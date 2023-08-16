https://ria.ru/20230816/vybory-1890362269.html

ЦИК сообщил о сокращении числа кандидатов-однофамильцев в бюллетенях

ЦИК сообщил о сокращении числа кандидатов-однофамильцев в бюллетенях - РИА Новости, 16.08.2023

ЦИК сообщил о сокращении числа кандидатов-однофамильцев в бюллетенях

Кандидатов-однофамильцев на выборах в этом году стало меньше, чем было раньше, поправки Центризбиркома работают, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T11:40

2023-08-16T11:40

2023-08-16T12:38

элла памфилова

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россия

цик рф

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Кандидатов-однофамильцев на выборах в этом году стало меньше, чем было раньше, поправки Центризбиркома работают, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Что касается двойников... Наши поправки работают. В этом году - мы проанализировали - таких случаев стало меньше, чем раньше было. Один мы рассмотрели в прошлый раз. Сейчас у нас тут еще в Тольятти", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в среду.На заседании ЦИК РФ 9 августа Памфилова сказала, что Центризбирком заведет "черный список" политтехнологов, выдвигающих "двойников", чтобы ввести избирателя в заблуждение."В прошлый раз я сделала несколько провокативные заявления по поводу "двойников", сказав о том, что мы будем составлять "черные списки" политтехнологов. Я-то думала, что все поймут, что это фигура речи. ... Это вызвало оживленную дискуссию среди политтехнологов. И это хорошо, потому что есть проблема", - пояснила она. По ее словам, избирательное законодательство "довольно сложное, всегда можно найти лазейку", чем и пользуются такие политтехнологи."Естественно, никакими "черными списками", даже если бы мы этим буквально занимались, не решить проблему, которую может решить только само политтехническое сообщество на принципах саморегулирования", - подытожила Памфилова.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230808/vybory-1888804632.html

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Кирилл Волков

элла памфилова, политика, россия, цик рф