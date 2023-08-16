https://ria.ru/20230816/vybory-1890373798.html
Памфилова рассказала о подготовке к электронному голосованию
Памфилова рассказала о подготовке к электронному голосованию - РИА Новости, 16.08.2023
Памфилова рассказала о подготовке к электронному голосованию
Порядка 612 тысяч заявлений подано на участие в сентябрьских выборах через федеральную систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и более 83 тысяч... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:24
2023-08-16T12:24
2023-08-16T12:24
политика
россия
москва
московская область (подмосковье)
элла памфилова
госдума рф
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Порядка 612 тысяч заявлений подано на участие в сентябрьских выборах через федеральную систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и более 83 тысяч заявок – в "Мобильном избирателе", сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Последние данные – у нас почти 700 тысяч заявлений, 612 860 – это дистанционное электронное голосование. Поскольку Москва у нас не подаёт заявление по ДЭГ, эти 612 860 – это те заявления на ДЭГ из 24 регионов, которые будут проводить на федеральной платформе", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду. Глава ЦИК также сообщила, что на голосование по месту нахождения, в "Мобильном избирателе" поступило более 83 тысяч заявлений. По числу заявок, исходя из данных ЦИК РФ, лидируют Московская область, Алтайский край, Нижегородская, Псковская и Свердловская области. "Здесь не должно быть никакого нездорового соревнования", - уточнила она. По ее словам, по Москве пока данных нет, так как заявлений на участие в ДЭГ не подают, в этом регионе голосуют на своей платформе, но потенциально ЦИК уверен, что будет больше миллиона желающих проголосовать таким образом. "Что касается Москвы, то там сложнее, поскольку заявления не подают, мы будем потом статистику приводить по другим критериям. Потенциально, я думаю, что будет не один миллион, который изъявит желание проголосовать дистанционно", - отметила Памфилова. Ранее сообщалось, что Центризбирком России утвердил проведение ДЭГ в единый день голосования в 24 регионах РФ, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230816/vybory-1890357223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, москва, московская область (подмосковье), элла памфилова, госдума рф
Политика, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Элла Памфилова, Госдума РФ
Памфилова рассказала о подготовке к электронному голосованию
Памфилова: более 612 тысяч заявок подано на участие в электронном голосовании
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Порядка 612 тысяч заявлений подано на участие в сентябрьских выборах через федеральную систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и более 83 тысяч заявок – в "Мобильном избирателе", сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Последние данные – у нас почти 700 тысяч заявлений, 612 860 – это дистанционное электронное голосование. Поскольку Москва
у нас не подаёт заявление по ДЭГ, эти 612 860 – это те заявления на ДЭГ из 24 регионов, которые будут проводить на федеральной платформе", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Памфилова рассказала о подготовке к сентябрьским выборам
Глава ЦИК также сообщила, что на голосование по месту нахождения, в "Мобильном избирателе" поступило более 83 тысяч заявлений.
По числу заявок, исходя из данных ЦИК РФ, лидируют Московская область
, Алтайский край
, Нижегородская, Псковская и Свердловская области
.
"Здесь не должно быть никакого нездорового соревнования", - уточнила она.
По ее словам, по Москве пока данных нет, так как заявлений на участие в ДЭГ не подают, в этом регионе голосуют на своей платформе, но потенциально ЦИК уверен, что будет больше миллиона желающих проголосовать таким образом.
«
"Что касается Москвы, то там сложнее, поскольку заявления не подают, мы будем потом статистику приводить по другим критериям. Потенциально, я думаю, что будет не один миллион, который изъявит желание проголосовать дистанционно", - отметила Памфилова.
Ранее сообщалось, что Центризбирком России утвердил проведение ДЭГ в единый день голосования в 24 регионах РФ, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы
по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
.
В избиркоме ДНР сообщили о готовности электоральной системы к выборам