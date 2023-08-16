https://ria.ru/20230816/vzryv-1890430163.html
Украинские СМИ сообщают о взрывах в пригороде Харькова
Украинские СМИ сообщают о взрывах в пригороде Харькова - РИА Новости, 16.08.2023
Украинские СМИ сообщают о взрывах в пригороде Харькова
Взрывы прозвучали в пригороде Харькова на Украине, сообщает в телеграм-канале издание "Клименко Тайм". РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:56
2023-08-16T15:56
2023-08-16T17:04
специальная военная операция на украине
харьков
украина
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_0:736:3933:2948_1920x0_80_0_0_bae312c39914fd29e2bb71fb3877c73a.jpg
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Взрывы прозвучали в пригороде Харькова на Украине, сообщает в телеграм-канале издание "Клименко Тайм". "Сообщают о взрывах в пригороде Харькова", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.Ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, на данный момент она продолжается. Позднее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в своем телеграм-канале о работе противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20230816/vzryvy-1890325618.html
харьков
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_1:0:3932:2948_1920x0_80_0_0_37936331ace6cc39289ff7584255c378.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Харьковская область
Украинские СМИ сообщают о взрывах в пригороде Харькова
Издание "Клименко Тайм" сообщило о взрывах в пригороде Харькова