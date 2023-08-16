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Полиция Приморья объявила награду за информацию об осквернивших флаги
Полиция Приморья объявила награду за информацию об осквернивших флаги - РИА Новости, 16.08.2023
Полиция Приморья объявила награду за информацию об осквернивших флаги
Полиция Приморья объявила вознаграждение в 200 тысяч рублей за информацию о причастных к повреждению российских флагов на месте захоронения во Владивостоке... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T03:17
2023-08-16T03:17
2023-08-16T05:56
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Полиция Приморья объявила вознаграждение в 200 тысяч рублей за информацию о причастных к повреждению российских флагов на месте захоронения во Владивостоке участников специальной военной операции.В начале июля на Аллее героев на могилах погибших в ходе специальной военной операции на Морском кладбище во Владивостоке неизвестные разрезали российские флаги, разбросали венки. Полиция возбудила уголовное дело по факту надругательства над государственным флагом России (ст. 329 УК РФ). По информации источника РИА Новости, неизвестные разрезали 38 флагов."Полиция Приморского осуществит выплату денежного вознаграждения в размере 200 тысяч рублей неравнодушному гражданину, готовому оказать помощь в раскрытии преступления", - сообщает краевое УМВД. Отмечается, что флаги повредили в ночь на 3 июля. Полиция продолжает устанавливать личности причастных. Правоохранители гарантируют конфиденциальность и безопасность гражданам, владеющим информацией об инциденте.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Полиция Приморья объявила награду за информацию об осквернивших флаги
УМВД Приморья объявило награду в 200 тысяч рублей за сведения о порезавших флаги