прессе об этом факте, естественно, ни слова", - говорится в распространенном посольством тексте заявления. Ранее крупнейший в мире шведский производитель подшипников SKF сообщил, что завод компании в Луцке на Западе Украины подвергся ракетному обстрелу, трое человек погибли. AB SKF - машиностроительная компания, производящая подшипники, системы смазки и мехатронику. Штаб-квартира компании расположена в Гётеборге.
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россия, украина, стокгольм (город), укроборонпром
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стокгольм (город), Укроборонпром
Посольство России раскрыло подробности удара по заводу SKF на Украине

Посольство России: обстрелянный в Луцке завод шведской SKF входит в ВПК Украины

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Пуск крылатой ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Обстрелянный в Луцке на западе Украины завод по производству подшипников шведской компании SKF является частью украинского военно-промышленного комплекса, сообщило в среду в телеграм-канале посольство России в Стокгольме.
"В СМИ Швеции прошла информация о нанесенном Россией ударе по заводу компании "SKF" в Луцке. Само собой, журналисты тут же обвинили нашу страну в ракетных атаках по гражданским объектам, которым якобы и являлось это дочернее предприятие шведского производителя подшипников. Местные авторы, однако, намеренно умолчали о другой вчерашней новости: Минобороны России сообщило, что в ночь с 14 на 15 августа Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли очередной удар по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Не улавливаете связь? Тогда поясним: этот завод в Луцке - часть украинского ВПК, он производил подшипники для "Укроборонпрома". В шведской прессе об этом факте, естественно, ни слова", - говорится в распространенном посольством тексте заявления.
Ранее крупнейший в мире шведский производитель подшипников SKF сообщил, что завод компании в Луцке на Западе Украины подвергся ракетному обстрелу, трое человек погибли.
AB SKF - машиностроительная компания, производящая подшипники, системы смазки и мехатронику. Штаб-квартира компании расположена в Гётеборге.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтокгольм (город)Укроборонпром
 
 
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