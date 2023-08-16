https://ria.ru/20230816/zavod-1890488146.html

Посольство России раскрыло подробности удара по заводу SKF на Украине

Посольство России раскрыло подробности удара по заводу SKF на Украине - РИА Новости, 16.08.2023

Посольство России раскрыло подробности удара по заводу SKF на Украине

Обстрелянный в Луцке на западе Украины завод по производству подшипников шведской компании SKF является частью украинского военно-промышленного комплекса,... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T19:23

2023-08-16T19:23

2023-08-16T19:39

специальная военная операция на украине

россия

украина

стокгольм (город)

укроборонпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604422100_0:0:1238:696_1920x0_80_0_0_af8598e29f9526a3d0346044efed23a4.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Обстрелянный в Луцке на западе Украины завод по производству подшипников шведской компании SKF является частью украинского военно-промышленного комплекса, сообщило в среду в телеграм-канале посольство России в Стокгольме. "В СМИ Швеции прошла информация о нанесенном Россией ударе по заводу компании "SKF" в Луцке. Само собой, журналисты тут же обвинили нашу страну в ракетных атаках по гражданским объектам, которым якобы и являлось это дочернее предприятие шведского производителя подшипников. Местные авторы, однако, намеренно умолчали о другой вчерашней новости: Минобороны России сообщило, что в ночь с 14 на 15 августа Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли очередной удар по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Не улавливаете связь? Тогда поясним: этот завод в Луцке - часть украинского ВПК, он производил подшипники для "Укроборонпрома". В шведской прессе об этом факте, естественно, ни слова", - говорится в распространенном посольством тексте заявления. Ранее крупнейший в мире шведский производитель подшипников SKF сообщил, что завод компании в Луцке на Западе Украины подвергся ракетному обстрелу, трое человек погибли. AB SKF - машиностроительная компания, производящая подшипники, системы смазки и мехатронику. Штаб-квартира компании расположена в Гётеборге.

https://ria.ru/20230815/resursy-1890128905.html

россия

украина

стокгольм (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, стокгольм (город), укроборонпром