https://ria.ru/20230816/vzryv-1890430163.html

Украинские СМИ сообщают о взрывах в пригороде Харькова

Украинские СМИ сообщают о взрывах в пригороде Харькова - РИА Новости, 16.08.2023

Украинские СМИ сообщают о взрывах в пригороде Харькова

Взрывы прозвучали в пригороде Харькова на Украине, сообщает в телеграм-канале издание "Клименко Тайм". РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:56

2023-08-16T15:56

2023-08-16T17:04

специальная военная операция на украине

харьков

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харьковская область

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Взрывы прозвучали в пригороде Харькова на Украине, сообщает в телеграм-канале издание "Клименко Тайм". "Сообщают о взрывах в пригороде Харькова", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.Ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, на данный момент она продолжается. Позднее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в своем телеграм-канале о работе противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20230816/vzryvy-1890325618.html

харьков

украина

харьковская область

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харьков, украина, харьковская область