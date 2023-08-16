Рейтинг@Mail.ru
Полиция Приморья объявила награду за информацию об осквернивших флаги - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 16.08.2023 (обновлено: 05:56 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/vladivostok-1890321997.html
Полиция Приморья объявила награду за информацию об осквернивших флаги
Полиция Приморья объявила награду за информацию об осквернивших флаги - РИА Новости, 16.08.2023
Полиция Приморья объявила награду за информацию об осквернивших флаги
Полиция Приморья объявила вознаграждение в 200 тысяч рублей за информацию о причастных к повреждению российских флагов на месте захоронения во Владивостоке... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T03:17
2023-08-16T05:56
происшествия
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_4f87c030e178b1885cd0c47444cdcd3d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Полиция Приморья объявила вознаграждение в 200 тысяч рублей за информацию о причастных к повреждению российских флагов на месте захоронения во Владивостоке участников специальной военной операции.В начале июля на Аллее героев на могилах погибших в ходе специальной военной операции на Морском кладбище во Владивостоке неизвестные разрезали российские флаги, разбросали венки. Полиция возбудила уголовное дело по факту надругательства над государственным флагом России (ст. 329 УК РФ). По информации источника РИА Новости, неизвестные разрезали 38 флагов."Полиция Приморского осуществит выплату денежного вознаграждения в размере 200 тысяч рублей неравнодушному гражданину, готовому оказать помощь в раскрытии преступления", - сообщает краевое УМВД. Отмечается, что флаги повредили в ночь на 3 июля. Полиция продолжает устанавливать личности причастных. Правоохранители гарантируют конфиденциальность и безопасность гражданам, владеющим информацией об инциденте.
https://ria.ru/20230803/srok-1887991626.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_1b560b753948759674c3b7b39c922809.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Полиция Приморья объявила награду за информацию об осквернивших флаги

УМВД Приморья объявило награду в 200 тысяч рублей за сведения о порезавших флаги

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Полиция Приморья объявила вознаграждение в 200 тысяч рублей за информацию о причастных к повреждению российских флагов на месте захоронения во Владивостоке участников специальной военной операции.
В начале июля на Аллее героев на могилах погибших в ходе специальной военной операции на Морском кладбище во Владивостоке неизвестные разрезали российские флаги, разбросали венки. Полиция возбудила уголовное дело по факту надругательства над государственным флагом России (ст. 329 УК РФ). По информации источника РИА Новости, неизвестные разрезали 38 флагов.
«
"Полиция Приморского осуществит выплату денежного вознаграждения в размере 200 тысяч рублей неравнодушному гражданину, готовому оказать помощь в раскрытии преступления", - сообщает краевое УМВД.
Отмечается, что флаги повредили в ночь на 3 июля. Полиция продолжает устанавливать личности причастных. Правоохранители гарантируют конфиденциальность и безопасность гражданам, владеющим информацией об инциденте.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
В Курске дали срок уроженцу Новосибирска за подготовку к госизмене
3 августа, 15:31
 
ПроисшествияВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала