В Харьковской области Украины вновь прогремели взрывы
"Страна.ua": в Харьковской области Украины вновь прогремели взрывы
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрывы повторно раздаются в Харьковской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание "Страна.ua".
В регионе с 7.42 (совпадает с мск) звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее в среду издание сообщало, что в Харьковской области слышны взрывы.
"Снова взрывы в Харькове. Ранее воздушные силы заявили о беспилотниках, которые направляются в регион", - говорится в сообщении.
Глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале призвал жителей оставаться в укрытиях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.