https://ria.ru/20230816/vybory-1890357223.html

Памфилова рассказала о подготовке к сентябрьским выборам

Памфилова рассказала о подготовке к сентябрьским выборам - РИА Новости, 16.08.2023

Памфилова рассказала о подготовке к сентябрьским выборам

Более 83 тысяч кандидатов выдвинуто на сентябрьские выборы разных уровней, 12 тысяч из них – самовыдвиженцы, зарегистрировали 74 тысячи человек, сообщила глава... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T11:14

2023-08-16T11:14

2023-08-16T11:55

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Более 83 тысяч кандидатов выдвинуто на сентябрьские выборы разных уровней, 12 тысяч из них – самовыдвиженцы, зарегистрировали 74 тысячи человек, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Свои кандидатуры выдвинули более 83 тысяч человек. Из них 12 тысяч – самовыдвиженцы. Зарегистрировано в результате 74 тысячи человек. Если быть точным, 74 602. Из них 63 313 от 20 политических партий и 10 749 в порядке самовыдвижения", - сообщила Памфилова на заседании в среду.Председатель Центризбиркома напомнила, что этап регистрации официально завершился во всех регионах России, кроме четырех новых субъектов. Там регистрация кандидатов завершится 17 августа."Ни у одной партии число отказов не превышает 100 человек. ...Это небольшая цифра. Больше всего отказов было у "Коммунистов России" и КПРФ. Тем не менее, даже это число отказов, оно ничтожно, потому что разница с другими партиями минимальна. И если взять число кандидатов, выдвинутых от КПРФ, – 9 466, то доля отказов у них даже меньше 1%", - рассказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.По ее словам, общая доля отказов в регистрации кандидатов, выдвинутых как в порядке самовыдвижения, так и от партий, "как и прежде, ничтожно мала"."То есть она ниже порядка 1,5% по всем уровням выборов. Конкретные цифры станут известны на днях, после завершения регистрации кандидатов в остальных субъектах Российской Федерации", - уточнила она.Памфилова также отметила, что по состоянию на 15 августа из 25 партий, которые зарегистрированы в Минюсте, 23 выдвигали своих кандидатов."Из этих 23 партий представители 20 партий были зарегистрированы", - сказала она.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230815/vybory-1890122611.html

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донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, цик рф, элла памфилова, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, госдума рф