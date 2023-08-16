https://ria.ru/20230816/vladivostok-1890321997.html

Полиция Приморья объявила награду за информацию об осквернивших флаги

Полиция Приморья объявила награду за информацию об осквернивших флаги - РИА Новости, 16.08.2023

Полиция Приморья объявила награду за информацию об осквернивших флаги

Полиция Приморья объявила вознаграждение в 200 тысяч рублей за информацию о причастных к повреждению российских флагов на месте захоронения во Владивостоке... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T03:17

2023-08-16T03:17

2023-08-16T05:56

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Полиция Приморья объявила вознаграждение в 200 тысяч рублей за информацию о причастных к повреждению российских флагов на месте захоронения во Владивостоке участников специальной военной операции.В начале июля на Аллее героев на могилах погибших в ходе специальной военной операции на Морском кладбище во Владивостоке неизвестные разрезали российские флаги, разбросали венки. Полиция возбудила уголовное дело по факту надругательства над государственным флагом России (ст. 329 УК РФ). По информации источника РИА Новости, неизвестные разрезали 38 флагов."Полиция Приморского осуществит выплату денежного вознаграждения в размере 200 тысяч рублей неравнодушному гражданину, готовому оказать помощь в раскрытии преступления", - сообщает краевое УМВД. Отмечается, что флаги повредили в ночь на 3 июля. Полиция продолжает устанавливать личности причастных. Правоохранители гарантируют конфиденциальность и безопасность гражданам, владеющим информацией об инциденте.

https://ria.ru/20230803/srok-1887991626.html

владивосток

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происшествия, владивосток