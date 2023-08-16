https://ria.ru/20230816/voda-1890504324.html

В Стамбуле остался запас воды на 61 день, пишут СМИ

В Стамбуле остался запас воды на 61 день, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2023

В Стамбуле остался запас воды на 61 день, пишут СМИ

Запасов воды в снабжающих Стамбул водохранилищах осталось лишь на два месяца, в случае продолжения засухи ситуация станет критической, сообщил NTV. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T21:35

2023-08-16T21:35

2023-08-16T23:25

в мире

стамбул

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767731889_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_11839a1e92272a6328dfc25a5031eba8.jpg

СТАМБУЛ, 16 авг — РИА Новости. Запасов воды в снабжающих Стамбул водохранилищах осталось лишь на два месяца, в случае продолжения засухи ситуация станет критической, сообщил NTV. "Таким образом, у города остались запасы воды на 91 день, но если учесть, что 25 процентов испаряется, то запасов хватит лишь на 61 день", — уточнил телеканал.По данным Управления водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ), степень заполненности водохранилищ по состоянию на среду составляет 33,37 процента — более 289 миллионов кубометров. В среднем за последние две недели город потреблял от трех до трех с половиной миллионов кубометров воды в сутки.При этом за две недели уровень воды уменьшился более чем на четыре процента. Согласно приведенным управлением сведениям, лишь в 2014 году в аналогичный период водохранилища были заполнены на 17 процентов, а в последующие восемь лет уровень не снижался ниже отметки в 52 процента. В прошлом августе водохранилища были заполнены на 62 процента.İSKİ сообщило, что половина из десяти крупнейших водохранилищ практически обмелела: они заполнены менее чем на два процента. Более 80 процентов запасов воды сейчас в трех водохранилищах — Омерли, Дарлык и Теркос.По прогнозам синоптиков, осадков в Стамбуле в ближайшие десять дней не предвидится, температура составит от 30 до 32 градусов. Мэр города Экрем Имамоглу призвал горожан экономить воду.

https://ria.ru/20230814/zasukha-1890023828.html

https://ria.ru/20230802/okean-1887369407.html

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, турция