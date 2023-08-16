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Никто не выжил. Офицер НАТО раскрыл, что случилось с ВСУ под Артемовском
Никто не выжил. Офицер НАТО раскрыл, что случилось с ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 16.08.2023
Никто не выжил. Офицер НАТО раскрыл, что случилось с ВСУ под Артемовском
Лучшие части украинской армии погибли в сражениях за Артемовск и Соледар, что существенно уменьшило импульс контрнаступления ВСУ, написал в статье для... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:29
2023-08-16T17:29
2023-08-16T17:35
политика
артемовск
соледар
вооруженные силы украины
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россия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Лучшие части украинской армии погибли в сражениях за Артемовск и Соледар, что существенно уменьшило импульс контрнаступления ВСУ, написал в статье для 19Fortyfive отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис."Многие из тех бригад, которые Зеленский безрезультатно послал на помощь подразделениям в Артемовске, были крайне необходимы в предстоящем весенне-летнем наступлении", — отметил автор.По мнению эксперта, киевское руководство совершило серьезную ошибку, когда пыталось удержать населенный пункт ценой любых потерь. Месяц за месяцем главком ВСУ Залужный отправлял бригаду за бригадой на подкрепление, чтобы переломить ситуацию на этом участке фронта. Дэвис подчеркнул, что такое решение дорого стоило украинской армии."Они не только потратили невосполнимые ресурсы на оборону <…> населенного пункта, но и потеряли критически важные подразделения, предназначенные для контрнаступления", — резюмировал офицер.Двадцатого мая российские силы установили контроль над стратегически важным городом Артемовском после более чем 220 дней боевых действий.
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политика, артемовск, соледар, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, россия
Политика, Артемовск, Соледар, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Россия
Никто не выжил. Офицер НАТО раскрыл, что случилось с ВСУ под Артемовском
Офицер ВС США Дэвис: лучшие части ВСУ погибли под Артемовском