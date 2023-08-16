https://ria.ru/20230816/vts-1890413792.html

Замминистров обороны России и Венесуэлы обсудили перспективы ВТС

Замминистров обороны России и Венесуэлы обсудили перспективы ВТС - РИА Новости, 16.08.2023

Замминистров обороны России и Венесуэлы обсудили перспективы ВТС

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" обсудил с заместителем министра... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:01

2023-08-16T15:01

2023-08-16T15:01

россия

венесуэла

александр фомин

форум "армия — 2023"

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" обсудил с заместителем министра обороны Венесуэлы по планированию и развитию вооруженных сил генерал-полковником Ренье Энрике Урбаесом Фермином перспективы военно-технического сотрудничества (ВТС) двух стран, сообщили журналистам в Минобороны России. "В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-венесуэльского военного и военно-технического сотрудничества, а также намечены дальнейшие шаги по их развитию", - сказали в российском военном ведомстве. В Минобороны РФ также отметили, что переговоры прошли в дружественной обстановке и подтвердили взаимный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств.

https://ria.ru/20230816/rossiya-1890252911.html

россия

венесуэла

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Наталья Макарова

россия, венесуэла, александр фомин, форум "армия — 2023"