"Вагнер" в Белоруссии зарегистрировали как центр образовательных услуг
"Группу Вагнер" в Белоруссии зарегистрировали как центр образовательных услуг
Бойцы ЧВК "Вагнер" . Архивное фото
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Компанию "Группа "Вагнер" зарегистрировали в Белоруссии, ее деятельность обозначена как образовательные услуги, сообщается в едином госрегистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей страны.
В соответствии с данными регистра, общество с ограниченной ответственностью "Группа "Вагнер" зарегистрировано Осиповичским райисполкомом 4 августа. В качестве вида деятельности юрлица указаны "прочие виды образования". Компания зарегистрирована в Могилевской области - ул. Восточная, деревня Цель Осиповичского района.
Ранее в регистре появилась информация о регистрации в этой же деревне, где расположен лагерь группы "Вагнер", общества с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг". Ее вид деятельности - управление недвижимым имуществом. По информации местных СМИ, владелец нового юрлица - российская компания "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", а руководитель - Евгений Пригожин. По данным открытых источников, российская компания является управляющей компанией ресторанного холдинга, входит в группу компаний "Конкорд", совладельцем которых является глава группы "Вагнер".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в августе заявил, что находящиеся в республике бойцы "Вагнера" бесплатно передают опыт белорусской армии и спецподразделениям. В июле в минобороны Белоруссии информировали, что бойцы "Вагнера" выступили инструкторами на занятиях подразделениями территориальной обороны страны недалеко от города Осиповичи Могилевской области. Минобороны Белоруссии заявляло, что выработало с группой "Вагнер" четкий алгоритм передачи боевого опыта. Там также сообщили, что занятия с инструкторами "Вагнера" проводят подразделения сил специальных операций, представители механизированных подразделений, подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также войск связи.
Кроме того, пресс-служба МВД Белоруссии сообщала, что глава ведомства Иван Кубраков встретился с представителями группы "Вагнер", обсудил обучение белорусских спецподразделений ее инструкторами, выработан план сотрудничества. Затем заместитель командующего внутренними войсками МВД Белоруссии Сергей Гребенников сообщил, что "Вагнер" уже приступил к передаче опыта бойцам белорусских внутренних войск и спецподразделений органов внутренних дел в рамках мероприятий тактической и огневой подготовки.В свою очередь заместитель министра внутренних дел республики - командующий внутренними войсками Николай Карпенков заявил, что бойцы внутренних войск и спецподразделений органов внутренних дел Белоруссии не только перенимают опыт у представителей "Вагнера", но и проводят боевое слаживание.