Рейтинг@Mail.ru
На Урале мужчина заманил девочку в квартиру и удерживал ее - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/ural-1890368400.html
На Урале мужчина заманил девочку в квартиру и удерживал ее
На Урале мужчина заманил девочку в квартиру и удерживал ее - РИА Новости, 16.08.2023
На Урале мужчина заманил девочку в квартиру и удерживал ее
Мужчина в Каменске-Уральском удерживал в своей квартире 9-летнюю девочку, заманив ее поисками пульта от телевизора, но ребенку удалось сбежать через окно,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:07
2023-08-16T12:07
происшествия
свердловская область
каменск-уральский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Мужчина в Каменске-Уральском удерживал в своей квартире 9-летнюю девочку, заманив ее поисками пульта от телевизора, но ребенку удалось сбежать через окно, сообщил журналистам начальник пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По данным правоохранительных органов, во вторник днем, когда девятилетняя девочка находилась дома с матерью, к окну их комнаты на первом этаже подошел мужчина из другого подъезда. Девочка узнала его – он общался с сожителем ее матери. "Сосед попросил ребенка помочь ему с поиском пульта от телевизора, который он где-то затерял дома. Мать разрешила ненадолго отлучиться школьнице. Вскоре пульт был найден за диваном, однако вернуться обратно она не смогла. Гражданин усадил ее на диван и сообщил, что отпустит чуть позже", – сказал Горелых. Когда девочка заплакала, мужчина дал ей игровой планшет, заявив: "Ты никуда не выберешься и будешь жить со мной, не переживай, я тебя в обиду не дам". Мать девочки сначала самостоятельно пыталась вернуть дочь, пугая соседа сожителем, а спустя 7,5 часов обратилась в полицию. При этом девочка за это время сумела выбраться через окно. Ребенка доставят в местную больницу, чтобы проверить, не стала ли она "объектом посягательств", подчеркнули в полиции. У ее 39-летней матери есть еще трое маленьких детей, семья живет в коммуналке. Родительница не раз привлекалась к административной ответственности из-за ненадлежащего воспитания детей, имеет "букет" судимостей за побои, причастность к грабежу и кражи. Вместе с многодетной семьей живет мужчина, судимый, в частности, за истязание, угрозу убийством, кражи. Как уточнили в СУСК РФ по Свердловской области, сейчас идет проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Мужчина, удерживающий девочку, на момент происшествия был пьян, он доставлен в отдел полиции для разбирательства.
https://ria.ru/20230814/shkolnitsa-1890080594.html
https://ria.ru/20230814/izhevsk-1889907418.html
свердловская область
каменск-уральский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, каменск-уральский
Происшествия, Свердловская область, Каменск-Уральский
На Урале мужчина заманил девочку в квартиру и удерживал ее

Житель Урала заманил девочку в квартиру поиском пульта и удерживал ее

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Мужчина в Каменске-Уральском удерживал в своей квартире 9-летнюю девочку, заманив ее поисками пульта от телевизора, но ребенку удалось сбежать через окно, сообщил журналистам начальник пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По данным правоохранительных органов, во вторник днем, когда девятилетняя девочка находилась дома с матерью, к окну их комнаты на первом этаже подошел мужчина из другого подъезда. Девочка узнала его – он общался с сожителем ее матери.
"Сосед попросил ребенка помочь ему с поиском пульта от телевизора, который он где-то затерял дома. Мать разрешила ненадолго отлучиться школьнице. Вскоре пульт был найден за диваном, однако вернуться обратно она не смогла. Гражданин усадил ее на диван и сообщил, что отпустит чуть позже", – сказал Горелых. Когда девочка заплакала, мужчина дал ей игровой планшет, заявив: "Ты никуда не выберешься и будешь жить со мной, не переживай, я тебя в обиду не дам".
Мать девочки сначала самостоятельно пыталась вернуть дочь, пугая соседа сожителем, а спустя 7,5 часов обратилась в полицию. При этом девочка за это время сумела выбраться через окно.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
В Ижевске задержали педофила, от которого сбежала школьница
14 августа, 22:46
Ребенка доставят в местную больницу, чтобы проверить, не стала ли она "объектом посягательств", подчеркнули в полиции. У ее 39-летней матери есть еще трое маленьких детей, семья живет в коммуналке. Родительница не раз привлекалась к административной ответственности из-за ненадлежащего воспитания детей, имеет "букет" судимостей за побои, причастность к грабежу и кражи. Вместе с многодетной семьей живет мужчина, судимый, в частности, за истязание, угрозу убийством, кражи.
Как уточнили в СУСК РФ по Свердловской области, сейчас идет проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Мужчина, удерживающий девочку, на момент происшествия был пьян, он доставлен в отдел полиции для разбирательства.
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Источник: в Ижевске школьница выпрыгнула из окна, убегая от педофила
14 августа, 11:05
 
ПроисшествияСвердловская областьКаменск-Уральский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала