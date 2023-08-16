https://ria.ru/20230816/vsu-1890499508.html

"Смертельная ловушка". В США раскрыли, с чем столкнулся Залужный на фронте

"Смертельная ловушка". В США раскрыли, с чем столкнулся Залужный на фронте - РИА Новости, 16.08.2023

"Смертельная ловушка". В США раскрыли, с чем столкнулся Залужный на фронте

Украинское командование загнало ВСУ в смертельную ловушку, отправив своих военных в усеянную минами серую зону перед российскими позициями, написал в статье для РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T20:47

2023-08-16T20:47

2023-08-16T20:51

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нато

украина

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украинское командование загнало ВСУ в смертельную ловушку, отправив своих военных в усеянную минами серую зону перед российскими позициями, написал в статье для 19Fortyfive отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис."Многоуровневая оборонительная система России в значительной степени опирается на мины, которые замедляют наступление или направляют украинские войска в смертельные зоны, где их ждут заранее подготовленные артиллерийские расчеты", — отметил эксперт.Он напомнил, что у Москвы в распоряжении есть все необходимые средства ведения квалифицированного и эффективного боя — авиация, ракетные вооружения и установки для радиоэлектронной борьбы.Отправка частично подготовленных, не до конца укомплектованных техникой украинских солдат на передовую, где их встретит противник такого уровня, означает, что их ждет верная смерть, заметил Дэвис.Киев начал 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, обученные инструкторами НАТО и вооруженные западной техникой.Президент России Владимир Путин отметил, что результатов у украинской армии нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.

https://ria.ru/20230816/ukraina-1890491658.html

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политика, россия, вооруженные силы украины, владимир путин, вооруженные силы сша, нато, украина