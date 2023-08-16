https://ria.ru/20230816/vandalizm-1890437191.html
На Урале машину СРЗП разрисовали краской
На Урале машину СРЗП разрисовали краской - РИА Новости, 16.08.2023
На Урале машину СРЗП разрисовали краской
Автомобиль с символикой партии "Справедливая Россия - За Правду" разрисовали чёрной краской, а водителю распылили в глаза слезоточивый газ в Екатеринбурге,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:17
2023-08-16T16:17
2023-08-16T16:22
екатеринбург
сергей миронов
происшествия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Автомобиль с символикой партии "Справедливая Россия - За Правду" разрисовали чёрной краской, а водителю распылили в глаза слезоточивый газ в Екатеринбурге, заявил лидер партии Сергей Миронов в своем телеграм-канале. "Очередной дикий случай – на этот раз в Екатеринбурге, где водителю нашей партийной машины распылили в глаза слезоточивый газ, а автомобиль с символикой СРЗП разрисовали черной краской", - написал Миронов. По его словам, пострадавшего на скорой отвезли в больницу, его здоровью уже ничего не угрожает. "И это далеко не первый случай как в Екатеринбурге, так и в других регионах страны. Органы правопорядка не должны относиться к таким преступлениям как к каким-то внутренним политическим разборкам, которые не имеют никакого отношения к обществу и безопасности. Ничего подобного! Это не что иное, как терроризм", - заявил Миронов. Комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220520/vykhod-1789811646.html
https://ria.ru/20230808/vybory-1888804632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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екатеринбург, сергей миронов, происшествия
Екатеринбург, Сергей Миронов, Происшествия
На Урале машину СРЗП разрисовали краской
На Урале машину эсеров разрисовали краской, а водителю распылили газ в глаза
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Автомобиль с символикой партии "Справедливая Россия - За Правду" разрисовали чёрной краской, а водителю распылили в глаза слезоточивый газ в Екатеринбурге, заявил лидер партии Сергей Миронов в своем телеграм-канале
.
"Очередной дикий случай – на этот раз в Екатеринбурге, где водителю нашей партийной машины распылили в глаза слезоточивый газ, а автомобиль с символикой СРЗП разрисовали черной краской", - написал Миронов.
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По его словам, пострадавшего на скорой отвезли в больницу, его здоровью уже ничего не угрожает.
"И это далеко не первый случай как в Екатеринбурге, так и в других регионах страны. Органы правопорядка не должны относиться к таким преступлениям как к каким-то внутренним политическим разборкам, которые не имеют никакого отношения к обществу и безопасности. Ничего подобного! Это не что иное, как терроризм", - заявил Миронов.
Комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
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