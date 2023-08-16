https://ria.ru/20230816/voennye-1890458050.html

Более 97 процентов раненых российских военных возвращаются в строй

Более 97 процентов раненых российских военных возвращаются в строй - РИА Новости, 16.08.2023

Более 97 процентов раненых российских военных возвращаются в строй

Более 97% раненых военнослужащих восстанавливается и возвращается в строй, сообщил в среду журналистам начальника Главного военно-медицинского управления МО РФ... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T17:51

2023-08-16T17:51

2023-08-16T17:51

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Более 97% раненых военнослужащих восстанавливается и возвращается в строй, сообщил в среду журналистам начальника Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин на форуме "Армия-2023". "Благодаря выстроенной системе медицинского обеспечения более 97% раненых возвращается в строй", - сообщил он на круглом столе "Военная медицина: опыт организации медицинского обеспечения войск в вооруженных конфликтах", прошедшего на полях форума. По его словам, улучшены показатели оказания помощи, в том числе временные. Кроме того, он отметил роль подвижных медицинских групп медотрядов спецназначения, которые стали основой оказания помощи на передовой в зоне спецоперации. В состав групп входят травматолог, хирург, анестезиолог, несколько специалистов узкого профиля, средний медперсонал. "Данные медицинские группы могут выдвигаться на передний край, и способны оказывать на передовой достаточно большой объем медицинской помощи, и что использование таких групп для оказания медицинской помощи получило широкое распространение именно с начала проведения СВО", - пояснил начальник ГВМУ. Он добавил, что практический опыт спецоперации в оказании первой помощи учтен при подготовке бойцов - разработана и доведена до войск новая программа военно-медицинской подготовки, которая включает в себя базовый, расширенный и специальный уровни. Количество учебных часов по новой программе выросло почти вдвое, к занятиям помимо командиров обязательно привлекаются санинструкторы. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230720/pereponka-1885253716.html

https://ria.ru/20221215/spetsoperatsiya-1839009788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы рф, форум "армия — 2023"