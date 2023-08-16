https://ria.ru/20230816/vertolety-1890433707.html

Минобороны получит партию модифицированных вертолетов "Терминатор"

Минобороны получит партию модифицированных вертолетов "Терминатор" - РИА Новости, 16.08.2023

Минобороны получит партию модифицированных вертолетов "Терминатор"

Холдинг "Вертолеты России" изготовит и поставит Минобороны РФ вертолеты Ми-8АМТШ-В "Терминатор". РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T16:06

2023-08-16T16:06

2023-08-16T16:06

форум "армия — 2023"

вертолеты россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" изготовит и поставит Минобороны РФ вертолеты Ми-8АМТШ-В "Терминатор". Дополнительное соглашение к госконтракту на полях форума "Армия-2023" вручил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев замглавы холдинга "Вертолеты России" Олегу Гуляеву. Также Анатолий Гуляев вручил госконтракт гендиректору "Электроавтоматики" Виктору Сидорову на изготовление и поставку новых командно-штабных машин Р-177М. Ми-8АМТШ-В - модификация вертолета Ми-8АМТШ "Терминатор", принятого на вооружение в 2009 году и выпускаемого АО "Улан-Удэнский авиационный завод". На вертолет установлены новые газотурбинные двигатели "Климов" ВК-2500-03, более мощная вспомогательная силовая установка ТА-14 и обновленный комплект авионики. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230815/trofei-1890211578.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

форум "армия — 2023", вертолеты россии, министерство обороны рф (минобороны рф)