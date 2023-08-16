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Замминистров обороны России и Венесуэлы обсудили перспективы ВТС - РИА Новости, 16.08.2023
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15:01 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/vts-1890413792.html
Замминистров обороны России и Венесуэлы обсудили перспективы ВТС
Замминистров обороны России и Венесуэлы обсудили перспективы ВТС - РИА Новости, 16.08.2023
Замминистров обороны России и Венесуэлы обсудили перспективы ВТС
Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" обсудил с заместителем министра... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:01
2023-08-16T15:01
россия
венесуэла
александр фомин
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" обсудил с заместителем министра обороны Венесуэлы по планированию и развитию вооруженных сил генерал-полковником Ренье Энрике Урбаесом Фермином перспективы военно-технического сотрудничества (ВТС) двух стран, сообщили журналистам в Минобороны России. "В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-венесуэльского военного и военно-технического сотрудничества, а также намечены дальнейшие шаги по их развитию", - сказали в российском военном ведомстве. В Минобороны РФ также отметили, что переговоры прошли в дружественной обстановке и подтвердили взаимный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств.
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россия
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россия, венесуэла, александр фомин, форум "армия — 2023"
Россия, Венесуэла, Александр Фомин, Форум "Армия — 2023"
Замминистров обороны России и Венесуэлы обсудили перспективы ВТС

Замминистров обороны России и Венесуэлы Фомин и Фермин обсудили перспективы ВТС

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБаннер с логотипом Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2023"
Баннер с логотипом Международного военно-технического форума АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" обсудил с заместителем министра обороны Венесуэлы по планированию и развитию вооруженных сил генерал-полковником Ренье Энрике Урбаесом Фермином перспективы военно-технического сотрудничества (ВТС) двух стран, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-венесуэльского военного и военно-технического сотрудничества, а также намечены дальнейшие шаги по их развитию", - сказали в российском военном ведомстве.
В Минобороны РФ также отметили, что переговоры прошли в дружественной обстановке и подтвердили взаимный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств.
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РоссияВенесуэлаАлександр ФоминФорум "Армия — 2023"
 
 
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