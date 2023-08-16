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Посольство России раскрыло подробности удара по заводу SKF на Украине
Посольство России раскрыло подробности удара по заводу SKF на Украине - РИА Новости, 16.08.2023
Посольство России раскрыло подробности удара по заводу SKF на Украине
Обстрелянный в Луцке на западе Украины завод по производству подшипников шведской компании SKF является частью украинского военно-промышленного комплекса,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T19:23
2023-08-16T19:23
2023-08-16T19:39
специальная военная операция на украине
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украина
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укроборонпром
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Обстрелянный в Луцке на западе Украины завод по производству подшипников шведской компании SKF является частью украинского военно-промышленного комплекса, сообщило в среду в телеграм-канале посольство России в Стокгольме. "В СМИ Швеции прошла информация о нанесенном Россией ударе по заводу компании "SKF" в Луцке. Само собой, журналисты тут же обвинили нашу страну в ракетных атаках по гражданским объектам, которым якобы и являлось это дочернее предприятие шведского производителя подшипников. Местные авторы, однако, намеренно умолчали о другой вчерашней новости: Минобороны России сообщило, что в ночь с 14 на 15 августа Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли очередной удар по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Не улавливаете связь? Тогда поясним: этот завод в Луцке - часть украинского ВПК, он производил подшипники для "Укроборонпрома". В шведской прессе об этом факте, естественно, ни слова", - говорится в распространенном посольством тексте заявления. Ранее крупнейший в мире шведский производитель подшипников SKF сообщил, что завод компании в Луцке на Западе Украины подвергся ракетному обстрелу, трое человек погибли. AB SKF - машиностроительная компания, производящая подшипники, системы смазки и мехатронику. Штаб-квартира компании расположена в Гётеборге.
https://ria.ru/20230815/resursy-1890128905.html
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россия, украина, стокгольм (город), укроборонпром
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стокгольм (город), Укроборонпром
Посольство России раскрыло подробности удара по заводу SKF на Украине
Посольство России: обстрелянный в Луцке завод шведской SKF входит в ВПК Украины