https://ria.ru/20230816/vsu-1890413447.html
ВСУ, отступая из Новоселовского, забрали тела только офицеров и наемников
ВСУ, отступая из Новоселовского, забрали тела только офицеров и наемников - РИА Новости, 16.08.2023
ВСУ, отступая из Новоселовского, забрали тела только офицеров и наемников
Военнослужащие Украины, отступая из поселка Новоселовское в Луганской Народной Республике, забирали в основном тела погибших офицеров и наемников, оставляя... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:00
2023-08-16T15:00
2023-08-16T16:35
специальная военная операция на украине
безопасность
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украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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КУЗЕМОВКА (ЛНР), 16 авг - РИА Новости. Военнослужащие Украины, отступая из поселка Новоселовское в Луганской Народной Республике, забирали в основном тела погибших офицеров и наемников, оставляя обычных солдат, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона 1-ой гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Птичка. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на купянском направлении. Сообщалось, что Киев, уходя из населенного пункта, оставил множество тел украинских военнослужащих. "Увозят немного, с собой забирают мало, приходится их работу выполнять нам, все равно потом этих военнослужащих мы передаем украинской стороне. Вывозят как правило офицеров и наемников", - рассказал российский боец. По его словам, помимо того, что тела солдат оставляют, украинская армия еще и не дает их вывезти, ведя обстрел по эвакуационным группам. "Рискуя жизнью, доставляют украинских мертвых солдат сюда (на пункт эвакуации) для дальнейшей передачи родственникам", - рассказал Птичка. Ранее боец ЗВО с позывным Белый, выполняющий задачи на данном участке фронта, рассказал РИА Новости о том, что бойцы 1-ой гвардейской танковой армии Западного военного округа во время боев за поселок Новоселовское ликвидировали высокопоставленного офицера украинского националистического подразделения "Кракен".
https://ria.ru/20230812/poteri-1889657785.html
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Боец РФ: "ВСУ при отступлении забирают тела погибших офицеров, но оставляют простых солдат"
ВСУ при отступлении из Новоселовского в Донбассе забирали в основном тела погибших офицеров и наемников, оставляя простых солдат. Вывезти трупы украинских военнослужащих из населенного пункта ВСУ не дают и российским эвакуационным группам, ведут по ним минометный огонь.
2023-08-16T15:00
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PT1M06S
РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ, отступая из Новоселовского, забрали тела только офицеров и наемников
Боец ЗВО заявил, что ВСУ при отступлении из Новоселовского бросили тела солдат