https://ria.ru/20230816/ural-1890368400.html
На Урале мужчина заманил девочку в квартиру и удерживал ее
На Урале мужчина заманил девочку в квартиру и удерживал ее - РИА Новости, 16.08.2023
На Урале мужчина заманил девочку в квартиру и удерживал ее
Мужчина в Каменске-Уральском удерживал в своей квартире 9-летнюю девочку, заманив ее поисками пульта от телевизора, но ребенку удалось сбежать через окно,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:07
2023-08-16T12:07
2023-08-16T12:07
происшествия
свердловская область
каменск-уральский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Мужчина в Каменске-Уральском удерживал в своей квартире 9-летнюю девочку, заманив ее поисками пульта от телевизора, но ребенку удалось сбежать через окно, сообщил журналистам начальник пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По данным правоохранительных органов, во вторник днем, когда девятилетняя девочка находилась дома с матерью, к окну их комнаты на первом этаже подошел мужчина из другого подъезда. Девочка узнала его – он общался с сожителем ее матери. "Сосед попросил ребенка помочь ему с поиском пульта от телевизора, который он где-то затерял дома. Мать разрешила ненадолго отлучиться школьнице. Вскоре пульт был найден за диваном, однако вернуться обратно она не смогла. Гражданин усадил ее на диван и сообщил, что отпустит чуть позже", – сказал Горелых. Когда девочка заплакала, мужчина дал ей игровой планшет, заявив: "Ты никуда не выберешься и будешь жить со мной, не переживай, я тебя в обиду не дам". Мать девочки сначала самостоятельно пыталась вернуть дочь, пугая соседа сожителем, а спустя 7,5 часов обратилась в полицию. При этом девочка за это время сумела выбраться через окно. Ребенка доставят в местную больницу, чтобы проверить, не стала ли она "объектом посягательств", подчеркнули в полиции. У ее 39-летней матери есть еще трое маленьких детей, семья живет в коммуналке. Родительница не раз привлекалась к административной ответственности из-за ненадлежащего воспитания детей, имеет "букет" судимостей за побои, причастность к грабежу и кражи. Вместе с многодетной семьей живет мужчина, судимый, в частности, за истязание, угрозу убийством, кражи. Как уточнили в СУСК РФ по Свердловской области, сейчас идет проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Мужчина, удерживающий девочку, на момент происшествия был пьян, он доставлен в отдел полиции для разбирательства.
https://ria.ru/20230814/shkolnitsa-1890080594.html
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свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, свердловская область, каменск-уральский
Происшествия, Свердловская область, Каменск-Уральский
На Урале мужчина заманил девочку в квартиру и удерживал ее
Житель Урала заманил девочку в квартиру поиском пульта и удерживал ее
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Мужчина в Каменске-Уральском удерживал в своей квартире 9-летнюю девочку, заманив ее поисками пульта от телевизора, но ребенку удалось сбежать через окно, сообщил журналистам начальник пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По данным правоохранительных органов, во вторник днем, когда девятилетняя девочка находилась дома с матерью, к окну их комнаты на первом этаже подошел мужчина из другого подъезда. Девочка узнала его – он общался с сожителем ее матери.
"Сосед попросил ребенка помочь ему с поиском пульта от телевизора, который он где-то затерял дома. Мать разрешила ненадолго отлучиться школьнице. Вскоре пульт был найден за диваном, однако вернуться обратно она не смогла. Гражданин усадил ее на диван и сообщил, что отпустит чуть позже", – сказал Горелых. Когда девочка заплакала, мужчина дал ей игровой планшет, заявив: "Ты никуда не выберешься и будешь жить со мной, не переживай, я тебя в обиду не дам".
Мать девочки сначала самостоятельно пыталась вернуть дочь, пугая соседа сожителем, а спустя 7,5 часов обратилась в полицию. При этом девочка за это время сумела выбраться через окно.
В Ижевске задержали педофила, от которого сбежала школьница
Ребенка доставят в местную больницу, чтобы проверить, не стала ли она "объектом посягательств", подчеркнули в полиции. У ее 39-летней матери есть еще трое маленьких детей, семья живет в коммуналке. Родительница не раз привлекалась к административной ответственности из-за ненадлежащего воспитания детей, имеет "букет" судимостей за побои, причастность к грабежу и кражи. Вместе с многодетной семьей живет мужчина, судимый, в частности, за истязание, угрозу убийством, кражи.
Как уточнили в СУСК РФ
по Свердловской области, сейчас идет проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Мужчина, удерживающий девочку, на момент происшествия был пьян, он доставлен в отдел полиции для разбирательства.
Источник: в Ижевске школьница выпрыгнула из окна, убегая от педофила