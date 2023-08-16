https://ria.ru/20230816/vzryvy-1890333500.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 16.08.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Взрывы слышны в Харьковской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T08:23

2023-08-16T08:23

2023-08-16T08:24

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

в мире

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрывы слышны в Харьковской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание "Страна.ua". "Взрывы в Харьковской области", - передает издание. В регионе с 7.42 (совпадает с мск) звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230811/pozitsii-1889535562.html

харьковская область

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

харьковская область, украина, в мире