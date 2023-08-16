https://ria.ru/20230816/vzryvy-1890325618.html

СМИ сообщили о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области

СМИ сообщили о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области - РИА Новости, 16.08.2023

СМИ сообщили о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области

Взрывы прогремели в Измаиле и Рени в Одесской области, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T05:36

2023-08-16T05:36

2023-08-16T06:39

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Измаиле и Рени в Одесской области, сообщают украинские СМИ."Взрывы в Измаиле и Рени", - говорится в сообщении издания "Страна.ua". Подробности не приводятся.В начале августа координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники в Измаиле сообщил РИА Новости, что в Измаиле была поражена база техобслуживания украинского флота, где ремонтировались украинские военные катера, другие объекты порта, включая места расположения иностранных наемников и техники, а также нефтебаза.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://ria.ru/20230724/port-1885884026.html

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в мире, вооруженные силы рф, украина, одесская область