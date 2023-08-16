https://ria.ru/20230816/ural-1890368400.html

На Урале мужчина заманил девочку в квартиру и удерживал ее

На Урале мужчина заманил девочку в квартиру и удерживал ее - РИА Новости, 16.08.2023

На Урале мужчина заманил девочку в квартиру и удерживал ее

Мужчина в Каменске-Уральском удерживал в своей квартире 9-летнюю девочку, заманив ее поисками пульта от телевизора, но ребенку удалось сбежать через окно,... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:07

2023-08-16T12:07

2023-08-16T12:07

происшествия

свердловская область

каменск-уральский

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Мужчина в Каменске-Уральском удерживал в своей квартире 9-летнюю девочку, заманив ее поисками пульта от телевизора, но ребенку удалось сбежать через окно, сообщил журналистам начальник пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По данным правоохранительных органов, во вторник днем, когда девятилетняя девочка находилась дома с матерью, к окну их комнаты на первом этаже подошел мужчина из другого подъезда. Девочка узнала его – он общался с сожителем ее матери. "Сосед попросил ребенка помочь ему с поиском пульта от телевизора, который он где-то затерял дома. Мать разрешила ненадолго отлучиться школьнице. Вскоре пульт был найден за диваном, однако вернуться обратно она не смогла. Гражданин усадил ее на диван и сообщил, что отпустит чуть позже", – сказал Горелых. Когда девочка заплакала, мужчина дал ей игровой планшет, заявив: "Ты никуда не выберешься и будешь жить со мной, не переживай, я тебя в обиду не дам". Мать девочки сначала самостоятельно пыталась вернуть дочь, пугая соседа сожителем, а спустя 7,5 часов обратилась в полицию. При этом девочка за это время сумела выбраться через окно. Ребенка доставят в местную больницу, чтобы проверить, не стала ли она "объектом посягательств", подчеркнули в полиции. У ее 39-летней матери есть еще трое маленьких детей, семья живет в коммуналке. Родительница не раз привлекалась к административной ответственности из-за ненадлежащего воспитания детей, имеет "букет" судимостей за побои, причастность к грабежу и кражи. Вместе с многодетной семьей живет мужчина, судимый, в частности, за истязание, угрозу убийством, кражи. Как уточнили в СУСК РФ по Свердловской области, сейчас идет проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Мужчина, удерживающий девочку, на момент происшествия был пьян, он доставлен в отдел полиции для разбирательства.

https://ria.ru/20230814/shkolnitsa-1890080594.html

https://ria.ru/20230814/izhevsk-1889907418.html

свердловская область

каменск-уральский

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, свердловская область, каменск-уральский