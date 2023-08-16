Рейтинг@Mail.ru
"Вагнер" в Белоруссии зарегистрировали как центр образовательных услуг - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/vagner-1890460020.html
"Вагнер" в Белоруссии зарегистрировали как центр образовательных услуг
"Вагнер" в Белоруссии зарегистрировали как центр образовательных услуг - РИА Новости, 16.08.2023
"Вагнер" в Белоруссии зарегистрировали как центр образовательных услуг
Компанию "Группа "Вагнер" зарегистрировали в Белоруссии, ее деятельность обозначена как образовательные услуги, сообщается в едином госрегистре юридических лиц... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:58
2023-08-16T17:58
в мире
белоруссия
евгений пригожин
иван кубраков
конкорд менеджмент и консалтинг
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880310818_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_8e4247e6f1a4a8654efd5b283fe54114.jpg
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Компанию "Группа "Вагнер" зарегистрировали в Белоруссии, ее деятельность обозначена как образовательные услуги, сообщается в едином госрегистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей страны. В соответствии с данными регистра, общество с ограниченной ответственностью "Группа "Вагнер" зарегистрировано Осиповичским райисполкомом 4 августа. В качестве вида деятельности юрлица указаны "прочие виды образования". Компания зарегистрирована в Могилевской области - ул. Восточная, деревня Цель Осиповичского района. Ранее в регистре появилась информация о регистрации в этой же деревне, где расположен лагерь группы "Вагнер", общества с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг". Ее вид деятельности - управление недвижимым имуществом. По информации местных СМИ, владелец нового юрлица - российская компания "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", а руководитель - Евгений Пригожин. По данным открытых источников, российская компания является управляющей компанией ресторанного холдинга, входит в группу компаний "Конкорд", совладельцем которых является глава группы "Вагнер". Президент Белоруссии Александр Лукашенко в августе заявил, что находящиеся в республике бойцы "Вагнера" бесплатно передают опыт белорусской армии и спецподразделениям. В июле в минобороны Белоруссии информировали, что бойцы "Вагнера" выступили инструкторами на занятиях подразделениями территориальной обороны страны недалеко от города Осиповичи Могилевской области. Минобороны Белоруссии заявляло, что выработало с группой "Вагнер" четкий алгоритм передачи боевого опыта. Там также сообщили, что занятия с инструкторами "Вагнера" проводят подразделения сил специальных операций, представители механизированных подразделений, подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также войск связи. Кроме того, пресс-служба МВД Белоруссии сообщала, что глава ведомства Иван Кубраков встретился с представителями группы "Вагнер", обсудил обучение белорусских спецподразделений ее инструкторами, выработан план сотрудничества. Затем заместитель командующего внутренними войсками МВД Белоруссии Сергей Гребенников сообщил, что "Вагнер" уже приступил к передаче опыта бойцам белорусских внутренних войск и спецподразделений органов внутренних дел в рамках мероприятий тактической и огневой подготовки.В свою очередь заместитель министра внутренних дел республики - командующий внутренними войсками Николай Карпенков заявил, что бойцы внутренних войск и спецподразделений органов внутренних дел Белоруссии не только перенимают опыт у представителей "Вагнера", но и проводят боевое слаживание.
https://ria.ru/20230814/vagner-1889920886.html
https://ria.ru/20230807/vagner-1888563241.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880310818_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1bda3a689d6c7533483e264b045bff20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, евгений пригожин, иван кубраков, конкорд менеджмент и консалтинг, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Евгений Пригожин, Иван Кубраков, Конкорд менеджмент и консалтинг, Александр Лукашенко
"Вагнер" в Белоруссии зарегистрировали как центр образовательных услуг

"Группу Вагнер" в Белоруссии зарегистрировали как центр образовательных услуг

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер"
Бойцы ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Бойцы ЧВК "Вагнер" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Компанию "Группа "Вагнер" зарегистрировали в Белоруссии, ее деятельность обозначена как образовательные услуги, сообщается в едином госрегистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей страны.
В соответствии с данными регистра, общество с ограниченной ответственностью "Группа "Вагнер" зарегистрировано Осиповичским райисполкомом 4 августа. В качестве вида деятельности юрлица указаны "прочие виды образования". Компания зарегистрирована в Могилевской области - ул. Восточная, деревня Цель Осиповичского района.
Совместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
На Украине считают, что "Вагнер" в Белоруссии не представляет угрозы Киеву
14 августа, 11:53
Ранее в регистре появилась информация о регистрации в этой же деревне, где расположен лагерь группы "Вагнер", общества с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг". Ее вид деятельности - управление недвижимым имуществом. По информации местных СМИ, владелец нового юрлица - российская компания "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", а руководитель - Евгений Пригожин. По данным открытых источников, российская компания является управляющей компанией ресторанного холдинга, входит в группу компаний "Конкорд", совладельцем которых является глава группы "Вагнер".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в августе заявил, что находящиеся в республике бойцы "Вагнера" бесплатно передают опыт белорусской армии и спецподразделениям. В июле в минобороны Белоруссии информировали, что бойцы "Вагнера" выступили инструкторами на занятиях подразделениями территориальной обороны страны недалеко от города Осиповичи Могилевской области. Минобороны Белоруссии заявляло, что выработало с группой "Вагнер" четкий алгоритм передачи боевого опыта. Там также сообщили, что занятия с инструкторами "Вагнера" проводят подразделения сил специальных операций, представители механизированных подразделений, подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также войск связи.
Кроме того, пресс-служба МВД Белоруссии сообщала, что глава ведомства Иван Кубраков встретился с представителями группы "Вагнер", обсудил обучение белорусских спецподразделений ее инструкторами, выработан план сотрудничества. Затем заместитель командующего внутренними войсками МВД Белоруссии Сергей Гребенников сообщил, что "Вагнер" уже приступил к передаче опыта бойцам белорусских внутренних войск и спецподразделений органов внутренних дел в рамках мероприятий тактической и огневой подготовки.В свою очередь заместитель министра внутренних дел республики - командующий внутренними войсками Николай Карпенков заявил, что бойцы внутренних войск и спецподразделений органов внутренних дел Белоруссии не только перенимают опыт у представителей "Вагнера", но и проводят боевое слаживание.
Совместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Украина и Польша обсудили размещение группы "Вагнер" в Белоруссии
7 августа, 10:28
 
В миреБелоруссияЕвгений ПригожинИван КубраковКонкорд менеджмент и консалтингАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала