https://ria.ru/20230816/ustupki-1890437372.html

НАТО заявила, что ее позиция по вступлению Киева в альянс остается прежней

НАТО заявила, что ее позиция по вступлению Киева в альянс остается прежней - РИА Новости, 16.08.2023

НАТО заявила, что ее позиция по вступлению Киева в альянс остается прежней

В НАТО заявили, что ее позиция по вопросу вступления Киева в альянс остается прежней - военный блок будет и дальше поддерживать Украину "ради прочного мира",... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T16:18

2023-08-16T16:18

2023-08-16T16:21

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В НАТО заявили, что ее позиция по вопросу вступления Киева в альянс остается прежней - военный блок будет и дальше поддерживать Украину "ради прочного мира", пишет газета Guardian со ссылкой на представителя альянса. Накануне глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен не исключил, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на передачу части территории в пользу России. Йенссен также отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется и что вопрос передачи территорий России уже поднимался. "Мы продолжим поддерживать Украину, сколько потребуется, мы настроены достичь справедливого и прочного мира. Позиция альянса ясна, она не изменилась", - приводит газета слова представителя НАТО. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.

https://ria.ru/20230816/rossiya-1890252911.html

https://ria.ru/20230816/finlyandiya-1890324292.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, киев, россия