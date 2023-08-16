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В Киеве хотят переименовать улицу, названную в честь казачьего атамана - РИА Новости, 16.08.2023
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14:52 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/ulitsa-1890411223.html
В Киеве хотят переименовать улицу, названную в честь казачьего атамана
В Киеве хотят переименовать улицу, названную в честь казачьего атамана - РИА Новости, 16.08.2023
В Киеве хотят переименовать улицу, названную в честь казачьего атамана
Власти Киева хотят переименовать улицу, названную в честь казачьего атамана, покорителя Сибири времен Ивана Грозного Ермака, сообщает издание "Вести". РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:52
2023-08-16T14:52
украина
киев
россия
андрей ермак
виталий кличко
владимир зеленский
киевский городской совет
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Власти Киева хотят переименовать улицу, названную в честь казачьего атамана, покорителя Сибири времен Ивана Грозного Ермака, сообщает издание "Вести". "Киевские власти хотят переименовать улицу имени Ермака. Новое название будет "улица имени Михаила Горыня", - говорится в сообщении издания, опубликованном на сайте. Издание также опубликовано скриншот соответствующего проекта решения Киевского городского совета. "Некоторые телеграм-каналы уже провели аналогию с руководителем офиса президента Андреем Ермаком. Считается, что мэр Виталий Кличко выступает с открытой критикой в адрес окружения президента. В связи с этим переименование улицы Ермака имеет двойное значение", - подчеркнули в издании. В начале июня в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, оно оказалось закрыто во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. По их итогам, пригодными для использования оказались только 65%. Затем правительство Украины сообщало, что объявит выговор Кличко из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ. Позднее офис Владимира Зеленского принял решение отложить вопрос его отставки из-за позиции западных стран. Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц и объектов началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20230815/kremenchug-1890276911.html
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украина, киев, россия, андрей ермак, виталий кличко, владимир зеленский, киевский городской совет
Украина, Киев, Россия, Андрей Ермак, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Киевский городской совет
В Киеве хотят переименовать улицу, названную в честь казачьего атамана

Вести: власти Киева хотят переименовать названную в честь атамана Ермака улицу

© AP Photo / Andrew Kravchenko Киев
 Киев - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Власти Киева хотят переименовать улицу, названную в честь казачьего атамана, покорителя Сибири времен Ивана Грозного Ермака, сообщает издание "Вести".
"Киевские власти хотят переименовать улицу имени Ермака. Новое название будет "улица имени Михаила Горыня", - говорится в сообщении издания, опубликованном на сайте.
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Издание также опубликовано скриншот соответствующего проекта решения Киевского городского совета.
"Некоторые телеграм-каналы уже провели аналогию с руководителем офиса президента Андреем Ермаком. Считается, что мэр Виталий Кличко выступает с открытой критикой в адрес окружения президента. В связи с этим переименование улицы Ермака имеет двойное значение", - подчеркнули в издании.
В начале июня в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, оно оказалось закрыто во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. По их итогам, пригодными для использования оказались только 65%. Затем правительство Украины сообщало, что объявит выговор Кличко из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ. Позднее офис Владимира Зеленского принял решение отложить вопрос его отставки из-за позиции западных стран.
Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц и объектов началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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УкраинаКиевРоссияАндрей ЕрмакВиталий КличкоВладимир ЗеленскийКиевский городской совет
 
 
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