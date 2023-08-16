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В Эстонии могут ограничить право голоса живущих в стране граждан России

В Эстонии могут ограничить право голоса живущих в стране граждан России - РИА Новости, 16.08.2023

В Эстонии могут ограничить право голоса живущих в стране граждан России

Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект об ограничении права голоса на местных выборах жителей страны с российским и белорусским гражданством,... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T08:56

2023-08-16T08:56

2023-08-16T10:25

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг — РИА Новости. Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект об ограничении права голоса на местных выборах жителей страны с российским и белорусским гражданством, сообщил глава ведомства Калле Лаанет порталу государственного телерадиовещания ERR. "Мы действительно считаем, что граждане этого государства (России. — Прим. ред.) не должны иметь возможности и права участвовать в выборах политического руководства Эстонии", — сказал он.По его словам, это решение вызвано изменившейся ситуацией с безопасностью из-за событий на Украине. Как отметил министр, этот законопроект может противоречить конституции Эстонии, так как в ней указано, что голосовать на местных выборах могут все совершеннолетние лица, зарегистрированные жителями территории, независимо от их гражданства. "Разные специалисты по конституционному праву высказывают разные мнения, единой точки зрения нет. Возможно, этот вопрос придется рассмотреть в суде высшей инстанции. Но ситуация, безусловно, изменилась", — заявил Лаанет. По данным Минюста, в Эстонии проживают 67 тысяч граждан России. Право голоса на муниципальных выборах в Эстонии сейчас имеют все местные жители старше 16 лет, в том числе граждане других стран ЕС, граждане третьих стран, а также лица без гражданства. При этом баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления могут только граждане Эстонии и других стран ЕС.

https://ria.ru/20230810/oruzhie-1889279459.html

https://ria.ru/20230807/estoniya-1888693674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эстония, россия, белоруссия