Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщают о взрывах в пригороде Харькова - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 16.08.2023 (обновлено: 17:04 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/vzryv-1890430163.html
Украинские СМИ сообщают о взрывах в пригороде Харькова
Украинские СМИ сообщают о взрывах в пригороде Харькова - РИА Новости, 16.08.2023
Украинские СМИ сообщают о взрывах в пригороде Харькова
Взрывы прозвучали в пригороде Харькова на Украине, сообщает в телеграм-канале издание "Клименко Тайм". РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:56
2023-08-16T17:04
специальная военная операция на украине
харьков
украина
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_0:736:3933:2948_1920x0_80_0_0_bae312c39914fd29e2bb71fb3877c73a.jpg
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Взрывы прозвучали в пригороде Харькова на Украине, сообщает в телеграм-канале издание "Клименко Тайм". "Сообщают о взрывах в пригороде Харькова", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.Ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, на данный момент она продолжается. Позднее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в своем телеграм-канале о работе противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20230816/vzryvy-1890325618.html
харьков
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_1:0:3932:2948_1920x0_80_0_0_37936331ace6cc39289ff7584255c378.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьков, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Харьковская область
Украинские СМИ сообщают о взрывах в пригороде Харькова

Издание "Клименко Тайм" сообщило о взрывах в пригороде Харькова

© Fotolia / lester120Панорама Харькова, Украина
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Fotolia / lester120
Панорама Харькова, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Взрывы прозвучали в пригороде Харькова на Украине, сообщает в телеграм-канале издание "Клименко Тайм".
"Сообщают о взрывах в пригороде Харькова", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.
Ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, на данный момент она продолжается. Позднее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в своем телеграм-канале о работе противовоздушной обороны.
Запуск ракет - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
СМИ сообщили о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области
05:36
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковУкраинаХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала