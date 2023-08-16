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В Стамбуле остался запас воды на 61 день, пишут СМИ
В Стамбуле остался запас воды на 61 день, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2023
В Стамбуле остался запас воды на 61 день, пишут СМИ
Запасов воды в снабжающих Стамбул водохранилищах осталось лишь на два месяца, в случае продолжения засухи ситуация станет критической, сообщил NTV. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T21:35
2023-08-16T21:35
2023-08-16T23:25
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СТАМБУЛ, 16 авг — РИА Новости. Запасов воды в снабжающих Стамбул водохранилищах осталось лишь на два месяца, в случае продолжения засухи ситуация станет критической, сообщил NTV. "Таким образом, у города остались запасы воды на 91 день, но если учесть, что 25 процентов испаряется, то запасов хватит лишь на 61 день", — уточнил телеканал.По данным Управления водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ), степень заполненности водохранилищ по состоянию на среду составляет 33,37 процента — более 289 миллионов кубометров. В среднем за последние две недели город потреблял от трех до трех с половиной миллионов кубометров воды в сутки.При этом за две недели уровень воды уменьшился более чем на четыре процента. Согласно приведенным управлением сведениям, лишь в 2014 году в аналогичный период водохранилища были заполнены на 17 процентов, а в последующие восемь лет уровень не снижался ниже отметки в 52 процента. В прошлом августе водохранилища были заполнены на 62 процента.İSKİ сообщило, что половина из десяти крупнейших водохранилищ практически обмелела: они заполнены менее чем на два процента. Более 80 процентов запасов воды сейчас в трех водохранилищах — Омерли, Дарлык и Теркос.По прогнозам синоптиков, осадков в Стамбуле в ближайшие десять дней не предвидится, температура составит от 30 до 32 градусов. Мэр города Экрем Имамоглу призвал горожан экономить воду.
https://ria.ru/20230814/zasukha-1890023828.html
https://ria.ru/20230802/okean-1887369407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция
В Стамбуле остался запас воды на 61 день, пишут СМИ
NTV: запасов воды в Стамбуле осталось на два месяца
СТАМБУЛ, 16 авг — РИА Новости.
Запасов воды в снабжающих Стамбул водохранилищах осталось лишь на два месяца, в случае продолжения засухи ситуация станет критической, сообщил NTV
.
«
"Таким образом, у города остались запасы воды на 91 день, но если учесть, что 25 процентов испаряется, то запасов хватит лишь на 61 день", — уточнил телеканал.
По данным Управления водных ресурсов и канализации Стамбула
(İSKİ), степень заполненности водохранилищ по состоянию на среду составляет 33,37 процента — более 289 миллионов кубометров. В среднем за последние две недели город потреблял от трех до трех с половиной миллионов кубометров воды в сутки.
При этом за две недели уровень воды уменьшился более чем на четыре процента. Согласно приведенным управлением сведениям, лишь в 2014 году в аналогичный период водохранилища были заполнены на 17 процентов, а в последующие восемь лет уровень не снижался ниже отметки в 52 процента. В прошлом августе водохранилища были заполнены на 62 процента.
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İSKİ сообщило, что половина из десяти крупнейших водохранилищ практически обмелела: они заполнены менее чем на два процента. Более 80 процентов запасов воды сейчас в трех водохранилищах — Омерли, Дарлык и Теркос.
По прогнозам синоптиков, осадков в Стамбуле в ближайшие десять дней не предвидится, температура составит от 30 до 32 градусов. Мэр города Экрем Имамоглу призвал горожан экономить воду.
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