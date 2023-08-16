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СМИ сообщили о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области - РИА Новости, 16.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:36 16.08.2023 (обновлено: 06:39 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/vzryvy-1890325618.html
СМИ сообщили о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области
СМИ сообщили о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области - РИА Новости, 16.08.2023
СМИ сообщили о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области
Взрывы прогремели в Измаиле и Рени в Одесской области, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T05:36
2023-08-16T06:39
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
украина
одесская область
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Измаиле и Рени в Одесской области, сообщают украинские СМИ."Взрывы в Измаиле и Рени", - говорится в сообщении издания "Страна.ua". Подробности не приводятся.В начале августа координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники в Измаиле сообщил РИА Новости, что в Измаиле была поражена база техобслуживания украинского флота, где ремонтировались украинские военные катера, другие объекты порта, включая места расположения иностранных наемников и техники, а также нефтебаза.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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в мире, вооруженные силы рф, украина, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Украина, Одесская область
СМИ сообщили о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области

"Страна.ua": в Измаиле и Рени Одесской области на Украине прогремели взрывы

© AP Photo / Vadim BelikovЗапуск ракет
Запуск ракет - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Vadim Belikov
Запуск ракет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Измаиле и Рени в Одесской области, сообщают украинские СМИ.
«
"Взрывы в Измаиле и Рени", - говорится в сообщении издания "Страна.ua". Подробности не приводятся.
В начале августа координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники в Измаиле сообщил РИА Новости, что в Измаиле была поражена база техобслуживания украинского флота, где ремонтировались украинские военные катера, другие объекты порта, включая места расположения иностранных наемников и техники, а также нефтебаза.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.
Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
В Одесской области один из портов пострадал из-за взрывов
24 июля, 09:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы РФУкраинаОдесская область
 
 
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