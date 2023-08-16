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В Харьковской области Украины вновь прогремели взрывы

В Харьковской области Украины вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 16.08.2023

В Харьковской области Украины вновь прогремели взрывы

Взрывы повторно раздаются в Харьковской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T09:12

2023-08-16T09:12

2023-08-16T09:12

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрывы повторно раздаются в Харьковской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание "Страна.ua". В регионе с 7.42 (совпадает с мск) звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее в среду издание сообщало, что в Харьковской области слышны взрывы. "Снова взрывы в Харькове. Ранее воздушные силы заявили о беспилотниках, которые направляются в регион", - говорится в сообщении. Глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале призвал жителей оставаться в укрытиях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230816/ssha-1889986490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьковская область, украина, харьков, вооруженные силы рф