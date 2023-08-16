Рейтинг@Mail.ru
ВСУ, отступая из Новоселовского, забрали тела только офицеров и наемников - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:00 16.08.2023 (обновлено: 16:35 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/vsu-1890413447.html
ВСУ, отступая из Новоселовского, забрали тела только офицеров и наемников
ВСУ, отступая из Новоселовского, забрали тела только офицеров и наемников - РИА Новости, 16.08.2023
ВСУ, отступая из Новоселовского, забрали тела только офицеров и наемников
Военнослужащие Украины, отступая из поселка Новоселовское в Луганской Народной Республике, забирали в основном тела погибших офицеров и наемников, оставляя... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:00
2023-08-16T16:35
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890438891_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_abe2959d69736f30e222581756303b47.jpg
КУЗЕМОВКА (ЛНР), 16 авг - РИА Новости. Военнослужащие Украины, отступая из поселка Новоселовское в Луганской Народной Республике, забирали в основном тела погибших офицеров и наемников, оставляя обычных солдат, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона 1-ой гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Птичка. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на купянском направлении. Сообщалось, что Киев, уходя из населенного пункта, оставил множество тел украинских военнослужащих. "Увозят немного, с собой забирают мало, приходится их работу выполнять нам, все равно потом этих военнослужащих мы передаем украинской стороне. Вывозят как правило офицеров и наемников", - рассказал российский боец. По его словам, помимо того, что тела солдат оставляют, украинская армия еще и не дает их вывезти, ведя обстрел по эвакуационным группам. "Рискуя жизнью, доставляют украинских мертвых солдат сюда (на пункт эвакуации) для дальнейшей передачи родственникам", - рассказал Птичка. Ранее боец ЗВО с позывным Белый, выполняющий задачи на данном участке фронта, рассказал РИА Новости о том, что бойцы 1-ой гвардейской танковой армии Западного военного округа во время боев за поселок Новоселовское ликвидировали высокопоставленного офицера украинского националистического подразделения "Кракен".
https://ria.ru/20230812/poteri-1889657785.html
https://ria.ru/20230809/zelenskiy-1889148206.html
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Боец РФ: "ВСУ при отступлении забирают тела погибших офицеров, но оставляют простых солдат"
ВСУ при отступлении из Новоселовского в Донбассе забирали в основном тела погибших офицеров и наемников, оставляя простых солдат. Вывезти трупы украинских военнослужащих из населенного пункта ВСУ не дают и российским эвакуационным группам, ведут по ним минометный огонь.
2023-08-16T15:00
true
PT1M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890438891_404:0:1844:1080_1920x0_80_0_0_c210f077af5e126d9377feb0a3c4f538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ, отступая из Новоселовского, забрали тела только офицеров и наемников

Боец ЗВО заявил, что ВСУ при отступлении из Новоселовского бросили тела солдат

Читать ria.ru в
КУЗЕМОВКА (ЛНР), 16 авг - РИА Новости. Военнослужащие Украины, отступая из поселка Новоселовское в Луганской Народной Республике, забирали в основном тела погибших офицеров и наемников, оставляя обычных солдат, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона 1-ой гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Птичка.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на купянском направлении. Сообщалось, что Киев, уходя из населенного пункта, оставил множество тел украинских военнослужащих.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
На Западе считают, что Киев потерял более полутора сотен тысяч военных
12 августа, 02:58
"Увозят немного, с собой забирают мало, приходится их работу выполнять нам, все равно потом этих военнослужащих мы передаем украинской стороне. Вывозят как правило офицеров и наемников", - рассказал российский боец.
По его словам, помимо того, что тела солдат оставляют, украинская армия еще и не дает их вывезти, ведя обстрел по эвакуационным группам. "Рискуя жизнью, доставляют украинских мертвых солдат сюда (на пункт эвакуации) для дальнейшей передачи родственникам", - рассказал Птичка.
Ранее боец ЗВО с позывным Белый, выполняющий задачи на данном участке фронта, рассказал РИА Новости о том, что бойцы 1-ой гвардейской танковой армии Западного военного округа во время боев за поселок Новоселовское ликвидировали высокопоставленного офицера украинского националистического подразделения "Кракен".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Десятки тысяч погибших. Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибок Зеленского
9 августа, 18:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала