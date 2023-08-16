https://ria.ru/20230816/zarplaty-1890322196.html

Исследование показало, где пенсионерам предлагают наибольшие зарплаты

Исследование показало, где пенсионерам предлагают наибольшие зарплаты - РИА Новости, 16.08.2023

Исследование показало, где пенсионерам предлагают наибольшие зарплаты

Самые большие зарплаты пенсионерам предлагают в сферах строительства и недвижимости — 88 тысяч рублей, говорится в исследовании сервисов "Работа.ру" и... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T03:36

2023-08-16T03:36

2023-08-16T10:35

экономика

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Самые большие зарплаты пенсионерам предлагают в сферах строительства и недвижимости — 88 тысяч рублей, говорится в исследовании сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", имеющемся в распоряжении РИА Новости."Самые высокие зарплаты для кандидатов старшего возраста предлагают в сфере строительства и недвижимости — 88 тысяч рублей. Доход в 70 тысяч рублей доступен соискателям, которые ищут работу в сфере производства и агропрома. Тройку сфер по высоким зарплатным предложениям закрывает транспорт и логистика — 65 тысяч рублей", — сообщается в документе.По данным исследования, в среднем 45 тысяч рублей будут платить по вакансиям, не требующим особых навыков и опыта, на позициях в сфере офисных служб и бизнес-услуг, а также красоты и здоровья. В сфере услуг пенсионерам предлагают доход в 43 тысячи рублей."Работодатели, которые готовы рассматривать на позицию как студентов, так и пенсионеров, готовы платить 40 тысяч рублей. Такую зарплату предлагают компании из сферы финансов и страхования", — уточняет исследование.Кроме того, зарплата в сфере торговли составит 36 тысяч рублей, в IT и телекоме — 33 тысячи, в маркетинге и PR — 32 тысячи, а в сфере образования и культуры — 30 тысяч, добавлено в документе.В исследовании были проанализированы около 40 тысяч вакансий, размещенных на сайтах сервисов.

https://ria.ru/20230802/zarplaty-1887866808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика