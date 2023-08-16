В Киеве хотят переименовать улицу, названную в честь казачьего атамана
Вести: власти Киева хотят переименовать названную в честь атамана Ермака улицу
© AP Photo / Andrew Kravchenko Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Власти Киева хотят переименовать улицу, названную в честь казачьего атамана, покорителя Сибири времен Ивана Грозного Ермака, сообщает издание "Вести".
"Киевские власти хотят переименовать улицу имени Ермака. Новое название будет "улица имени Михаила Горыня", - говорится в сообщении издания, опубликованном на сайте.
Издание также опубликовано скриншот соответствующего проекта решения Киевского городского совета.
"Некоторые телеграм-каналы уже провели аналогию с руководителем офиса президента Андреем Ермаком. Считается, что мэр Виталий Кличко выступает с открытой критикой в адрес окружения президента. В связи с этим переименование улицы Ермака имеет двойное значение", - подчеркнули в издании.
В начале июня в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, оно оказалось закрыто во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. По их итогам, пригодными для использования оказались только 65%. Затем правительство Украины сообщало, что объявит выговор Кличко из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ. Позднее офис Владимира Зеленского принял решение отложить вопрос его отставки из-за позиции западных стран.
Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц и объектов началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.