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ЦИК сообщил о сокращении числа кандидатов-однофамильцев в бюллетенях - РИА Новости, 16.08.2023
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11:40 16.08.2023 (обновлено: 12:38 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/vybory-1890362269.html
ЦИК сообщил о сокращении числа кандидатов-однофамильцев в бюллетенях
ЦИК сообщил о сокращении числа кандидатов-однофамильцев в бюллетенях - РИА Новости, 16.08.2023
ЦИК сообщил о сокращении числа кандидатов-однофамильцев в бюллетенях
Кандидатов-однофамильцев на выборах в этом году стало меньше, чем было раньше, поправки Центризбиркома работают, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:40
2023-08-16T12:38
элла памфилова
политика
россия
цик рф
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Кандидатов-однофамильцев на выборах в этом году стало меньше, чем было раньше, поправки Центризбиркома работают, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Что касается двойников... Наши поправки работают. В этом году - мы проанализировали - таких случаев стало меньше, чем раньше было. Один мы рассмотрели в прошлый раз. Сейчас у нас тут еще в Тольятти", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в среду.На заседании ЦИК РФ 9 августа Памфилова сказала, что Центризбирком заведет "черный список" политтехнологов, выдвигающих "двойников", чтобы ввести избирателя в заблуждение."В прошлый раз я сделала несколько провокативные заявления по поводу "двойников", сказав о том, что мы будем составлять "черные списки" политтехнологов. Я-то думала, что все поймут, что это фигура речи. ... Это вызвало оживленную дискуссию среди политтехнологов. И это хорошо, потому что есть проблема", - пояснила она. По ее словам, избирательное законодательство "довольно сложное, всегда можно найти лазейку", чем и пользуются такие политтехнологи."Естественно, никакими "черными списками", даже если бы мы этим буквально занимались, не решить проблему, которую может решить только само политтехническое сообщество на принципах саморегулирования", - подытожила Памфилова.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230808/vybory-1888804632.html
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элла памфилова, политика, россия, цик рф
Элла Памфилова, Политика, Россия, ЦИК РФ
ЦИК сообщил о сокращении числа кандидатов-однофамильцев в бюллетенях

Памфилова: благодаря поправкам ЦИК число кандидатов-однофамильцев сократилось

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСортировка бюллетеней во время подсчета голосов
Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Кандидатов-однофамильцев на выборах в этом году стало меньше, чем было раньше, поправки Центризбиркома работают, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Что касается двойников... Наши поправки работают. В этом году - мы проанализировали - таких случаев стало меньше, чем раньше было. Один мы рассмотрели в прошлый раз. Сейчас у нас тут еще в Тольятти", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в среду.
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На заседании ЦИК РФ 9 августа Памфилова сказала, что Центризбирком заведет "черный список" политтехнологов, выдвигающих "двойников", чтобы ввести избирателя в заблуждение.
"В прошлый раз я сделала несколько провокативные заявления по поводу "двойников", сказав о том, что мы будем составлять "черные списки" политтехнологов. Я-то думала, что все поймут, что это фигура речи. ... Это вызвало оживленную дискуссию среди политтехнологов. И это хорошо, потому что есть проблема", - пояснила она. По ее словам, избирательное законодательство "довольно сложное, всегда можно найти лазейку", чем и пользуются такие политтехнологи.
"Естественно, никакими "черными списками", даже если бы мы этим буквально занимались, не решить проблему, которую может решить только само политтехническое сообщество на принципах саморегулирования", - подытожила Памфилова.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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