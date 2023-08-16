https://ria.ru/20230816/vsu-1890413447.html

ВСУ, отступая из Новоселовского, забрали тела только офицеров и наемников

ВСУ, отступая из Новоселовского, забрали тела только офицеров и наемников - РИА Новости, 16.08.2023

ВСУ, отступая из Новоселовского, забрали тела только офицеров и наемников

Военнослужащие Украины, отступая из поселка Новоселовское в Луганской Народной Республике, забирали в основном тела погибших офицеров и наемников, оставляя... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:00

2023-08-16T15:00

2023-08-16T16:35

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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КУЗЕМОВКА (ЛНР), 16 авг - РИА Новости. Военнослужащие Украины, отступая из поселка Новоселовское в Луганской Народной Республике, забирали в основном тела погибших офицеров и наемников, оставляя обычных солдат, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона 1-ой гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Птичка. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на купянском направлении. Сообщалось, что Киев, уходя из населенного пункта, оставил множество тел украинских военнослужащих. "Увозят немного, с собой забирают мало, приходится их работу выполнять нам, все равно потом этих военнослужащих мы передаем украинской стороне. Вывозят как правило офицеров и наемников", - рассказал российский боец. По его словам, помимо того, что тела солдат оставляют, украинская армия еще и не дает их вывезти, ведя обстрел по эвакуационным группам. "Рискуя жизнью, доставляют украинских мертвых солдат сюда (на пункт эвакуации) для дальнейшей передачи родственникам", - рассказал Птичка. Ранее боец ЗВО с позывным Белый, выполняющий задачи на данном участке фронта, рассказал РИА Новости о том, что бойцы 1-ой гвардейской танковой армии Западного военного округа во время боев за поселок Новоселовское ликвидировали высокопоставленного офицера украинского националистического подразделения "Кракен".

https://ria.ru/20230812/poteri-1889657785.html

https://ria.ru/20230809/zelenskiy-1889148206.html

луганская народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боец РФ: "ВСУ при отступлении забирают тела погибших офицеров, но оставляют простых солдат" ВСУ при отступлении из Новоселовского в Донбассе забирали в основном тела погибших офицеров и наемников, оставляя простых солдат. Вывезти трупы украинских военнослужащих из населенного пункта ВСУ не дают и российским эвакуационным группам, ведут по ним минометный огонь. 2023-08-16T15:00 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр