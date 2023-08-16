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Памфилова рассказала о подготовке к сентябрьским выборам - РИА Новости, 16.08.2023
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11:14 16.08.2023 (обновлено: 11:55 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/vybory-1890357223.html
Памфилова рассказала о подготовке к сентябрьским выборам
Памфилова рассказала о подготовке к сентябрьским выборам - РИА Новости, 16.08.2023
Памфилова рассказала о подготовке к сентябрьским выборам
Более 83 тысяч кандидатов выдвинуто на сентябрьские выборы разных уровней, 12 тысяч из них – самовыдвиженцы, зарегистрировали 74 тысячи человек, сообщила глава... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:14
2023-08-16T11:55
политика
цик рф
элла памфилова
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Более 83 тысяч кандидатов выдвинуто на сентябрьские выборы разных уровней, 12 тысяч из них – самовыдвиженцы, зарегистрировали 74 тысячи человек, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Свои кандидатуры выдвинули более 83 тысяч человек. Из них 12 тысяч – самовыдвиженцы. Зарегистрировано в результате 74 тысячи человек. Если быть точным, 74 602. Из них 63 313 от 20 политических партий и 10 749 в порядке самовыдвижения", - сообщила Памфилова на заседании в среду.Председатель Центризбиркома напомнила, что этап регистрации официально завершился во всех регионах России, кроме четырех новых субъектов. Там регистрация кандидатов завершится 17 августа."Ни у одной партии число отказов не превышает 100 человек. ...Это небольшая цифра. Больше всего отказов было у "Коммунистов России" и КПРФ. Тем не менее, даже это число отказов, оно ничтожно, потому что разница с другими партиями минимальна. И если взять число кандидатов, выдвинутых от КПРФ, – 9 466, то доля отказов у них даже меньше 1%", - рассказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.По ее словам, общая доля отказов в регистрации кандидатов, выдвинутых как в порядке самовыдвижения, так и от партий, "как и прежде, ничтожно мала"."То есть она ниже порядка 1,5% по всем уровням выборов. Конкретные цифры станут известны на днях, после завершения регистрации кандидатов в остальных субъектах Российской Федерации", - уточнила она.Памфилова также отметила, что по состоянию на 15 августа из 25 партий, которые зарегистрированы в Минюсте, 23 выдвигали своих кандидатов."Из этих 23 партий представители 20 партий были зарегистрированы", - сказала она.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230815/vybory-1890122611.html
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политика, цик рф, элла памфилова, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, госдума рф
Политика, ЦИК РФ, Элла Памфилова, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Госдума РФ
Памфилова рассказала о подготовке к сентябрьским выборам

Памфилова: кандидатуры на сентябрьские выборы выдвинули более 83 тысяч человек

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Более 83 тысяч кандидатов выдвинуто на сентябрьские выборы разных уровней, 12 тысяч из них – самовыдвиженцы, зарегистрировали 74 тысячи человек, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Свои кандидатуры выдвинули более 83 тысяч человек. Из них 12 тысяч – самовыдвиженцы. Зарегистрировано в результате 74 тысячи человек. Если быть точным, 74 602. Из них 63 313 от 20 политических партий и 10 749 в порядке самовыдвижения", - сообщила Памфилова на заседании в среду.
Владислав Вакаев - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Кандидат от партии "Новые люди" снялся с выборов главы Алтайского края
Вчера, 09:52
Председатель Центризбиркома напомнила, что этап регистрации официально завершился во всех регионах России, кроме четырех новых субъектов. Там регистрация кандидатов завершится 17 августа.
«
"Ни у одной партии число отказов не превышает 100 человек. ...Это небольшая цифра. Больше всего отказов было у "Коммунистов России" и КПРФ. Тем не менее, даже это число отказов, оно ничтожно, потому что разница с другими партиями минимальна. И если взять число кандидатов, выдвинутых от КПРФ, – 9 466, то доля отказов у них даже меньше 1%", - рассказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
По ее словам, общая доля отказов в регистрации кандидатов, выдвинутых как в порядке самовыдвижения, так и от партий, "как и прежде, ничтожно мала".
"То есть она ниже порядка 1,5% по всем уровням выборов. Конкретные цифры станут известны на днях, после завершения регистрации кандидатов в остальных субъектах Российской Федерации", - уточнила она.
Памфилова также отметила, что по состоянию на 15 августа из 25 партий, которые зарегистрированы в Минюсте, 23 выдвигали своих кандидатов.
"Из этих 23 партий представители 20 партий были зарегистрированы", - сказала она.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Избирательная урна - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
В избиркоме ДНР сообщили о готовности электоральной системы к выборам
11 августа, 18:45
 
ПолитикаЦИК РФЭлла ПамфиловаДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФ
 
 
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